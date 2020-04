Comment guérir le poison sur PS4 et Xbox One après avoir été mordu par un serpent – HITC

Comment vous guérir du poison dans Stranded Deep sur PS4 et Xbox One après avoir été mordu par un serpent en fleurs.

Le jeu de survie Stranded Deep a atterri sur PS4 et Xbox One après avoir été auparavant disponible sur Steam uniquement via un accès anticipé. Bien qu’il y ait beaucoup à apprécier sur le jeu, il est certes très difficile d’y entrer car il y a des bestioles et des objets dangereux que vous devez surveiller 24/7 comme des serpents en fleurs qui mordront vos fesses dans l’obscurité de la nuit. Et, si et quand cela se produit, vous devrez vous guérir du poison.

Comme mentionné précédemment, Stranded Deep vient tout juste d’être disponible sur PlayStation 4 et Xbox One, ce qui signifie que de nombreux joueurs sont bloqués sur une île entourée par un désert d’eau profonde pour la toute première fois. Cela signifie que ces joueurs seront excités et se précipiteront dans la vie de survie sans savoir ce qui est comestible et ce qui ne peut pas être piétiné sans devenir empoisonné.

Si le corps de votre personnage a été infecté par une toxine mortelle en étant mordu par un serpent ou en marchant sur quelque chose, vous découvrirez ci-dessous comment vous guérir du poison.

Comment vous empoisonnez-vous dans Stranded Deep?

Les serpents de mer et de nuit ne sont que deux façons d’empoisonner dans Stranded Deep.

Les serpents de nuit se cachent et vous empoisonneront à proximité si vous ne tenez pas compte de l’avertissement de leur sifflement, tandis que les serpents de mer vous empoisonneront dans les eaux peu profondes.

Mis à part les serpents qui sont particulièrement horribles pour les personnes ayant une phobie envers eux, vous pouvez également être infecté par une toxine mortelle en nageant dans le poisson lion.

Cependant, ce ne sont pas seulement les êtres vivants qui empoisonnent, car vous pouvez également vous empoisonner en marchant accidentellement sur un oursin ou une couronne d’étoiles de mer violette.

Comment guérir le poison dans Stranded Deep

Vous devez combiner un flacon de noix de coco avec une plante pipi pour vous guérir du poison dans Stranded Deep.

La combinaison de ces deux ingrédients vous permettra de créer un antidote dans Stranded Deep afin que vous puissiez guérir immédiatement votre personnage empoisonné.

Malheureusement, Pipi peut être un ingrédient difficile à trouver, vous devrez donc faire de votre mieux pour éviter autant que possible la nécessité d’un antidote.

