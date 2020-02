Comment gagner beaucoup d’or rapidement – HITC

WOLCEN Studio

Wolcen Lords Of Mayhem est entièrement disponible sur Steam et les joueurs ont découvert un exploit d’or.

Après avoir été précédemment disponible sous forme d’accès anticipé, Wolcen Lords Of Mayhem est maintenant entièrement publié sur Steam. Malheureusement, bien que tout le monde soit d’accord pour dire que c’est un grand RPG d’action, son lancement a été freiné par des bugs et un manque de poli. Non seulement cela, mais la communauté a également découvert des exploits tels que l’obtention rapide d’une quantité ridicule d’or.

Surnommé plus qu’un remplisseur Diablo 4, Wolcen Lords Of Mayhem est un jeu auquel vous voudrez jouer si vous aimez les RPG d’action avec des histoires matures et une liberté illimitée en ce qui concerne la construction de personnages. Certes, il a des bogues et a été en proie à des problèmes de serveur, mais les développeurs ont souligné qu’ils fourniraient des correctifs pour ces problèmes.

Ils fourniront également des correctifs pour les exploits économiques qui ont été découverts par la communauté, mais jusqu’à ce que cela se produise, vous pouvez les utiliser à votre avantage pour obtenir beaucoup d’or.

Exploit d’or Wolcen Lords Of Mayhem

Il existe un exploit en or qui fonctionne pour Wolcen Lords Of Mayhem en ligne.

Apparemment, si vous avez deux pierres précieuses ébréchées, vous pouvez les empiler les unes sur les autres et diviser la pile pour faire beaucoup d’or.

Cet exploit est une gracieuseté de YouTuber K7iNE dont vous pouvez regarder le guide ci-dessus.

K7iNE signale que vous voulez empiler la gemme ébréchée avec la moindre valeur, maintenez la touche Maj pour la diviser à nouveau et continuez à répéter ce processus pour la moindre valeur à chaque fois pour augmenter la valeur de ladite gemme.

On dit que l’exploit de YouTuber fonctionne toujours, mais il est inévitable que WOLCEN Studio fournisse finalement un correctif.

Gamerant a rapporté d’autres exploits dans Wolcen Lords Of Mayhem, y compris la capacité de duper des objets ainsi que d’empiler + 100% de buffs Magic Find.

Wolcen Lords Of Mayhem est disponible sur Steam pour 30,99 £. Vous pouvez acheter le jeu avec sa bande originale pour 36,99 £.

