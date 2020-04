Comment être un grand maître de donjon

Photo de Mitaukano | Pixabay

L’idée d’être un maître de donjon dans un RPG de table est, tout naturellement, assez intimidante. Une table pleine de gens qui vous regardent constamment, écoutent chacun de vos mots, trébuchant maladroitement dans votre monde bien conçu avec toute la grâce d’une semi-remorque incontrôlable? Un cauchemar selon tous les standards. Mais ne vous inquiétez pas! Tu as ça. Nous avons cela – ensemble.

Je vais vous dire … Les trois règles d’or du DMing.

Ce n’est pas pour vous, c’est pour les joueurs

Dites-le avec moi, aspirant Dungeon Master: il ne s’agit pas de vous. Il est tentant de penser que, parce que tout le monde est attentif à vous et à l’écoute de chacun de vos mots, le jeu concerne en gros vous. “Non!” Je dis, gifler votre construction du monde magnifiquement écrite de votre main parfaitement entretenue. Ce n’est pas. Il s’agit des joueurs.

Vos joueurs veulent-ils une exploration de donjon hack-and-slash? Donnez-leur des monstres sans fin et pré-écrivez un gros texte descriptif pour quand le barbare roule un critique et que la tête du gobelin explose dans une pluie de sang alors que votre hache tonnerre à travers, écrasant l’arbre derrière et taillant un énorme morceau de bois.

Souhaitent-ils créer des histoires collaboratives incroyablement complexes avec une distribution de leurs PNJ préférés tous les deux jours? Dessinez cet arbre généalogique et étoffez cette carte, interrogez vos joueurs sur des choses détaillées comme exactement quelles entreprises votre famille possède dans cette ville et comment diriez-vous que votre grand-oncle a été assassiné, exactement?

La réalité est que la plupart des groupes veulent un mélange des deux, en plus ou moins grande quantité. Chaque groupe de joueurs est différent et veut des choses différentes. Si vous pouvez leur donner ce qu’ils veulent, ils seront heureux. Les joueurs heureux sont des gens heureux et les gens heureux apportent des collations que vous n’avez pas à payer. Si vous vous sentez vraiment frustré parce que les joueurs ne font pas ce que vous voulez, allez-y. Cela ne vous concerne pas.

Maintenant, ne vous méprenez pas: je ne dis pas que vous ne devriez pas écrire de beaux bâtiments du monde ou avoir des mains parfaitement manucurées. Mais ce que je dis, c’est que si vous ne voulez que des joueurs dans votre jeu pour qu’ils puissent admirer votre construction du monde parfaitement pré-écrite, et qu’ils en veulent à chaque instant parfaitement pré-écrit parce qu’ils ne veulent que mettre leur poing dans le torse d’un hibou et sortez une amulette étincelante, alors vous avez un problème. Modifiez ce que vous faites ou démissionnez et laissez quelqu’un d’autre DM.

Tu dois mettre les joueurs en premier. Ils sont plus nombreux que vous, si rien d’autre.

Volez tout, ne vous excusez jamais

Il est difficile de créer votre propre matériel. Il y a tellement de belles histoires qui attendent d’être racontées, et bien sûr, c’est vous qui pouvez les raconter. Mais vous êtes une personne occupée et vous avez de la merde à faire. Heureusement, j’ai la réponse: le vol (également connu sous le nom de vol). Juste pour être clair: je préconise explicitement que vous voliez des idées à d’autres personnes et que vous les présentiez comme les vôtres.

Volez sans relâche. Volez de la télévision et des films. Volez des livres et des bandes dessinées. Volez un autre jeu D&D que vous avez regardé sur Twitch. Écoutez: arrêtez de vous comporter comme un bonhomme à deux chaussures et putain de voler la merde de tout. Je suis mortellement sérieux et cela fera de vous un meilleur maître de donjon si vous faites cela.

Prenez votre personnage préféré de quelque chose que vous avez lu ou regardé et donnez-lui une épée au lieu d’un pistolet. Bam! Vous avez un PNJ. Utilisez cette touche choquante de la fin de votre émission de procédure sur votre crime préféré, mais placez-le plutôt dans un village ou un hameau paisible. Bam! Vous avez un complot. Peut-être changer le sexe du personnage ou le nom du macguffin ou quelque chose si vous avez peur que les gens reconnaissent tout cela. Mais je vous conseille de ne pas le faire, car ils seront trop occupés à en profiter.

Une fois, j’ai volé l’intégralité de l’intrigue de Metroid Prime (un grand jeu! -Ed) et l’ai présenté comme ma propre aventure. J’ai même recréé les cartes à la main (j’étais au lycée et j’ai eu beaucoup de temps). Vous aussi, vous pouvez être ce genre de voleur dégoûtant et non repentant, ou comme ils sont connus autour de la table, “un bon DM sanglant”. Et il n’y a jamais eu de meilleur moment pour un vol pur et simple, avec autant de ressources disponibles numériquement – et gratuitement.

Dans un récent jeu D&D 5E, mes joueurs ont enquêté sur une cabane délabrée à la périphérie d’une ville de campagne. Nous jouions à l’aide de la table numérique Roll20, j’avais donc besoin d’un fond de carte à afficher. Je n’avais pas le temps ni les compétences pour en fabriquer un moi-même, mais j’avais juste la chose: le vol. Il y a une cabane similaire habitée par des ogres mutants à plouc dans une aventure Pathfinder appelée Rise of the Runelords que j’avais lu précédemment, alors je l’ai recherchée, j’ai découvert qu’une sorte d’âme sur DeviantArt avait fait sa propre version de cette carte, l’a volée, et l’a téléchargé dans Roll20.

