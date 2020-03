Comment la ville fantôme de Centralia en Pennsylvanie est devenue la véritable Silent Hill

Un souvenir de la ville qui s’estompe est tout ce qui reste de Centralia, en Pennsylvanie. Sa terre est chaude au toucher alors que la fumée s’échappe de la surface et dans l’air, effaçant le soleil. Des rues noueuses et des terrains vagues sont parsemés de graffitis, commémorant l’amère absence de toute vie. Cette désolation, chargée de gouffres et de détritus, est le résultat d’une veine de charbon incendiée il y a plus d’un demi-siècle. Les beaux quartiers sont maintenant un terrain de jeu piétiné pour les gawkers et les chasseurs de fantômes potentiels.

«Bienvenue à Silent Hill, en Pennsylvanie», indique une étiquette de graffiti particulière.

La Pennsylvanie, célèbre, avait une industrie minière prospère à la fin des années 1800 et au début des années 1900, car elle était le berceau de certains des gisements de charbon les plus riches du monde. L’anthracite, la forme la plus pure de charbon, était abondante à l’extrémité nord-ouest de l’État – inventé la «région du charbon» par les habitants. Centralia était l’une des nombreuses villes minières en plein essor de la région. Une petite communauté amicale, où les gens se connaissaient sur une base de prénom et verrouiller la porte d’entrée n’était qu’une formalité.

Puis, en mai 1962, un service public inoffensif a frappé un match qui a finalement conduit à la ruine de Centralia. Le conseil municipal prévoyait d’abattre la décharge locale au moyen d’une combustion contrôlée pour tempérer les puants putrides de se déverser dans les environs. Ils voulaient que cela soit fait avant les cérémonies du Memorial Day, car le cimetière Odd Fellows n’était qu’un saut et un saut du site d’enfouissement. À la demande du conseil, une entreprise de pompiers volontaires a mis le feu à la zone.

«Lorsque la majeure partie du papier à la surface de la décharge a disparu, les pompiers ont versé de l’eau dessus jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus voir les flammes», a écrit David DeKok dans Fire Underground. “Ils sont partis, croyant que le feu était éteint.” Cependant, un morceau de celui-ci a persisté, fumant à travers des tas de déchets et dans les anciens tunnels de la mine. Là, de minuscules étincelles ont enflammé un four à charbon qui faisait rage sous Centralia.

Les années qui suivirent s’avérèrent pénibles pour les Centraliens. Peu importe combien d’argent le canton a jeté sur l’incendie souterrain, tous les efforts pour l’éteindre ont été réduits en cendres. Les maisons étaient remplies de monoxyde de carbone, entraînant des infections respiratoires comme la bronchite chronique. En 1979, les réservoirs d’essence souterrains de la station-service de Coddington ont surchauffé à un niveau alarmant de 122 degrés Fahrenheit (50 * C). Plus tard en 1981, le sol au-dessous de Todd Domboski, âgé de douze ans, a soudainement cédé, mettant presque fin à sa vie si un membre de la famille n’était pas là pour le sortir du gouffre. Les dangers augmentaient, forçant le Congrès à allouer 42 millions de dollars pour la réinstallation des résidents. Avec la plupart de ses maisons rasées au bulldozer, le code postal éliminé et toute la population supprimée (à l’exception de quelques réclames dévots), Centralia n’était plus. Le feu lui-même brûle encore aujourd’hui.

L’histoire carbonisée de Centralia était précisément ce dont Roger Avary, scénariste primé aux Oscars, avait besoin pour l’adaptation au grand écran de Silent Hill.

“Pouvez-vous me dire la meilleure façon d’arriver à Silent Hill?” plaide Rose Da Silva (Radha Mitchell) à un employé de la station-service dans l’ouverture du film. La réponse lui donne une pause. Les routes menant à Silent Hill n’existent plus après qu’un incendie de mine de charbon souterraine a transformé la ville en une balle abandonnée. Mais sa détermination à enquêter ne faiblit pas.

Des cendres atterrissent sur la joue de Rose et un brouillard sinistre imprègne tous les coins et recoins de la ville déserte. Ensuite, une sirène de raid aérien retentit, signalant l’obscurité à venir. Les rues vides et les maisons délabrées se dissolvent, tandis que l’autre monde industrialisé et rouillé de Silent Hill occupe le devant de la scène. Un homme en tenue d’extraction de charbon est monté dans une pose de crucifixion.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Il s’avère que Silent Hill a une histoire où les habitants obtiennent tout l’ancien testament. Il y a 30 ans, des puritains fanatiques brûlant des sorcières se sont déchaînés contre une fille nommée Alessa (Jodelle Ferland), mais le rituel a mal tourné, enflammant la veine de charbon en dessous de la ville. Les résidents ont dû évacuer la nuit de peur de se faire prendre dans l’enfer. Alessa, aidée par des pouvoirs démoniaques, maudit Silent Hill dans l’oubli.

