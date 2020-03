Comment gagner de l’argent dans les sports électroniques

Vous avez probablement vu combien d’argent les gens gagnent dans les esports, surtout si vous suivez des jeux individuels comme LoL, Starcraft, FIFA et Fortnite. Il y a même des millionnaires. Voulez-vous être le prochain millionnaire esports? Le problème est que c’est une tâche difficile. Après tout, des millions de personnes jouent à ces jeux et beaucoup d’entre eux rêvent de le faire aussi. Mais il n’y a de place que pour quelques-uns au sommet. Même ainsi, vous pouvez toujours gagner un peu d’argent en bas de l’échelle en jouant à des jeux pour de l’argent sur un certain nombre de sites compétitifs. C’est l’étape AVANT de rejoindre une équipe professionnelle ou de gagner un tournoi à un million de dollars. Même ainsi, vous cherchez peut-être quelques conseils sur la façon de gagner de l’argent dans les esports. Si vous l’êtes, alors vous êtes au bon endroit.

Jetons un coup d’œil à vos options et quelques conseils si vous voulez devenir rentable:

1. Trouvez votre créneau

Il y a beaucoup de jeux différents, et il est difficile d’être assez bon pour gagner de l’argent en tout temps. C’est parce que la pratique est importante, que nous verrons dans une minute. Et vous devrez vous entraîner beaucoup sur le jeu que vous avez choisi si vous voulez devenir vraiment bon. Assurez-vous de choisir quelque chose que vous aimez, car vous passerez de nombreuses heures. Cela devrait également être quelque chose que vous êtes déjà raisonnablement bon. Vous devez être habitué à gagner sur des serveurs gratuits et contre d’autres joueurs récréatifs.

2. Pratiquez dur

La pratique est SI importante dans les esports. Vous devez le traiter comme un sport professionnel si vous voulez devenir vraiment bon. Parce que c’est ça. N’en faites pas trop et assurez-vous de prendre soin d’autres priorités, mais entraînez-vous souvent pour devenir bon.

3. Pariez

Beaucoup de gens trouvent cette option la meilleure. Ils deviennent bons, tentent leur chance et misent. Si vous voulez parier, vous devez connaître les paris, lire les avis, etc. Efirbet pourrait être une bonne option pour commencer.

4. Obtenez le bon équipement

Votre ordinateur et votre connexion Internet sont vraiment importants si vous voulez jouer de manière compétitive depuis chez vous. Les problèmes de décalage ou de FPS peuvent vous coûter de l’argent, alors assurez-vous d’avoir une bonne plate-forme.

5. Choisissez le bon niveau de jeu

Ne commencez pas par jouer pour de l’argent contre les meilleurs joueurs. Commencez par le bas et ne mettez jamais plus d’argent que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Cela devrait être une fraction de votre bankroll.

6. Ayez un bankroll

La gestion des fonds est également essentielle. Assurez-vous de ne mettre en place qu’une fraction de votre bankroll afin de ne pas être à la merci de grandes variations. Cela doit être pris au sérieux à tout moment.

7. Obtenez un parrainage

Si vous avez l’habitude de gagner de l’argent dans des jeux en ligne payants, vous pourriez être prêt pour la prochaine étape. Si vous souhaitez quitter votre emploi de jour, vous pouvez le faire avec le parrainage. C’est difficile à obtenir, mais cela pourrait faire une grande différence quant à la taille que vous pouvez devenir. De plus grandes entreprises s’impliquent dans le sport électronique, de sorte que le potentiel pourrait augmenter ici au cours des prochaines années.

8. Rejoignez une équipe professionnelle

Le summum de l’esport est de rejoindre une équipe pro. Alors que de nombreux sports comme Fortnite peuvent être pratiqués individuellement, certains autres nécessitent un jeu d’équipe au sommet. Si vous voulez vraiment devenir un pro, vous devrez rejoindre une équipe pro.

Vous avez sûrement vu à quel point les esports sont devenus importants ces dernières années, avec des prix plus importants et un public beaucoup plus large. Cela devrait se poursuivre au cours des prochaines années, et vous pourriez en tirer de l’argent si vous êtes assez bon.