Comment le film Minecraft de 150 millions de dollars de Rob McElhenney s’est effondré après 2,5 ans de travail

À un moment donné, c’est toujours ensoleillé à Philadelphie, Rob McElhenney a été attaché pour diriger le film Minecraft, mais sa version du film d’animation s’est effondrée. McElhenney parle maintenant pour la première fois de sa version de Minecraft et pourquoi tout s’est effondré.

“Je suis à l’aise d’en parler, parce que je les baise à ce stade”, a commencé McElhenney lors d’une apparition sur le podcast HappySadConfused.

McElhenney a dit qu’il était un grand fan de Minecraft; il aimait jouer au jeu lui-même et avec ses enfants, alors il était ravi de faire partie du projet. Alors que d’autres adaptations de jeux vidéo ont tendance à échouer car elles suivent un récit fixe, Minecraft a eu l’occasion de se démarquer car il était illimité, a-t-il déclaré.

“Je pensais que l’un des plus grands atouts de Minecraft était qu’ils n’avaient pas de récit fixe. C’était une expérience de monde ouvert”, a expliqué McElhenney. “Tout ce que vous avez essentiellement donné, c’était les éléments de base pour faire ce que vous voulez. Je pensais, quel outil étonnant, un peu comme Legos, sauf que vous parlez maintenant de possibilités infinies parce que c’est numérique, de donner aux enfants – et pas seulement aux enfants , mais toute personne qui se sent impuissante. Les enfants se sentent généralement impuissants; toute la journée, on leur dit quoi faire, comment s’habiller, faire ses devoirs, aller se coucher. Je pensais que cela pourrait s’étendre à d’autres personnes. Je pense que tout le monde se sent marginalisé dans une certaine mesure. Votre patron vous dit quoi faire toute la journée, ou votre conjoint l’est. Vous vous sentez juste comme si vous n’aviez pas ce sens du libre arbitre dans votre propre vie. Le jeu vous a donné cela, et je pensais c’est une expérience vraiment profonde. “

McElhenney a poursuivi en disant qu’il avait eu la chance d’être invité à visiter Pixar pour rencontrer une “confiance en soi” de créateurs de haut niveau, y compris Andrew Stanton (A Bug’s Life, Wall-E, Finding Nemo), de qui il a tout appris sur le processus de réalisation d’un film d’animation.

Il est retourné à Warner Bros. avec un fort argument pour une histoire qui impliquait “des gens prenant l’agence sur leur expérience dans ce paysage numérique.” Warner Bros.a adopté l’idée, et ils étaient si enthousiastes qu’ils ont accepté de dépenser 150 millions de dollars pour la produire, a déclaré McElhenney.

“Je me suis vraiment senti soutenu tout au long du processus”, a-t-il expliqué.

Mais des problèmes sont survenus lorsque le chef de cinéma de Warner Bros, Greg Silverman, a quitté le studio en 2016 pour poursuivre d’autres projets. Toby Emmerich a remplacé Silverman, et il avait une vision différente pour Warner Bros., une vision qui n’incluait pas l’idée de McElhenney pour le film Minecraft.

Avec Emmerich maintenant à la tête de Warner Bros., le film Minecraft de McElhenney “mourut lentement sur la vigne”.

“Je n’éprouve aucun ressentiment. Je comprends. Je comprends comment cela fonctionne”, a déclaré McElhenney.

L’acteur et réalisateur a déclaré qu’il ne gardait pas rancune sur la façon dont tout cela avait éclaté, mais il a dit qu’il était déçu parce qu’il était un grand fan de la franchise et qu’il était si près de faire le film.

En effet, c’était très proche de se produire. McElhenney a partagé que le script était au bon endroit, ils ont embauché une société d’art et d’effets visuels, et Steve Carell a signé un contrat pour apparaître dans le film. De plus, des scènes à Vancouver étaient réservées pour le tournage, et McElhenney avait même loué une maison en ville pour lui et sa famille pour y rester pendant la production.

McElhenney a dit qu’il était difficile de voir le projet se terminer après avoir passé 2,5 ans à travailler dessus, mais c’est comme ça que ça se passe à Hollywood. “Avec ce genre de chiffres et ce genre d’échelle, 150 millions de dollars, ce pour quoi nous étions prévus, cela peut s’effondrer à tout moment. Vous devez vivre dans ce mystère”, a-t-il déclaré.

Warner Bros.a remplacé McElhenney par Peter Sollett, qui dirigeait auparavant Infinite Playlist de Nick & Norah. L’histoire semble avoir également changé, car le développeur Mojang dit que l’histoire suivra une adolescente et ses amis alors qu’ils combattent le méchant Ender Dragon pour sauver Overworld. Le film est attendu en salles le 4 mars 2022.

McElhenney n’est pas le premier réalisateur à quitter le film Minecraft. La nuit au Shawn Levy du musée était à l’origine attachée à l’écriture et à la réalisation, mais Mojang a opposé son veto à son idée de style aventure Goonies, et il a quitté le projet.

Minecraft reste un mastodonte dans le monde du jeu. Selon le dernier décompte, il comptait 91 millions de joueurs actifs par mois, soit plusieurs millions de plus que Fortnite. Il a déjà engendré une variété d’adaptations et de licences, des livres et objets de collection au mode Story de Minecraft de Telltale.

Le dernier film de jeu vidéo, Sonic the Hedgehog, est maintenant en salles – et il bat des records.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.