Comment les sociétés de jeux utilisent les crédits pour récompenser ou punir les développeurs

Il faut une équipe pour créer un jeu vidéo. Malheureusement, étant donné l’état des crédits du personnel des jeux vidéo, il peut être difficile, voire impossible, de savoir qui faisait réellement partie de cette équipe.

Des centaines de personnes peuvent travailler pendant des années pour faire un seul jeu, mettant souvent 80 semaines de travail ou plus. Et à moins que vous ne soyez un directeur créatif ou l’une des rares personnes qui réalise des interviews à l’E3 ou des invités sur un podcast, le tableau des crédits du jeu sera probablement le seul endroit où le travail sera reconnu. Il est important de reconnaître le travail acharné des gens, tant pour leur carrière que pour leur propre sentiment d’accomplissement. Pour le reste d’entre nous, avoir un dossier de qui a travaillé sur ce qui est une connaissance historique extrêmement précieuse. C’est pourquoi il est si frustrant que les crédits de jeux vidéo soient un tel gâchis.

J’ai commencé la recherche de cette histoire dans l’espoir de comprendre les crédits des jeux vidéo. Après avoir parcouru le générique de centaines de jeux, j’ai trouvé un monde sans loi et non structuré où rien n’a de sens. Les règles changent d’un jeu à l’autre pour presque aucune raison identifiable. Les écarts dans les crédits de jeu vont des problèmes de style mineurs jusqu’aux noms supprimés. Les crédits sont un monde étrange, souvent rude, et il y a eu peu de progrès pour les améliorer.

Jusqu’à il y a quelques années, je n’accordais pas autant d’attention aux crédits de jeux vidéo. Pour moi, ce n’était qu’une perte de temps que je regardais parce qu’il y avait une chance que quelque chose soit caché à la fin.

Tout a changé lorsque j’ai décidé que je voulais en savoir plus sur les développeurs qui travaillaient sur les jeux que j’aimais. Les crédits sont un excellent point de départ pour en savoir plus sur les développeurs, et je me suis beaucoup appuyé sur eux pour commencer à approfondir ce qui est arrivé aux équipes qui ont développé des jeux classiques comme Prince of Persia: The Sands of Time et Uncharted 2.

Après avoir fait cela pendant quelques jeux, j’ai commencé à remarquer une chose étrange: chaque séquence de crédits que j’ai regardée était complètement différente de la précédente. Ce que j’ai d’abord lu comme une caractéristique standard partagée des jeux – du texte blanc sur un fond noir – s’est avéré être radicalement différent d’un jeu à l’autre. L’endroit où je cherchais des réponses me laissait de plus en plus de questions. Pourquoi les Chevaliers de l’Ancienne République placent-ils les pistes au début du générique, alors que Jedi Outcast les répartit sur la liste des noms? Pourquoi Morrowind sépare-t-il les personnes qui ont travaillé sur l’art des personnages par rapport à l’art mondial, alors que Metroid Prime donne simplement à tous ceux qui ont travaillé sur n’importe quel type de visuel un titre générique «d’artiste»? Il était même difficile de trouver deux ensembles de crédits ayant la même structure.

De la disposition des noms à la terminologie utilisée, il n’y a pas de réelle cohérence, même entre les jeux les plus similaires. Super Mario Maker 2 et Super Mario Odyssey sont tous deux des jeux de plateforme mettant en vedette Mario développé par les équipes internes de Nintendo pour le Switch. Les jeux partagent des modèles de personnages, des conceptions ennemies et des effets sonores, chacun adhérant clairement à des directives de marque internes strictes. Et pourtant, si vous terminez Super Mario Maker 2, développé par l’équipe de Kyoto de Nintendo, vous verrez le nom du réalisateur apparaître en premier dans le générique. Mais dans Super Mario Odyssey, développé par l’équipe de Tokyo, c’est le 119ème nom dans une liste alphabétique.

Ce sont deux exemples extrêmes, mais la manière dont les noms sont triés est généralement l’une des différences les plus notables entre deux ensembles de crédits de jeu. Pour des jeux comme Far Cry 5 et God of War, les noms sont séparés en disciplines, donc les programmeurs et les artistes ont leurs propres sections. D’autres jeux comme Battlefield V et Call of Duty: WWII, mettent chaque nom de l’équipe de développement dans une liste alphabétique géante. Si un jeu décide de suivre le style groupé par discipline, quel groupe va dans quel ordre change également massivement d’un jeu à l’autre.

