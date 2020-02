Tout d’abord, construisez une marque de jeu géniale!

Une stratégie de marque bien équilibrée est importante pour toute industrie, alors comment pourrions-nous l’oublier pour nos chaînes de jeux. Il ne fait aucun doute que les marques de jeux peuvent être très rentables, mais comme toute autre entreprise, la construction d’une marque solide est essentielle pour instaurer la confiance parmi votre public. Vous voulez savoir comment gagner de l’argent en jouant? Accrochez-vous à ce poste!

Avoir une marque établie peut vous faire sortir de la foule. La concurrence est féroce, tout le monde veut devenir un joueur célèbre et en vivre. Alors, que faites-vous pour que cela se produise pour vous que les autres ne sont pas?

À propos de l’industrie

À quoi ressemble l’image de marque dans l’industrie du jeu? L’industrie du jeu est désormais plus importante que les industries du cinéma et de la musique réunies! C’est indéniablement l’une des industries les plus rentables pour 2020!

Le streamer Twitch moyen gagne près de 10000 $ à 40000 $ par an

Alors comment procéder? Lorsque vous commercialisez des jeux, connaître votre marketing 101 ne suffit pas. Parce que c’est une entreprise relativement nouvelle, il y a quelques choses que nous devons faire différemment. Commencez par connaître votre public et éblouissez-le avec ce que vous savez qu’il aimera.

Dans ce cas, une étude de marché ne le fera pas, vous devez vous impliquer autrement pour avoir une compréhension claire de votre public. Quel âge ont-ils? Quels sont leurs intérêts? À quelle heure se connectent-ils? Vous pouvez visiter les blogs de jeux populaires pour récupérer certaines de ces informations.

Créez un logo étonnant

La conception de votre logo de jeu est la carte de présentation que vous donnez à vos téléspectateurs à première vue. Par conséquent, votre conception devrait vraiment être importante. Pas de soucis si vous êtes un joueur génial, mais vos compétences en conception ne sont pas encore là. Vous voudrez en entendre parler:

En utilisant un créateur de logo de jeu en ligne, vous pouvez créer un logo professionnel directement dans votre navigateur. Il existe de nombreux outils pour essayer cela, je vous recommande d’essayer cette application de conception de logo. Gardez à l’esprit que vous devez créer un logo qui est super reconnaissable, qui vous représente et qui est unique. Pensez aux couleurs de votre marque et à ce que votre graphique principal représente.

Si vous voulez lui donner une petite touche supplémentaire, vous pouvez également utiliser cet outil pour créer des logos animés. Quoi de plus accrocheur qu’une animation de logo impressionnante et émouvante dans vos chaînes!

Établissez la personnalité de votre marque

Lors de la création de votre marque, vous devez définir les polices, le style, la palette de couleurs que vous utiliserez sur tout, votre couleur principale et les couleurs d’accentuation. Une marque est plus que le logo sous lequel vous jouez. Pour communiquer avec votre public à un niveau plus émotionnel, vous devez rendre votre marque personnelle plus humaine. Les marques ne sont plus censées être intouchables.

Une fois que vous êtes devenu un joueur connu de votre marque, vous pouvez attirer l’attention des chasseurs de joueurs pour commencer à gagner de l’argent et voici ce que vous pourriez obtenir:

Comment gagner de l’argent en jouant à des jeux vidéo:

1. Développez vos chaînes

Ouvrez votre chaîne YouTube, votre blog, vos médias sociaux. Vous pouvez publier des informations sur les jeux, donner des conseils, des recommandations, des didacticiels de jeu, des hacks, etc. Pensez à PewDiePie!

Vous pouvez gagner beaucoup d’argent grâce aux annonces sur YouTube. Pour obtenir des annonces, vous devez devenir partenaire YouTube, ce qui nécessite les éléments suivants:

Plus de 4 000 heures de visionnage public au cours des 12 derniers mois Plus de 1 000 abonnés

Les blogs sont aussi une grande opportunité! Vous pouvez prendre toutes sortes d’arrangements si vous devenez un écrivain de jeu connu.

2. Soyez sponsorisé

Un parrainage peut vous rapporter de l’argent, des produits ou d’autres installations pour continuer à jouer!

3. Devenez partenaire Twitch

Les streamers Twitch peuvent faire beaucoup d’argent! Pour devenir partenaire, vous devez:

Avoir diffusé au moins 500 minutes au cours des 30 derniers jours 7 jours de diffusion uniques au cours des 30 derniers jours 3 téléspectateurs ou plus au cours des 30 derniers jours Au moins 50 abonnés

4. Participez à des tournois

Découvrez quels sont les événements de cette année, il y a beaucoup d’informations en ligne et choisissez un tournoi auquel vous inscrire. Concentrez-vous sur un seul événement et donnez-lui tout!

5. Devenez testeur de jeux vidéo

À mesure que vous devenez plus célèbre, vous pouvez attirer l’attention des bonnes personnes et tester des jeux vidéo!

6. Devenez développeur de jeux

Pourquoi ne pas créer votre propre jeu? Si vous en avez assez joué et que vous avez l’impression de savoir comment créer un nouveau jeu tueur, essayez-le!

7. Faites partie d’une équipe Esports

C’est vrai! Les équipes recherchent également constamment de bons joueurs pour les ajouter à leur équipe! Alors continuez à bien paraître. Il s’agit d’une estimation du gain en fonction de chaque jeu:

Cependant, ne vous laissez pas déconcerter par ce graphique, le mieux que vous puissiez faire est de vous concentrer sur un seul jeu et de devenir vraiment bon. Pourtant, si vous n’êtes pas encore assez bon, vous pouvez travailler dans d’autres domaines comme l’esport, comme organiser des événements esports, encadrer d’autres joueurs en ligne, diffuser et commenter des matchs d’esports, agir comme arbitre, responsable des médias sociaux pour une équipe ou un producteur de jeux, et je suis sûr qu’il y a beaucoup plus d’options.

8.Faites du Merch de marque

Tirez profit de votre marque et faites du merch pour la promouvoir. Vous pouvez vendre toutes sortes de produits arborant votre nouveau logo. T-shirts, sweats à capuche, chapeaux, imprimés d’art et plus encore! Ne vous inquiétez pas, mais cela est plus facile que vous ne le pensez. Utilisez des maquettes de t-shirts pour créer des images avec votre design et les publier partout.

Pour conclure

L’industrie du jeu est assez grande et la concurrence s’intensifie chaque année. Pour vous démarquer de la foule et commencer à gagner de l’argent, vous avez besoin d’une marque solide ou de la vôtre. Pour commencer, vous créez un nouveau logo pour vous représenter, puis vous pouvez marquer toutes vos chaînes en utilisant votre image. Trouvez dans cet article quelques façons de commencer à gagner de l’argent une fois que vous avez une marque qui a le pouvoir d’attirer de nouveaux followers!