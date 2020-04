Comment jouer hors voie / Position trois

Certaines choses à garder à l’esprit lorsque vous jouez hors piste.

S’il y a une position dans Dota 2 qui peut être considérée comme sous-estimée, elle doit être hors ligne. Selon le correctif, les personnes qui sont dans le couloir occupent l’un des postes les plus importants du jeu. En plus de survivre et de ne pas tuer, ils doivent également essayer de faire des jeux autour de la carte, ce qui n’est pas facile.

Avant de nous plonger dans notre examen, vous devez garder à l’esprit que l’offlane n’est pas vraiment une position «noob-friendly». À moins que vous ne sachiez ce que vous faites, vous vous retrouverez dans une séance d’alimentation que vous n’allez pas apprécier.

Avec cela à l’écart, voici quelques éléments à garder à l’esprit.

Choisir un héros

Comme pour tout autre rôle dans Dota 2, tout commence par choisir le bon héros. En ce qui concerne le hors piste, il y a deux choses principales que vous devez considérer:

Quelle est votre composition d’équipe?

Le deuxième point est très important car en tant qu’offlaneur, vous devrez très probablement jouer contre plusieurs ennemis sur une voie. En conséquence, vous devrez obtenir un héros qui a un moyen de survivre. Donc, si vous voyez que l’équipe ennemie choisit Juggernaut et CM, vous devez obtenir quelque chose qui peut survivre. D’un autre côté, si vous allez être en 1c1, vous avez beaucoup plus d’options.

Avant de choisir votre héros, réfléchissez bien à la façon dont cela fonctionnera avec votre équipe. De manière générale, les héros offlane peuvent être divisés en deux:

Planificateurs agricolesOfflaneurs polyvalents

Les premiers ont besoin de beaucoup de fermes pour être efficaces, c’est pourquoi ils ne se battent pas vraiment beaucoup, du moins au début. Dark Seer et Timbersaw sont de très bons exemples ici.

D’un autre côté, les offlaners utilitaires sont ceux qui doivent faire bouger les choses autour de la carte. Leur travail est certainement beaucoup plus difficile car en plus de survivre, ils doivent également faire des rotations avec le soutien. Batrider est l’un des meilleurs héros à cet égard en raison de son ultime. Lorsqu’il atteint le niveau six, il peut essayer de gank quelqu’un facilement.

Agriculture et survie

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, l’un des pires aspects du jeu hors-piste est le fait que vous devez affronter plusieurs ennemis. Cela signifie qu’ils essaieront de vous zoner et de vous tuer tout le temps.

Pour avoir une chance, vous devez jouer très intelligemment. Il existe divers trucs et astuces ici, comme placer de bonnes protections, tirer le fluage vers vous, bloquer / tirer le fluage, et plus encore. Quoi que vous fassiez, il vous suffit de vous assurer que vous ne nourrissez pas.

Si les choses ne vont pas bien pour vous, vous pouvez toujours aller dans la jungle et la ferme voisines. Bien sûr, vous laisserez l’ennemi porter une ferme gratuite mais au moins vous obtiendrez de l’or. D’un autre côté, si vous restez là-bas, vous n’aurez pas de ferme et vous pourriez même mourir plusieurs fois.

Dans un scénario de jeu parfait, vous pourrez cultiver, obtenir les niveaux nécessaires, puis commencer à faire des ravages. Cependant, cela se produit rarement, alors préparez-vous à une étape très difficile.

Que faire en début, en milieu et en fin de partie

Chaque début de partie de planificateur consiste à survivre. Vous avez un seul emploi et c’est d’acquérir autant d’expérience et de ferme que possible sans mourir. Bien sûr, cela est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, surtout lorsque vous devez affronter plusieurs ennemis.

Il existe de nombreuses astuces en ce qui concerne le début de partie en tant que planificateur. Certains joueurs ont tendance à jouer de manière extrêmement défensive et à absorber autant d’expériences que possible. D’autres placent de bonnes protections et essaient de jouer autour d’eux. En fait, il y a même des joueurs qui se cachent dans les arbres autour de la voie jusqu’à ce qu’ils obtiennent les niveaux nécessaires pour se maintenir dans la voie.

Une fois l’étape de laning terminée, le milieu de jeu est l’endroit où chaque joueur hors-piste doit faire la différence. Contrairement aux carrys et aux mid laners, les offlaners brillent au milieu du jeu, donc s’ils échouent, le résultat final ne sera probablement pas bon.

Les choses que vous devez faire ici dépendent entièrement du type de héros que vous jouez. Par exemple, si vous avez choisi Tidehunter, vous devriez maintenant avoir au moins un poignard clignotant et plus d’objets. Si tel est le cas, prenez une fumée de tromperie et réunissez-vous avec votre équipe.

Il y a aussi des offlaners qui se concentrent sur les combats en équipe, comme Underlord. Il est le type d’un héros qui achète autant d’objets en équipe que possible. Donc, pour tirer le meilleur parti de lui, vous devez constamment vous impliquer dans les combats et pousser les tours.

Lorsque la fin du match arrive, votre travail en tant que planificateur consiste à aider votre équipe autant que possible. Si les choses se sont bien passées pour vous, vous devriez avoir des objets utilitaires solides, comme une faux de Vyse par exemple. Essayez donc de vous coordonner avec votre équipe pour ne pas perdre la partie.

Inutile de dire que vous devriez toujours avoir suffisamment d’or pour le rachat. N’oubliez pas que chaque mise à mort est importante une fois la fin de la partie arrivée, alors ne restez pas seul sur une voie où vous n’avez pas de vision.

Pensées de clôture

Le meilleur conseil que nous puissions donner à tous les nouveaux joueurs est de ne pas abandonner. Jouer hors piste est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît, vous rencontrerez donc certainement des problèmes. Cependant, lorsque vous vous habituerez au fonctionnement de cette position, vous pourrez facilement obtenir des charges de MMR. N’oubliez pas que c’est la position la plus facile pour atteindre le support immortel.