Une fois que vous commencez à comparer les titres d’emploi, vous pouvez trouver encore plus de différences. Star Wars: Battlefront 2 décompose qui travaille sur quoi à un niveau de détail très spécifique, en notant qui étaient les ingénieurs des véhicules et qui étaient les ingénieurs de l’interface utilisateur. Les jeux Ubisoft ont tendance à entrer dans des détails si précis que vous pouvez trouver qui a chanté l’alto et qui a chanté le ténor sur la bande originale d’Assassin’s Creed Odyssey. D’autres jeux, comme Borderlands 3, n’ont absolument aucun détail sur qui a fait quoi dans l’équipe. Un «testeur» dans une entreprise peut être une «assurance qualité» dans une autre. Des différences de titre mineures similaires existent pour presque tous les rôles imaginables. Partout dans le monde, les titres d’emploi peuvent changer complètement; Les studios de jeux japonais utilisent le mot anglais «planner» pour désigner la même chose qu’un «designer» en Amérique.

Même si une entreprise établit un style pour ses crédits, cela ne signifie pas que cela restera ainsi. Après que Jason West et Vince Zampella aient été licenciés du studio Call of Duty: Modern Warfare Infinity Ward, conduisant à la démission de beaucoup de ses autres employés, Sledgehammer Games a été amené à l’équipe de tag avec ce qui restait du travail d’Infinity Ward le lendemain. Jeu. Lorsque Modern Warfare 3 est sorti en 2011, le générique était un méli-mélo organisé par ordre alphabétique de noms de développeurs des deux sociétés, sans aucune information sur qui faisait quoi ou même qui travaillait où. (Par coïncidence, l’un des premiers noms énumérés est Guy Beahm, alors inconnu, maintenant mieux connu sous le nom de Twitch megastar Dr Disrespect.) On est loin des crédits détaillés de Modern Warfare 2, et Infinity Ward n’est revenu que sur la liste des emplois individuels. titres cette année avec le redémarrage de la série.

Le studio de développement Insomniac organise les noms par ordre alphabétique, avec une torsion. Pour Spider-Man de Marvel, les noms sont triés par noms de famille de A à Z, mais dans Song of the Deep, ils sont triés par prénoms, Z à A. En faisant cela, Insomniac n’est jamais confronté au problème d’avoir quelqu’un avec un nom comme Aaron Aaronson étant toujours le prénom que les gens voient. Les crédits peuvent également répertorier les animaux de compagnie, les enfants nés au cours du développement et les développeurs décédés; depuis la mort du directeur artistique du studio de Visual Concepts, Alvin Cardona, fin 2012, chaque match NBA 2K s’est terminé par une dédicace à lui.

“Les studios sont plus ou moins libres de faire ce qu’ils veulent, sans conséquences s’ils choisissent d’ignorer la norme.”

Si vous êtes le genre de personne qui aime regarder les génériques de films, vous avez peut-être remarqué que les séquences de crédits de films sont beaucoup plus standardisées, à la fois en termes de structures et de dénomination des différents postes. Pourquoi, quel que soit le film, vous pouvez toujours trouver le Best Boy et le Key Grip? En termes simples, c’est parce que les gens qui font des films sont syndiqués et que les syndicats ont des règles rigides sur le fonctionnement des crédits.

L’industrie du jeu vidéo, pour la plupart non syndiquée, n’a pas de telles normes. “Avoir des crédits précis et vérifiables ne fait pas partie du processus de certification pour Apple ou Steam ou Nintendo ou ailleurs, donc les studios sont plus ou moins libres de faire tout ce qu’ils veulent, sans conséquences s’ils choisissent d’ignorer la norme », a déclaré le concepteur du jeu Ian Schrieber dans un e-mail.

