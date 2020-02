Comment être parent comme le mandalorien

Capture d’écran: YouTube

Le Mandalorian a ravi les téléspectateurs avec sa nouvelle histoire, sa bande-son accrocheuse, certains droïdes et quelques armes funky. Mais tout cela n’était rien comparé à The Child, que nous appelons tous Baby Yoda même si nous savons que ce n’est pas vraiment Yoda. Il s’avère que le Mandalorian n’est pas seulement une autre saga Star Wars dans une longue lignée de sagas. Le Mandalorien est une histoire de monoparentalité.

Le Mandalorien n’est pas la première personne à être jetée de façon inattendue dans un rôle parental. Mais il l’a fait avec grâce, patience et un sens inné de ce qui compte vraiment quand on s’occupe d’un petit. Voici ce que Mando nous a appris sur la parentalité.

Adoptez la nature temporaire et dévorante de la nouvelle parentalité

Les nouveaux parents peuvent se sentir dépassés par la rapidité avec laquelle leur vie passe d’un joli petit mélange de carrière, de famille, d’amis et de romance à All Baby, All The Time. Nous parlons de nous «perdre» comme s’il n’était pas tout à fait naturel que les soins et le bien-être d’un jeune enfant éclipsent totalement tout le reste.

Le Mandalorian passe d’un chasseur de primes travailleur et très respecté (parmi les meilleurs dans son domaine!) À se souciant principalement de garder ce petit gars en vie. Nous pouvons raconter! Mais ceux d’entre nous qui ont été là savent aussi que finalement, cela deviendra plus facile et il sera bientôt de retour en action, impressionnant à nouveau tous ces clients.

Privilégier les «conséquences naturelles» à la discipline

Les enfants — ils repoussent les limites. À quel point êtes-vous vraiment sérieux de ne pas sauter sur les meubles? Ils sauteront encore quelques fois juste pour voir. Le lancer de jouets n’est-il jamais correct? Jetons celui-ci à travers la pièce pour le découvrir.

Vous pouvez crier, vous pouvez les envoyer à un temps mort ou vous pouvez leur présenter les «conséquences naturelles» de leur mauvaise conduite. Sauter sur le lit avec leurs amis? Vous devez trouver un autre endroit pour jouer. Jetez un dinosaure en plastique à votre sœur, ce dinosaure en plastique disparaît pendant un certain temps.

Mando nous rappelle qu’éprouver des conséquences naturelles dans la vie est l’enseignant le plus efficace – c’est pourquoi Baby Yoda n’est pas autorisé à s’asseoir près des boutons de son navire:

Les bébés n’ont vraiment pas besoin de beaucoup d’équipement

Même si nous savons que les bébés sont super petits, prennent très peu de place et ne font pas beaucoup plus que manger, dormir et salir certaines couches pendant un certain temps, nous nous sentons toujours obligés de leur acheter suffisamment de merde pour justifier un tas de «supposons que nous vais avoir besoin d’une maison plus grande »plaisante sa douche de bébé.

Le Mandalorien ne va pas trop loin ici. Un joli petit berceau flottant, une tenue confortable et une tasse de bouillon d’os de temps en temps sont vraiment tout ce dont ils ont besoin.

Vous ne pouvez pas tout faire seul

Mando me semble être le genre de solitaire la plupart du temps. Vous devrez peut-être abandonner cette identité lorsque vous êtes un tout nouveau parent, surtout si vous êtes un parent célibataire! Vous devez trouver votre village et le trouver rapidement. Vous avez besoin d’amis; vous avez besoin de gens qui veilleront sur eux et joueront avec eux lorsque vous aurez quelques courses à faire.

Vous pourriez même avoir besoin d’un droïde infirmier. Cela ne fait pas de mal d’avoir une infirmière droïde.

Rencontrez les parents les plus intelligents de la Terre! Rejoignez notre groupe Facebook parentalité.

.