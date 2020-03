Comment jouer entre Steam et Epic Games – HITC

Borderlands 3 est enfin arrivé sur Steam en 2020 et le crossplay est disponible avec ceux sur Epic Games.

Après sa décision controversée d’être exclusif à Epic Games Store pendant six mois, Borderlands 3 est enfin arrivé sur Steam. Et, bien qu’il n’y ait pas de jeu croisé avec ou entre PlayStation 4 et Xbox One, les fidèles PC sur Steam et Epic Games peuvent jouer ensemble.

L’arrivée de Borderlands 3 sur Steam est soignée grâce à une remise importante ainsi que parce que son DLC, Guns, Love, And Tentacles, sort très bientôt. Pour les fidèles Steam qui n’ont pas encore joué le troisième opus, vous vivrez à fond l’expérience, car c’est une entreprise délirante avec plus d’un milliard d’armes à feu.

Alors que dans certains coins d’Internet, il y a une guerre enfantine entre Epic Games Store et Steam, ceux qui ont acheté Borderlands 3 sur l’une ou l’autre plate-forme peuvent se réunir via le jeu croisé. Et ci-dessous, vous découvrirez comment faire exactement cela.

Borderlands 3: Comment croiser le jeu entre Steam et Epic Games

Les joueurs de Borderlands 3 sur Steam et Epic Games Store peuvent désormais jouer entre eux grâce à la dernière mise à jour de Gearbox.

Afin de pouvoir jouer entre Steam et Epic Games, les joueurs doivent activer ‘PC Cross-Play’ après avoir lancé Borderlands 3.

Pour ceux qui ont désactivé l’option mais qui souhaitent maintenant l’activer, vous pouvez le faire à tout moment en visitant la section Général du menu Réseau et social dans Options.

Une fois que vous avez activé le jeu croisé et décidé du nom d’affichage de votre jeu croisé sur PC, vous pourrez alors faire correspondre et envoyer des invitations à des jeux sur PC, qu’ils jouent via Epic Games Store ou Steam.

Quand Borderlands 3 aura-t-il un jeu croisé sur PS4 et Xbox One?

Personne ne sait quand Borderlands 3 aura un jeu croisé sur ou entre PlayStation 4 et Xbox One.

Gearbox s’était engagé à travailler sur le crossplay après le lancement de Borderlands 3, mais aucune date de lancement pour PS4 ou Xbox One n’a été fournie.

Une mise à jour que nous avons reçue depuis le lancement du jeu est intervenue le 3 mars dans une interview avec The Sixth Axis dans laquelle Gear Hewlett-Packard, Dan Hewitt, a déclaré ce qui suit:

“Ses [crossplay] toujours quelque chose que nous regardons. [There are] beaucoup de choses différentes que nous pouvons faire, mais pour le moment, nous nous concentrons juste en ce moment sur DLC 2, en veillant à ce que ce soit un succès, et en veillant à ce que [with] Crossplay PC, nous pourrions accueillir à nouveau notre communauté Steam sur Pandora. »

Donc, bien qu’il n’y ait pas de jeu croisé entre la PS4 et la Xbox One pour le moment, j’espère que c’est quelque chose qui sera mis en œuvre peu de temps après le DLC Guns, Love et Tentacles qui doit arriver le 26 mars.

