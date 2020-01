Comment le fusil à impulsion emblématique des extraterrestres a été créé – Loadout

Peu d’armes fictives sont aussi emblématiques et influentes que le fusil à impulsion. Vu pour la première fois dans Aliens, le blockbuster de science-fiction de James Cameron en 1986, le M41A est incontestablement devenu une pierre angulaire de la culture pop. Son design futuriste élégant a tout influencé, de l’armurerie de Halo au prototype des armes de l’armée américaine, et le fusil est apparu dans une gamme de jeux vidéo, notamment Alien Versus Predator et Aliens: Colonial Marines. Mais comment cette icône de science-fiction a-t-elle été créée? Regardez et découvrez.