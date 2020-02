Comment les jeux vidéo bénéficient du coronavirus en Chine

Il coronavirus continue de provoquer une alerte mondiale. Selon les derniers rapports, jusqu’à présent, la maladie a coûté la vie à plus de 1 870 personnes, alors que les cas confirmés dépassent déjà 73 000. Depuis lors, La Chine est le pays le plus touché par l’épidémie, il a été presque impossible d’arrêter son expansion. Le gouvernement asiatique a été contraint de prendre des mesures pour empêcher la propagation des infections, comme demander les gens ne quittent pas leurs maisons, sauf urgences.

Les jeux vidéo leur permettent également de se libérer de la situation compliquée.

Bien sûr, cela a causé les habitants des régions les plus défavorisées interrompre vos activités sociales, du travail aux visites familiales. Face à cette situation, la population recherche des moyens lui permettant de garder le contact avec ses proches, et les jeux vidéo sont devenus l’une des meilleures alternatives. Selon les rapports de CNN Business et Niko, La popularité des jeux en Chine a augmenté de façon exponentielle en raison de l’épidémie du coronavirus.

Il est courant que l’utilisation des jeux vidéo soit augmentée pendant les festivités du Nouvel An chinois, car c’est la période où les joueurs de ce pays ont plus de temps libre pour en profiter. Cependant, et en raison de l’épidémie, le gouvernement a prolongé les “vacances” dans de nombreuses villes. Ce qui précède, ajouté au confinement forcé, a provoqué utilisent des jeux vidéo pour continuer à vivre avec leurs collègues, amis et famille.

Dans une interview accordée à CNN, certains travailleurs du secteur industriel disent qu’en plus de pouvoir rester en contact avec les autres, les jeux vidéo leur permettre de se libérer de la situation compliquée et tendue qu’ils vivent. Il est clair, cependant, que l’une des personnes concernées préférerait reprendre ses activités normales au lieu d’être enfermée et de peur de contracter le virus.

Entreprises de jeux vidéo avec les principaux bénéficiaires. Vos revenus augmentent.

Bien sûr, cette histoire a certains bénéficiaires, à commencer par les sociétés de jeux vidéo. En parlant spécifiquement des titres gratuits, qui fonctionnent avec un modèle de microtransaction en option, ses revenus en Chine augmentent grâce au coronavirus. Les champs de bataille de Playerunknown (PUBG), World of Warcraft, League of Legends, Peacekeeper Elite et Honor of Kings, entre autres, voient leurs utilisateurs actifs s’envoler dans la région.

De plus, le succès se reflète sur les consoles, les PC et les appareils mobiles. Un autre secteur qui a été positivement impacté est celui de streaming de jeux vidéo, car les joueurs chinois passent également leur temps à observer les sessions de jeu d’autres utilisateurs dans le monde. Au-delà de profiter de cette opportunité pour toucher des personnes insolites sur le marché, le free to play attire également l’attention de ceux qui préfèrent les jeux premium (un paiement).

