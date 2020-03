comment ils sont et ce qui les rend si populaires

Nous expliquons pourquoi les “meilleurs mondes ouverts” ne doivent pas nécessairement être pour vous.

S’il y a une tendance vraiment prédominante dans l’industrie actuelle du jeu vidéo, c’est bien celle du monde ouvert. Non seulementdéfinit une grande partie du gameplay des grandes productions de l’industrie, mais marque également le rythme et la structure de ces versions; à plusieurs reprises, les plus influents du secteur. Je ne pense pas que cela surprendra de nombreux lecteurs, mais pour donner un exemple de cette déclaration, nous ferons référence aux gagnants duLe prix du jeu. Depuis 2012, seuls trois gagnants ne maîtrisent pas les techniques du monde ouvert. Le dernier gagnant, Sekiro Shadows Die Twice, présente des modèles typiques de ces titres. Ce genre de jeux vidéo a représentéplus de 60% du total des candidaturesSeulement dans ces prix.

Pour cette raison, nous avons consacré certaines de nos offres spéciales à des questions sur des aspects spécifiques de ces jeux vidéo, toujours dans une perspective spécifique. Aujourd’hui, nous voulons élargir cette idée en parlant des mondes ouverts dans les jeux vidéo, en discutant de la façon dont ils sont fabriqués et de ce qui les rend si populaires. Nous vous invitons à nous rejoindre lors de ce voyage.

I. Comprendre les mondes ouvertsBien qu’il n’ait pas une définition totalement correcte, lorsque nous parlons de “mondes ouverts” dans les jeux vidéo, nous parlons des titres dans lesquels les joueurs peuvent se déplacer à travers un ou plusieursenvironnements ouverts avec une certaine libertépour visiter chaque zone, ou faire face à ses défis. C’est une fonctionnalité plus qu’un jeu vidéo. Cependant, étant donné sa taille et son effet sur un point clé comme la navigation, il imprègne généralement d’autres choix de conception dans le titre. L’apparition d’un gameplay non linéaire est l’une des plus courantes et peut conditionner une grande partie de la philosophie de conception d’un jeu vidéo.

Le premier Zelda a été l’un des moteurs du gameplay non linéaire des consoles du monde ouvert dans les années 80.

Nous disons queil n’y a pas de définition pleinement acceptée du concept de monde ouvertparce que cela a été pris à partir de perspectives différentes selon le genre ou peu dans lequel le développement du jeu vidéo en question a eu lieu. Aujourd’hui, il est courant de comprendre les mondes ouverts comme «la carte» sur laquelle nous jouons un titre; mais nous pouvons définir comme monde ouvert quelque chose d’aussi simple que le surmonde sur lequel nous choisissons chaque niveau. La seule règle que nous pourrions définir est que cet espace de libre arbitre fasse partie du gameplay de base du jeu vidéo. Dans cet esprit, nous pouvons définir comme un jeu en monde ouvert à quiconque présente des sections telles que:

Environnements différenciés dans lesquels nous pouvons nous déplacer librement. Les zones dites ouvertes, communes dans les titres des années 70 et 80.

Tout grand espace ouvert qui sert d’accès à différentes sections du jeu. L’overworld déjà nommé sur lequel nous naviguons.

Ceux cartographiés qui contiennent une grande partie de l’activité du jeu et permettent la libre circulation entre les zones et les espaces. Le concept de monde ouvert moderne.

Relation entre des titres influents qui partagent les caractéristiques du monde ouvert dans leur conception.

Des premiers jeux vidéo à Red Dead Redemption 2, le chemin est long. L’un des premiers titres qui, de manière reconnaissable, a introduit un monde ouvert dans nos jeux vidéo estCanon occidental. Dans la version japonaise du travail de Taito, nous pouvons nous déplacer librement sur toute la carte tout en faisant face à son seul défi: éliminer notre adversaire. Ce concept primitif du monde ouvert nous aide à mettre en perspective comment il a changé dans la conception autour de cette caractéristique; à de nombreuses reprises avec des éléments empruntés à d’autres domaines, tels quele concept de navigation ouvertedu rôle de table.

II. Pourquoi ces jeux vidéo sont-ils si populaires?Les jeux actuels en monde ouvert, en particulier ceux qui entrent dans la catégorie AAA, sont coûteux à produire et difficiles à concevoir. Sachant cela, nous pouvons nous demander pourquoi ce type de propositions continue d’être lancé; surtout quand on considère les implications et les limites jouables de ce type de titres. Je pense que la manière la plus sensée de répondre à cettetrois idées simples:

Estséduisantel’idée de trouver un grand monde interactif que l’on peut visiter avec une pseudo liberté.

