Comment jouer tôt à Ori and the Will of the Wisps

Si vous avez hâte de mettre la main sur Ori et la volonté des feux follets, il existe un moyen de jouer tôt.

Ori et la volonté des mèches lance officiellement le 11 mars, ce qui signifie que ceux de certaines parties du monde peuvent désormais y jouer. Mais vous n’avez pas à vivre dans un pays où il est déjà le 11 mars pour jouer tôt.

La même astuce pour débloquer tôt les jeux Xbox One fonctionne également dans le cas d’Ori. Autrement dit, pour définir la région de votre console sur la Nouvelle-Zélande. La même chose peut également être effectuée sur PC, en changeant la région en Nouvelle-Zélande.

Cela fonctionne généralement avec les titres Xbox Game Pass, sur Xbox One et PC, mais cela peut ne pas fonctionner pour les joueurs qui ont précommandé le jeu. Parfois, le Microsoft Store lie l’heure de déverrouillage au pays où l’achat a été effectué, ce qui signifie que vous devrez attendre que le jeu se déverrouille officiellement dans votre région avant de pouvoir commencer à jouer.

Dans tous les cas, cela vaut la peine d’essayer si vous avez hâte de jouer. Lisez ci-dessous pour savoir comment le faire.

Comment jouer à Ori et à la volonté des feux follets tôt sur Xbox One

Appuyez sur le bouton Xbox et affichez le guide.

Cliquez sur Paramètres et accédez à Tous les paramètres, puis Système.

Sous Langue et emplacement, choisissez Nouvelle-Zélande et redémarrez votre Xbox.

Comment jouer à Ori and the Will of the Wisps tôt sur Windows 10 PC

Ouvrez le menu Démarrer et cliquez sur l’icône Paramètres.

Choisissez Heure et langue.

Dans le panneau de gauche, appuyez sur Région et choisissez Nouvelle-Zélande dans la liste déroulante.

Jusqu’à présent, les critiques d’Ori et de la volonté des feux follets ont été très positives, d’autres à venir bientôt après une mise à jour du premier jour. Cliquez sur le lien pour lire ce que les critiques disent.

