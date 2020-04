Comment Jump Force Deluxe Edition fonctionnera sur Nintendo Switch

Par Sebastian Quiroz

04/17/2020

La révélation de Jump Force Deluxe Edition pour Nintendo Switch a surpris beaucoup de gens hier. Après cette annonce, un doute a commencé à circuler dans l’esprit des personnes qui envisagent d’acquérir ce titre.: Comment ça marche sur la Nintendo Switch?

Comme nous l’avons vu dans le passé, la résolution et la fréquence d’images d’un port Nintendo Switch dépendent beaucoup du travail des développeurs. Des cas comme The Witcher III démontrent qu’il est possible d’exécuter de grands jeux sur la console hybride, à condition qu’ils prennent quelques libertés à d’autres égards. Mais des titres comme Ark: Survival Evolved sont tout le contraire. Oui Jump Force semble être quelque part entre les deux.

Dans le dock, Jump Force fonctionnera jusqu’à 1080p sur Switch. Cependant, selon ce qui se passe dans le jeu, la résolution peut changer. Le mode portable réduit la qualité d’image au maximum naturel à 720p. Quant au fps, Ce titre aura 30 images par seconde. Le libellé de Bandai Namco suggère que ce nombre pourrait baisser.

Jump Force Deluxe Edition arrive sur Nintendo Switch en 2020Vous pouvez en savoir plus sur ce que cette édition propose ici.