Il est “facile” d’établir des modèles dejeu en tant que servicedans ces titres et obtenez un financement supplémentaire.

Vous permet de saisir msmécaniquede jeu, qui peut potentiellement être attrayant pour plus de joueurs.

Dans une ville comme Los Santos, l’histoire revient à l’arrière-plan pour de nombreux joueurs.

Se concentrant davantage sur la figure du joueur, ce type de modèles de jeu nous donne la liberté nécessaire pour établir le rythme de jeu et la difficulté des défis auxquels nous sommes confrontés; en cours de route, la possibilité d’établir un certain type de récit émergent sans pénaliser le joueur complecionista est ouverte et le temps de jeu est prolongé; une ressource très importante pour la monétisation des entreprises. Ce modèle est très clair dans un titre comme GTA V. Le jeu vidéo deRockstaril nous raconte son histoire dans un monde que nous avons la liberté de voyager et d’explorer; avec ses propres qualités et avec des techniques et des missions exclusives de ce même monde et il ouvre les portes de son multijoueur.

III. À la recherche d’expériences émergentesEn raison de la succession rapide de grandes productions en monde ouvert au sein du secteur, ces types de propositions ont beaucoup changé en un seul intervalle générationnel. L’objectif de la conception de ces œuvres est passé de chercher à établir des mondes vastes et riches dans des activités délimitées, à rechercher des éléments de jeux émergents et de mécanismes basés sur les systèmes.

La répression.

Pensons à des titres comme le premier Crackdown et à la façon dont il a géré l’énorme carte dont il dispose. Le jeu vidéo deXbox Games Studiosil avait une boucle jouable relativement similaire à celle d’autres bacs à sable comme la série GTA; mais il l’enrichit d’un jeu de tir fou et d’une plus grande mobilité. Cependant, la carte n’évolue pratiquement rien au cours de l’aventure et nous avons les mêmes tâches tout au long de celle-ci, donnant lieu à un gameplay quelque peu répétitif après les premières heures de jeu. Ces problèmesils auraient pu être résolusen ajoutant plus de variété aux missions, ou en favorisant des parties clés du gameplay comme le mouvement et les qualités du système de compétences.

Far Cry 2.

Far Cry 2 est une autre œuvre presque contemporaine, avec un monde ouvert et avec une perspective différente sur la façon dont son monde doit fonctionner. Avec seulement un an de différence par rapport à notre premier exemple, nous pouvons voir comment le travail héritant du travail deCryteks’efforce d’introduire des systèmes et des techniques qui peuvent favoriser la narration émergente; une fusillade chauffée dans laquelle l’arme est encasquille, ou comment le jeu nous oblige à chercher des médicaments pour combattre le paludisme en permanence ne sont que deux exemples de la façon dont le jeu utilise son monde ouvert et ses ressources pour contrôler le rythme de Jouez et rendez-le dynamique. Le jeu s’efforce constamment de créer de petites scènes interactives et aléatoires.

IV. Tous les jeux en monde ouvert ne sont pas pour tout le mondeAvec l’exemple du titre d’Ubisoft et comment il a fait face aux mondes ouverts après l’apparition de Far Cry 2, nous pouvons avoir une idée de la raison pour laquelle il a apporté ce changement radical dans des œuvres ultérieures du même personnage; passer de privilégier la narration immersive à se concentrer sur une activité jouable.Réception critique de Far Cry 2par de nombreux utilisateurs en raison des difficultés que leurs mécanismes ont entraînées dans d’autres aspects du gameplay du titre. Un petit reproche pour ce travail, mais qui a éloigné l’entreprise française des expérimentations du monde ouvert au profit d’œuvres plus directes; comme on le verra dans les titres ultérieurs.

Dieu de la guerre

Ce n’est pas un type de protestation, mais la confirmation que les œuvres du monde ouvert ont évolué au point de se diversifier en deux propositions claires: celles du récit émergent et immersif, et celles axées sur le développement du gameplay du jeu lui-même dans un environnement ouvert. En lien avec le début du texte, lorsque nous reviendrons aux Video Games Awards, réfléchissons à la façon dont le gagnant de 2018: God of War; devant le vainqueur 2017: Breath of the Wild.

Le premier prend le monde ouvert comme une ressource mécanique, s’appuie sur lui pour diffuser l’histoire et étendre son contenu; le second est un terrain de jeu où nous avons la possibilité de participer à ce qu’ils veulent nous dire, ou non, nous avons le choix direct. Ce ne sont que deux exemples rapides, mais nous pouvons en trouver bien d’autres. Ponctuant cela, nous n’avons qu’à dire au revoir et vous demander, nos lecteurs, qui ont étévos mondes ouverts préférés.

En savoir plus sur: Découvrez les jeux vidéo et les mondes ouverts.

.