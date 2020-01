Comment Gears 5 a transformé un assistant en héros

La caractéristique la plus louée de la franchise Gears of War est sans aucun doute son combat basé sur la couverture. Du mouvement pesant et du claquement satisfaisant aux murs jusqu’à la taille, au tir de balles sur des monstres humanoïdes charnus, la sensation de jouer à un jeu Gears est unique et distincte. Mais depuis les débuts du premier jeu en 2006, la série a également construit un récit fort.

De l’extérieur, il n’est peut-être pas immédiatement évident de savoir ce qui rend la franchise Gears si convaincante du point de vue de l’histoire, mais la clé est dans la distribution colorée de personnages, chacun qui fait avancer l’histoire et lui permet de jouer avec le ton . Dans la saison 2, épisode 4 d’Audio Logs, Rod Fergusson – chef du développeur The Coalition – a souligné que c’était l’une des caractéristiques déterminantes de la franchise.

“Quand je pense à quand les gens viennent à Gears, ils viennent pour l’histoire. On nous donne la permission, en raison du monde que nous avons construit, d’avoir ce genre de sensibilité de bande dessinée. Nous pouvons rire de nous-mêmes, nous pouvons faire vraiment de mauvaises blagues et de l’humour noir, nous pouvons avoir des séquences de films d’action à succès … et ensuite nous pouvons avoir de doux moments de tristesse “, a-t-il dit,

“Le fait que nous puissions passer de grands hommes au cou épais et tout ça à un endroit où nous pouvons jouer avec cela et rendre notre narration plus contemporaine avec des gris au lieu du noir et des blancs, peut avoir des personnages plus complexes, plus des personnages nuancés, tout en faisant ressortir l’émotion, et les gens réagissent à l’histoire est si significative pour nous tous. “

Peut-être que la meilleure représentation de cette force est Jack, un robot d’aide introduit dans le premier jeu. Jack a commencé sa vie comme un outil pour ouvrir des portes, mais au fil du temps est devenu non seulement un vecteur pour l’ambition narrative de la Coalition, mais la preuve que l’histoire et la caractérisation de la série ont autant de profondeur que son gameplay.

Le voyage de Jack d’aide à héros s’étend sur plusieurs jeux au cours des 13 années d’existence de la série. Pendant ce temps, Jack a changé de manière significative, devenant plus pertinent sur le plan fonctionnel pour le gameplay, mais aussi émotionnellement résonnant pour l’histoire. Gears 5 est le point culminant de l’arc de Jack et tire parti de toute l’histoire du petit bot-qui-pourrait pour un gain impactant. Pour nous guider tout au long du voyage, Rod Fergusson plonge dans la création de Jack, retrace son évolution et décompose son rôle dans la dernière entrée de la franchise.

Assurez-vous de vous abonner à GameSpot sur YouTube pour les nouveaux épisodes de la saison 2 des journaux audio tous les dimanches. Jusqu’à présent, Hideo Kojima et Yoji Shinkawa ont décomposé une scène charnière de Death Stranding; Le directeur du contrôle, Mikael Kasurinen, montre comment l’incroyable labyrinthe de cendriers a été créé; et l’écrivain et designer Disco Elysium Robert Kurvitz discutant à travers la fonctionnalité fascinante du Cabinet de Pensée.