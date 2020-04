Comment jouer au mod non VR sans casque de réalité virtuelle – HITC

SOUPAPE

Ceux qui ne possèdent pas ou ne peuvent pas supporter un casque de réalité virtuelle peuvent désormais jouer à Half Life Alyx grâce à un mod non VR.

Half Life Alyx est sorti le mois dernier et les critiques ont été extrêmement positives, beaucoup étant d’accord pour dire que c’était une expérience immersive spectaculaire. Malheureusement, tout le monde n’a pas pu jouer l’entrée tant attendue grâce à l’exigence d’un casque de réalité virtuelle. Pour ceux qui n’en possèdent pas ou qui n’en peuvent pas, la bonne nouvelle est que vous pouvez maintenant jouer un peu à la dernière entrée de la série grâce à un mod non VR qui a été publié.

Vous pouvez trouver une sélection de casques VR les moins chers pour jouer à Half Life Alyx, mais il y a le problème de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que vous n’en obtiendrez peut-être pas pendant un certain temps, ainsi que certains fans ne pouvant pas supporter le mal des transports.

C’est pourquoi il était si décevant d’entendre que le dernier épisode de plus de dix ans a été développé comme un projet VR uniquement, mais – du côté le plus brillant de la vie – quelqu’un a sorti un mod non VR pour venir en aide à ceux qui n’ont pas pu jouer.

Half Life Alyx non VR mod

Vous pouvez découvrir comment configurer le mod Half VR Alyx non VR en consultant les instructions détaillées sur GitHub.

Non seulement cela, mais vous pouvez également consulter une vidéo d’instructions détaillées sur la chaîne YouTube de r57zone.

Malheureusement, l’expérience n’est pas aussi conviviale que de jouer au jeu avec un casque VR comme prévu, mais on dit qu’elle est jouable du début à la fin avec juste une souris et un clavier.

Comme vous vous en doutez, ce ne sera pas non plus le plus beau, car vous verrez constamment les mains d’Alyx devant vous sans aucune immersion provenant de l’équipement de réalité virtuelle.

Il y a probablement des vidéos YouTube que vous pouvez regarder pour simplement découvrir l’histoire du jeu, mais si vous voulez jouer sans casque VR, ce mod est probablement votre meilleure option malgré ses inconvénients.

