Comment jouer à Minecraft sur PS4 avec Nintendo Switch, Xbox One et PC – HITC

Un instantané Minecraft pour la mise à jour 1.16 de Nether a été publié par Mojang. Cela introduit de nouveaux biomes et un minerai de Netherite unique supérieur au diamant. Cependant, bien que le nouvel instantané soit extrêmement soigné, il en va de même pour les joueurs de PlayStation 4 qui peuvent jouer avec des amis sur Nintendo Switch, PC et Xbox One. Cette fonctionnalité a été introduite dans la version de Sony à la fin de l’année dernière, et dans cet article, vous découvrirez comment jouer avec vos amis sur d’autres appareils.

Comme mentionné précédemment, le jeu croisé pour la version PS4 de Minecraft a été introduit à la fin de l’année dernière via l’édition Bedrock. Cela signifie que vous devez avoir installé la mise à jour 1.99 pour passer du temps avec des amis sur le jeu avec d’autres partenaires.

Vous pouvez vous assurer que la mise à jour est installée en vérifiant simplement votre historique de mise à jour. Si vous êtes à jour, vous découvrirez ci-dessous comment jouer en crossplay sur PS4.

Comment jouer à Minecraft sur PS4

Vous avez besoin d’un compte Microsoft pour pouvoir jouer à plusieurs Minecraft sur PS4 avec Nintendo Switch, Xbox One et PC.

Lorsque vous ouvrez Minecraft sur PlayStation 4, vous trouverez immédiatement l’option Se connecter avec un compte Microsoft dans le menu principal.

Assurez-vous de vous connecter avec votre compte Microsoft souhaité car – une fois qu’il est lié – il n’y a aucun moyen de le dissocier sans perte d’accès aux droits et aux Minecoins sur d’autres plates-formes.

Une fois que vous avez sélectionné l’option de connexion, un message contenant un lien et un code à 8 chiffres unique s’affiche. Suivez simplement le lien http://aka.ms/remoteconnect sur le téléphone ou l’ordinateur et terminez le processus de connexion.

Maintenant que vous êtes prêt à jouer avec d’autres joueurs, vous devez sélectionner l’onglet Lecture dans le menu, puis Amis. Vous trouverez ici l’option Rechercher des amis multiplateformes.

Vous trouverez ci-dessous une liste de gamertags pour ceux avec lesquels vous êtes déjà amis. Si vous voulez jouer avec quelqu’un de nouveau, il vous suffit d’ajouter un ami en insérant son gamertag Microsoft.

Ai-je besoin de Xbox Live pour crossplayer Minecraft sur PS4?

Vous n’avez pas besoin d’un abonnement Xbox Live ou de tout autre service d’abonnement Microsoft pour jouer à Minecraft sur PS4.

Tout ce dont vous avez besoin est un compte PlayStation Plus car le service d’abonnement est obligatoire pour que les joueurs Sony puissent profiter du multijoueur.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon de crossplayer Minecraft sur PS4.