Le film n’adapte que vaguement le premier jeu de Silent Hill. Rose, par exemple, était un personnage original créé pour le film, tout comme l’ensemble de l’intrigue secondaire de sorcière impliquant Alessa. Dans le jeu original de Silent Hill (1999), Alessa est victime de sa mère abusive, Dahlia Gillespie, qui, par des incantations occultes, imprègne sa fille d’un dieu démon. Dans le film, Dahlia (Deborah Kara Unger) pleure la torture d’Alessa aux mains de l’église. Dahlia passe de l’antagoniste du jeu à une figure sympathique dans le film. «En plus de faire référence à certaines personnes, lieux, créatures et angles de prise de vue – le film est entièrement différent du matériel source au niveau de l’histoire», explique Whitney Chavis, propriétaire du fansite de Silent Hill Historical Society. “J’ai été assez déçu que le film soit finalement une adaptation extrêmement lâche.”

Akira Yamaoka, le compositeur de la série, a également été producteur exécutif du film. Lui et Konami étaient tous les deux du style d’Avary, en particulier l’inspiration de Centralia. «Tout cela a donné un bon arrière-plan thématique», déclare Avary sur Twitter. “J’ai travaillé en étroite collaboration avec Akira Yamaoka, qui a approuvé avec enthousiasme mon histoire de base Centralia pour le film.” Alors qu’un feu de décharge n’est pas aussi cauchemardesque que les brûlures de sorcières qui ont mal tourné, l’histoire riche de Centralia se manifeste tout au long du film. L’histoire d’une communauté dévastée par l’arrogance est une toile de fond puissante pour un film d’horreur.

Silent Hill, le film sorti le 21 avril 2006, à des chiffres substantiels au box-office. Aux États-Unis et au Canada, il a fait ses débuts au numéro un, gagnant 100,6 millions de dollars dans le monde au cours de sa sortie en salle. Je me souviens très bien d’avoir adoré l’expérience théâtrale, les spectateurs consternés lorsque Pyramid Head a arraché la chair des os de ses victimes comme s’il s’agissait de fromage à cordes. Ce n’est pas un bon film, mais mon adolescence était ravie qu’un public plus large ait eu un aperçu d’une série qui comptait tellement pour moi.

Je n’étais pas le seul à m’amuser avec ça. Dans les années qui ont suivi la sortie du film, Centralia est devenue une destination touristique populaire pour les fans. “Le nombre de personnes qui viennent à Centralia à cause de Silent Hill est étonnant”, écrit DeKok dans Fire Underground. YouTube regorge de vidéos de touristes racontant leurs escapades à Centralia, souvent avec la musique d’Akira Yamaoka en arrière-plan. C’est comme s’ils s’attendaient à ce que l’autre monde de Silent Hill se déchire et que Pyramid Head pose pour des photos. En réalité, ils sont plus susceptibles de tomber dans un gouffre, comme l’a fait Todd Domboski. Le Commonwealth de Pennsylvanie a des avertissements affichés en dehors des limites de la ville, mais l’accès n’est pas interdit car quelques personnes (incroyablement) y vivent encore. Cependant, le danger est réel. L’anthracite est si précieux car il a la densité d’énergie la plus élevée de tous les charbons, c’est pourquoi 50 ans plus tard, le feu en dessous de Centralia brûle toujours. Pour beaucoup, le chant des sirènes du vrai Silent Hill est trop fort pour résister. Beaucoup de ces fans croient que Centralia a été la base de toute la franchise plutôt que du film seul.

“Je pense que les gens qui pensent que le film est une adaptation directe du premier jeu ont joué un grand rôle dans la confusion”, explique Chavis. “D’autant plus que le film a aidé à présenter beaucoup plus de gens à la série de jeux au fil des ans.” Elle poursuit en disant qu’il y a eu d’innombrables listes et vidéos perpétuant la désinformation selon laquelle Silent Hill, le premier jeu de la franchise, a été inspiré par Centralia.

“Juste pour clarifier, il n’y avait aucune ville qui a inspiré la conception de [Silent Hill] dans le jeu », explique Masahiro Ito, directeur artistique des trois premiers jeux sur Twitter. “Pour être honnête, je m’en lasse vraiment.” Il est difficile de dire où les idées fausses ont commencé, mais c’est un sujet de discussion dans le fandom depuis des années.

Ironiquement, la confusion a également fait son chemin dans les jeux. Silent Hill: Homecoming (2008), développé par Double Helix Games, a soulevé des tonnes d’iconographie du film. Des pluies de cendres du ciel et des fissures enfumées enveloppent les rues de la ville fantôme titulaire, faisant évidemment allusion à un incendie de mine de charbon souterraine. Cependant, il n’y a jamais eu d’incendie comme celui-ci dans le canon du jeu. Silent Hill (1999) a fait tomber des flocons de neige, qui ont été transformés en cendres pour le film, mais c’est tout; juste un peu différent.

“Même si je n’aime pas les affirmations selon lesquelles Centralia a inspiré la ville de Silent Hill, je suis toujours heureux que le film existe”, explique Chavis. “Il a exposé cette belle série à tant d’autres yeux.”

Je me suis souvent demandé si Silent Hill et Centralia ne se secoueraient jamais, mais c’est peu probable. Les deux sont à jamais enfermés ensemble dans le bourbier éternel, et les lignes continueront de s’estomper au fil du temps. Cependant, ce n’est peut-être pas une mauvaise chose. Comme un point d’interrogation plane toujours sur l’avenir de Silent Hill, Centralia est là pour garder la mémoire vivante.