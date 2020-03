Comment jouer en tant que dixième ou treizième docteur – HITC

Il y a un événement Roblox x Doctor Who à l’horizon avec quelques goodies tels que les avatars des dixième et treizième Docteurs.

Il y a eu des croisements dans le passé pour Roblox, comme avec Stranger Things en 2019 et Fast And Furious Spy Racers plus tôt cette année. Cependant, il y a un nouvel horizon avec les joueurs qui pourront bientôt obtenir des cadeaux sur le thème de Doctor Who tels que les avatars des dixième et treizième Docteurs de la série britannique sans fin.

Roblox est joué par des millions de personnes, et récemment, il y avait des craintes qu’Adopt Me allait être piraté suite à ce qui était arrivé à Meepcity. Le développeur d’Adopt Me a répondu à ces préoccupations pour essayer de calmer la communauté, mais naturellement, il y avait encore beaucoup d’hystériques parmi les fans.

Cependant, loin de la possibilité de tout piratage, les fans de Roblox ont des objets Doctor Who à espérer. Et vous pourrez les saisir très, très bientôt.

Quand a lieu l’événement Roblox x Doctor Who?

L’événement Roblox rencontre Doctor Who commence le 12 mars et se termine le 26 mars.

Pendant cette période, les joueurs de Roblox pourront télécharger des articles sur le thème de Doctor Who au prix de nada.

Comment obtenir les éléments de l’événement Roblox x Doctor Who

Les joueurs de Roblox peuvent obtenir gratuitement les objets Doctor Who en les téléchargeant avant le 26 mars.

En ce qui concerne les éléments Doctor Who inclus dans le crossover, vous pouvez trouver la liste ci-dessous avec les liens correspondants pour les télécharger lorsqu’ils sont disponibles:

The Pterrible Pting

Cette terreur minuscule peut manger n’importe quelle matière inorganique. Heureusement, cependant, il ne mangera aucune matière organique (c’est-à-dire vous).

Portable TARDIS

C’est drôle avec ce sac à dos… il est beaucoup, beaucoup plus gros à l’intérieur. Cet article est issu de la collection Doctor Who.

Le dixième docteur

Deux jambes, deux bras, deux mains, de GRANDS cheveux… et des favoris! Ce pack est basé sur le dixième docteur

Le treizième docteur

Ce paquet, composé d’un peu d’adrénaline, d’un soupçon d’indignation et d’une pointe de panique, est basé sur le Treizième Docteur.