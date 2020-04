Comment jouer au Bingo sur Zoom avec des amis en ligne tout en restant à la maison – HITC

NurPhoto / NurPhoto via .

Jouez au Bingo sur Zoom avec vos amis ou les membres de votre famille en ligne pour aider à surmonter l’ennui et l’isolement qui accompagnent le verrouillage et le maintien à la maison.

Grâce à la poursuite du verrouillage et à la fin souhaitée qui n’est pas en vue, les applications vidéo telles que Zoom et Houseparty restent massivement populaires auprès des personnes qui les utilisent pour rester en contact avec leurs proches et leurs amis en ligne tout en restant à la maison. Bien que certaines de ces applications incluent des jeux, Zoom ne le fait pas, mais vous pouvez toujours participer à des activités telles que le bingo avec des amis en étant un peu créatif.

Il existe de nombreux jeux auxquels vous pouvez jouer sur Zoom, Houseparty ou d’autres applications vidéo telles que Heads Up, Pictionary et – le meilleur pour garantir les rires coupables – Cards Against Humanity. Cependant, pour les aînés ou ceux qui souhaitent continuer à agir comme s’ils étaient dans une maison de retraite, le bingo est un autre de ces bons jeux.

Certes, ce n’est pas le plus excitant, mais si vous souhaitez jouer quelque chose avec des amis qui ne soit pas imposant, c’est sûrement pour vous.

Comment jouer au Bingo à distance avec des amis sur Zoom

Vous pouvez jouer au Bingo à distance avec des amis sur Zoom en planifiant une réunion.

Une fois l’heure et la date de la réunion Zoom planifiées, partagez l’ID unique avec vos amis pour jouer au bingo avec eux pendant cette période spécifiée.

Si ce n’est pas vous qui organisez la session, il vous suffit de rejoindre la réunion en saisissant l’ID unique.

Si vous avez téléchargé l’application vidéo et que la session est configurée pour une date ultérieure, vous pouvez alors commencer à créer vos propres cartes de bingo.

C’est entièrement à vous de voir comment vous jouez et combien de personnes participent, mais l’Independent a partagé l’idée d’en faire une soirée cinéma où vous regardez tous le même film simultanément.

Au lieu de chiffres, vos cartes de bingo créées auraient des phrases et des mots susceptibles d’apparaître, et vous les marquez tous comme ils se produisent jusqu’à ce qu’un gagnant soit finalement doublé.

N’oubliez pas qu’il existe de nombreux autres jeux auxquels vous pouvez jouer sur Zoom et d’autres applications vidéo pour rester en contact avec les gens à distance, mais le Bingo est une bonne et relaxante réunion lorsque vous voulez une activité calme par opposition à une activité effrénée.

Vous pouvez également rendre la session plus excitante en créant une récompense pour le gagnant et / ou des punitions pour le ou les perdants. Mais c’est à vous d’être sûr, responsable et pas stupide en ce qui concerne les récompenses et les conséquences hypothétiques.

