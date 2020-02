Comment faire une carte d’embarquement pour New Horizons – HITC

Nintendo

Animal Crossing New Horizons sort très bientôt et les méga-fans peuvent créer leur propre carte d’embarquement.

Le récent Direct axé sur Animal Crossing New Horizons de Nintendo a réussi à nous rendre trop excités par la prochaine exclusivité Switch. Les fans ont créé le fan art de la plus récente obsession de la communauté, Daisy Mae, mais un fan a également permis à d’autres de créer leur propre carte d’embarquement.

Rempli d’anciens et de nouveaux villageois pour arriver à un total de 383, Animal Crossing New Horizons promet d’être une escapade fantastique pour nous tous cherchant à abandonner momentanément notre vie mondaine assis derrière un ordinateur avec des maux de tête et des maux de dos constants.

Et, si vous souhaitez créer vos propres objets de collection, souvenirs ou objets dans le jeu pour la vie réelle, vous pouvez remercier un autre fan d’avoir fourni un modèle pour créer votre propre carte d’embarquement.

Carte d’embarquement Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez créer votre propre carte d’embarquement pour Animal Crossing New Horizons.

Il vous suffit de visiter Dodo Airlines pour créer votre propre carte d’embarquement Animal Crossing New Horizons.

Une fois sur place, indiquez simplement votre nom de passager, votre lieu de départ, votre abréviation de départ et votre numéro de siège.

Ce générateur de cartes d’embarquement est une gracieuseté de TORtur3 sur Reddit (via Nintendo Life), le design ayant été réalisé par l’utilisateur Celesmeh.

Vous trouverez ci-dessous un assortiment de cartes d’embarquement Animal Crossing New Horizons qui ont été créées et partagées sur Twitter.