Comment Ghost Recon peut-il retrouver sa vision d’origine?

Au cours de la dernière décennie, Sam Fisher a joué dans autant de Ghost Recon jeux comme Splinter Cells. Il a surgi en Bolivie de Wildlands pour pourchasser un agent voyou de la CIA, et apparaît cette semaine sur Auroa, l’île détenue par des milliardaires de Breakpoint. En fait, la bande-annonce du nouvel épisode de Ghost Recon est remplie d’iconographie Splinter Cell: un Fisher accroupi furtivement, trois yeux verts et le cri dérangeant des chats de ses lunettes de vision nocturne.

Il n’y a rien de mal à un caméo, mais il commence à se sentir comme si Ubisoft échange le cachet d’une série mieux définie. Vous auriez du mal à résumer les caractéristiques clés de Ghost Recon moderne de la même manière: des hélicoptères? Bants militaires? Saut de base? Ghost Recon: Breakpoint est l’équivalent de jeu de cette époque, enfant, vous avez mélangé toutes les peintures et découvert que le résultat décevant était brun.

Curieusement, c’est à peu près la ligne de l’entreprise. À la fin de l’année dernière, le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, a déclaré aux investisseurs que le nouveau Ghost Recon «avait été fortement rejeté par une partie importante de la communauté».

“Breakpoint n’est pas venu avec suffisamment de facteurs de différenciation, ce qui a empêché les qualités intrinsèques du jeu de se démarquer”, a déclaré Guillemot. Les joueurs ont maintenant du mal à comprendre pourquoi ils joueraient à Ghost Recon sur, disons, The Division 2 – qui offre le même tir en monde ouvert et le même équipement de haute technologie avec un niveau supérieur.

Si Ubisoft souhaite sérieusement redécouvrir une identité pour Ghost Recon, il devrait revenir à la source: le tout premier jeu de la série, qui se déroulera dans le courant de l’année 2008. À l’époque, tous les jeux Tom Clancy étaient développés par Red Storm, le studio fondé par l’auteur lui-même (les fans d’histoire seront intéressés de savoir que, alors que Ghost Recon était en préparation pour une sortie en septembre 2001, Clancy était en direct sur . recommandant que la CIA améliore ses capacités d’intelligence humaine).

Ce n’était que le deuxième tireur à porter le nom de Clancy et s’éloignait des échanges étroits de Rainbow Six avec une aire de jeu grande ouverte. Cela ne veut pas dire que Ghost Recon a toujours été un jeu à monde ouvert – le genre n’existait pas alors dans la façon dont nous le comprenons maintenant – mais ses niveaux se sont déroulés sur de vastes étendues de la campagne géorgienne. La topographie polygonale semble ancienne, bien sûr, mais il y a une netteté évocatrice à ces pentes d’Europe de l’Est, en particulier sous un soleil d’hiver blanc qui ne semble pas avoir vieilli du tout.

Ce monde ne semble plus large que grâce aux armes manquantes et aux animations de rechargement. Le HUD de Ghost Recon est totalement dégagé des ornements périphériques que les tireurs à la première personne ont tendance à empiler le long du bas de l’écran. Ce n’est pas parce que c’est un vieux jeu: Half-Life le précède, sans parler de Doom. Au contraire, cette vision claire est une nécessité tactique. Vous serez reconnaissant pour les écrans immobiliers une fois que vous vous efforcerez de repérer des rebelles camouflés le long de la limite des arbres.

Comme son environnement, Ghost Recon est froid et cruel. Il n’y a pas d’indicateur de dégâts, car si vous avez déjà subi des dégâts, vous êtes mort. La victoire est entièrement décidée par quel combattant obtient la goutte de l’autre. Vous passerez de longues missions tendues à ramper sur votre ventre, envoyant vos escouades en avant comme des observateurs. Contrairement aux aventures remplies de drones à venir, le jeu original ne remplit pas vos poches de gadgets conçus pour détecter le changement de température provoqué par une goutte de sueur sur le front d’un terroriste à un mile de distance. Heureusement, l’IA sait geler dès qu’elle détecte un mouvement.

Aujourd’hui, le titre Ghost suggère une domination comme un prédateur sur le champ de bataille, une vie vécue entre les éliminations en mêlée. En 2001, le champ d’invisibilité instable fourni par la couverture arborée et la distance pure était la seule armure que vous aviez.

Il convient de noter que «vous» est un concept abstrait dans Ghost Recon. Vous ne jouez pas en tant que nomade, ni aucun autre soldat en particulier. Au lieu de cela, comme c’était la coutume dans les tireurs tactiques de l’époque, vous pouvez sauter librement entre les corps de chaque unité sous votre commandement. Vous ne dirigez pas l’équipe – vous êtes l’équipe, en tant qu’entité.

C’est un système qui vous donne essentiellement six vies à perdre, comme les deux tiers d’un chat. Et vous les perdrez tous, un par un, alors que vous découvrirez comment naviguer dans des missions qui vous demandent non seulement de traverser une carte, mais de sauver un pilote abattu et de faire exploser son avion, ou d’arrêter un convoi de chars en direction d’une OTAN avant-poste. Chaque soldat est un spécialiste, vous apprenez donc à utiliser votre tireur d’élite seul et à garder votre démo hors de danger jusqu’à ce qu’il soit temps de faire exploser quelque chose.

Malgré la difficulté, tout cela est étonnamment simple. Quelques touches numériques de votre clavier donnent essentiellement une ambiance à vos squaddies: accroupi et prudent, par exemple, ou dernier rouleau d’Andrex-in-Asda agressif. Et lorsque vous souhaitez les planter dans un endroit spécifique, vous cliquez sur une position sur votre carte de commande et faites glisser pour définir un cône de vision. D’une certaine manière, malgré la concentration sur l’action de Breakpoint et son équipe absente, son parent est beaucoup moins compliqué.

Ghost Recon n’a pas besoin de devenir un simulateur rétro pour un sous-ensemble de fans qui lisent des biographies militaires. Les réinventions et les mises à jour sont une partie nécessaire de toute série de longue durée, et Advanced Warfighter de 2006 était une entrée stellaire qui mélangeait un rythme réfléchi avec une action à la troisième personne. Mais il y a une identité claire sur laquelle Ubisoft peut s’appuyer: dès le début, Ghost Recon était un jeu qui vous a laissé exposé et dépassé, mais doté de pouvoirs tactiques. Espérons que nous pourrons en dire autant de son prochain redémarrage.

Ghost Recon Breakpoint est libre de jouer tout ce week-end. Remplissez vos bottes.