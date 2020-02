Comment gagner des gouttes Twitch pour la saison 2 – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur les récompenses Twitch pour Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 et comment les gagner.

La saison 2 de Call Of Duty Modern Warfare a commencé et tout le monde parle de son mode Battle Royale, Warzone. Bien que ce mode semble passionnant avec ses ping-trios et ses hélicoptères, les fans n’ont plus que quelques jours pour gagner des récompenses Twitch.

Il y avait des récompenses Twitch pour la première saison de Call Of Duty Modern Warfare, il convient donc qu’il y en ait aussi pour le lancement de la saison 2. Aucune de ces récompenses n’est étonnamment incroyable, mais vous pouvez aussi bien les gagner si vous aimez jouer et regarder le contenu de Call Of Duty.

Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 Twitch drop récompenses

Les récompenses Twitch pour Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 sont les suivantes:

Regarder une heure vous récompense avec un emblème Prime Watcher

Regarder deux heures vous récompense avec le spray Restless Sleeper

Regarder trois heures vous récompense avec une heure de Double Weapon XP

Regarder quatre heures vous récompense avec la carte d’appel animée Hard Landing

Comment gagner des récompenses Drop Twitch de Call Of Duty Modern Warfare Saison 2

Vous devez avoir un compte Call Of Duty et Twitch pour obtenir les récompenses Twitch Drop pour Modern Warfare Season 2.

La plupart d’entre vous auront déjà un compte Call Of Duty car il vous permet de participer à des jeux croisés et plus encore, mais – pour ceux qui ne le font pas – vous pouvez vous inscrire en un en cliquant ici.

Si vous disposez désormais d’un compte Call Of Duty et Twitch, il vous suffit de les lier. Pour ce faire, visitez le site Web de Call Of Duty, connectez-vous à votre profil et sélectionnez Comptes liés.

Il vous suffit alors de lier votre profil Twitch. Activision note que vous devrez peut-être reconnecter votre compte pour vous assurer que vous disposez des autorisations appropriées pour gagner des récompenses.

Maintenant que vous avez fait tout le travail, il ne vous reste plus qu’à regarder les flux Call Of Duty Modern Warfare sur Twitch pendant le nombre d’heures nécessaire pour chaque récompense spécifique.

Cependant, sachez que seuls les flux avec la légende «les gouttes sont activées» vous rapporteront des récompenses.

Les gouttes Twitch pour Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 ne sont disponibles que jusqu’au 19 février à 10h00 HNP, 13h00 HNE et 18h00 GMT.

Call Of Duty Modern Warfare Saison 2 Twitch tombe en panne

Il y a eu quelques plaintes concernant Twitch Drops ne fonctionnant pas pour Call Of Duty Modern Warfare Saison 1.

Si vous rencontrez un problème similaire avec la saison 2, vous devez d’abord vous assurer que les flux Call of Duty Modern Warfare Twitch que vous regardez ont «Drops are enabled» au bas du flux.

À condition qu’ils l’aient fait et que vous ayez regardé suffisamment d’heures, vous voudrez alors passer au jeu et vérifier la section Identité de l’onglet Caserne en multijoueur (via Reddit).