Ensuite, j’ai simplement modifié (volé) le texte d’aventure Pathfinder existant et remplacé les monstres par le mien afin qu’il s’intègre dans l’histoire que je racontais. Et personne n’était plus sage! Jusqu’à présent, si vous lisez ceci. Désolé non désolé.

Ne vous inquiétez pas, continuez à jouer

Aucun plan ne survit à la bataille – et aucun complot ne survit aux joueurs. Ça arrive. Les joueurs feront ce qu’ils veulent, en accrochant un mot inoffensif que vous avez dit qui ne signifie rien, en fixant un détail ou en décidant que votre ogre NPC rémunéré doit être mauvais parce que tous les ogres sont mauvais (arrêtez de profiler racialement les gens, Tom). Peut-être qu’une question de règles surgira qui arrêtera la table froide tandis que cinq autres livres sont transportés de l’étagère aux références croisées.

Cela se produit et vous ne pouvez pas l’éviter. L’important est de s’en souvenir: ne vous en faites pas et continuez le jeu. Il est possible de récupérer de l’élan perdu dans un jeu, mais d’après mon expérience, une fois que tout le monde est hors du bon espace de tête, il est difficile de les retirer. C’est juste la façon dont notre cerveau fonctionne.

Si une question de règles surgit qui menace d’arrêter le jeu, réglez en faveur des joueurs (ça va!) Mais dites “Nous en parlerons après le match et déciderons comment cela fonctionnera la prochaine fois”, et gardez en jouant. Si vous avez atteint une impasse avec une intrigue secondaire, soyez honnête avec vos joueurs. Dites «Je n’ai rien préparé pour cette forêt. Nous devrons revenir dans un prochain match », et continuer à jouer. Être franc, transparent et cohérent rend vos jeux plus amusants.

“Mais si les joueurs détruisent mon histoire et que je panique!” dites-vous en chuchotant frénétiquement dans la cuisine en «remplissant votre boisson» pour la huitième fois cette heure. Roulez avec et incorporez ce que les joueurs font dans l’aventure s’ils le peuvent. Les joueurs adorent cette merde (ouais vous, vous les joueurs là-bas).

Sont-ils obsédés par le PNJ? Faites-les adorer, puis tuez le PNJ brutalement une fois qu’il est devenu attaché. L’un d’eux est-il absolument déterminé que cette pierre de forme étrange que vous avez roulée au hasard sur une table de butin est magique? Faites-en de la magie. C’est bon! Cela ne doit pas être forcément maîtrisé: il s’agit de s’amuser et de sentir que ses actions sont importantes. (Plus tard, demandez au méchant principal de voler l’objet magique.)

N’ayez pas peur de modifier une aventure pré-écrite. Vos joueurs ne sauront jamais.

Ce n’est pas toujours facile de simplement agiter la main et de labourer, car il peut souvent sembler que vous avez échoué ou que votre travail acharné est ignoré (voir la règle d’or n ° 1!). Quand je commençais le DMing, je me retrouvais souvent dans des disputes de règles vraiment amères avec mes amis du secondaire, ou je leur jetais des monstres de plus en plus gros au fur et à mesure qu’ils s’éloignaient de mon chemin de fer soigneusement construit.

C’est quelque chose qui prend du temps, et vous le découvrirez si vous continuez d’essayer, jusqu’à ce que vous le fassiez si bien que personne ne le remarque même. Et quand tout le monde s’amuse trop à remarquer que vous vous inventez au fur et à mesure et que vous êtes dans un état constant mais invisible de panique absolue, eh bien – c’est quand vous savez que vous êtes devenu un DM assez décent.

Lectures complémentaires

Internet regorge de conseils sur la façon d’être un bon DM, et il n’existe pas de solution unique. Mais ça ne fait jamais de mal d’en savoir plus, donc si vous cherchez de bons endroits pour commencer, permettez-moi de vous montrer quelques-uns de mes favoris.

Conseils de jeu de rôle: Il s’agit d’une newsletter hebdomadaire, partiellement externalisée et partiellement organisée, où les DM se posent des questions et échangent des conseils. Il y a des tas de tables générées de façon aléatoire, de nouvelles idées farfelues pour gérer la mécanique de base, et des conseils sur la construction du monde, la configuration des tables, etc. Vous pouvez le consulter ici et parcourir les anciens numéros ici.

The Dungeon Bastard: Bill “The Dungeon Bastard” Cavalier est une excellente lecture si vous êtes dans l’école de DMing “J’attaque l’obscurité”, avec un réel accent sur la saveur old-school, les monstres qui en jettent de l’or quand ils meurent, et , bien sûr, le donjon rampant.

Ragoût de gnomes: Ce blog est écrit par une équipe de Game Masters et il s’agit de Game Mastering (sans surprise). Parcourez ce blog pour des conseils vraiment solides sur une gamme de sujets – qui ne sont pas tous pertinents pour vous, mais c’est néanmoins une excellente ressource.

Jouer sale: Ce livre, écrit par John Wick, est l’une de mes ressources préférées sur DMing. Je ne recommanderais pas aux Dungeon Masters pour la première fois de sauter dans ce livre et d’appliquer immédiatement tous les conseils, mais une fois que vous aurez trouvé vos pieds, ce livre vous montrera comment chasser vos joueurs sous eux. C’est une lecture brutale.

Tim Colwill est le fondateur de Point & Clickbait, un site Web satirique sur les jeux vidéo, et l’un des co-fondateurs de Ten Copper, un site Web sur les jeux de rôle, les jeux de société et tout ce qui est sur table. Vous pouvez lui crier sur Twitter ici.