Schreiber est membre de l’Independent Game Developers Association, est un représentant du groupe d’intérêt spécial sur les crédits de l’organisation, qui essaie de créer une norme pour les crédits de jeu. Un guide a été publié par les crédits SIG en 2014, avant l’adhésion de Schrieber, mais il est difficile de déterminer quelles entreprises ont adopté les politiques, le cas échéant. Il n’y a pas d’enregistrement clair pour quels studios suivent le guide sérieusement, et en regardant les crédits, il semble courant que les studios de jeux suivent simplement le caprice de tout ce qu’ils veulent faire.

Il peut souvent être difficile de déterminer les noms qui vont même dans les crédits. Peut-être qu’un membre d’un studio de développement n’a fait qu’un peu de travail sur l’un de ses jeux avant de passer à un autre projet, ou peut-être un autre à gauche pendant le développement d’un jeu. Sans règles, cela conduit souvent à un sous-crédit. Il est courant de voir des développeurs parler de la frustration de ne pas être crédités dans un jeu sur lequel ils ont travaillé, ou d’être relégués dans la section “remerciements spéciaux”. Ce type de sous-crédit peut causer d’énormes problèmes, les développeurs étant perdus dans l’histoire alors que des années de travail sont effacées ou mal attribuées.

De nombreux studios ont des politiques en place pour ne créditer que les développeurs qui étaient encore employés par le studio lorsque le jeu sortira. Plus d’un millier de personnes qui ont travaillé sur Red Dead Redemption 2 n’ont pas obtenu les crédits officiels en raison de ce type de politique. L’année dernière, Rockstar a déclaré à Kotaku qu’il utilisait les crédits du jeu de cette manière, car il voulait que les employés le maintiennent et “atteignent la ligne d’arrivée”, punissant essentiellement ceux qui quittaient la culture de crunch du studio. La seule confirmation que nous avons que ces personnes ont travaillé sur le jeu est une page du site Web de Rockstar sans aucun détail sur ce qu’elles ont réellement fait. Même cette vague reconnaissance vaut mieux que les politiques de nombreux studios, qui n’accordent aucun crédit officiel à certains développeurs.

“Cela semble intentionnellement destructeur”, a déclaré un développeur qui n’est pas entré dans le générique d’un grand jeu triple A sur lequel il a travaillé pendant plus de deux ans. «Il est très étrange de ne pas obtenir le crédit pour tout le travail acharné – faire des choses dans des délais fous, envoyer des choses à l’étranger et travailler avec d’autres équipes», ont-ils déclaré. «Ça craint vraiment. Ça brûle assez mal. “

Même si quelqu’un est crédité, cela ne garantit pas qu’il restera dans les crédits pour les futures versions. XSEED a publié pour la première fois les jeux de rôle Trails of Cold Steel pour PlayStation 3 et PS Vita en 2015, en remerciant ceux qui ont localisé son texte, comme Brittany Avery et Thomas Lipschultz. Mais quand il a sorti les ports des jeux sur PlayStation 4 cette année, Avery et Lipschultz, qui a depuis quitté l’entreprise, ont vu leur nom supprimé même si les mots qu’ils écrivaient des années auparavant étaient toujours utilisés. XSEED a déclaré qu’il avait une politique similaire à celle de Rockstar de ne pas créditer quiconque ne travaille pas actuellement dans l’entreprise. Lorsque la trilogie Crash Bandicoot a été remasterisée pour les consoles modernes en 2017, aucune des équipes originales de Naughty Dog qui travaillait sur les jeux PlayStation 1 originaux n’avait leur nom au générique. Cette politique a apparemment changé depuis lors, avec des remakes ultérieurs publiés par Activision incluant les noms des développeurs originaux.

Ensuite, il y a les développeurs dont le travail se fait presque toujours dans l’anonymat. Les jeux demandent beaucoup de travail, et chaque studio a un temps et des personnes limités. Pour cette raison, presque toutes les versions majeures utilisent dans une certaine mesure du travail externalisé. Il existe des studios de jeux entiers comme XPEC et Virtuos qui sont conçus non pas pour créer leurs propres jeux, mais pour aider à créer des actifs pour les autres. Le plus ancien et le plus connu de ces studios est Tose, une société basée à Kyoto qui développe des jeux anonymes depuis 1979. Tose a travaillé sur des milliers de jeux (sinon complètement développés) au cours des 40 dernières années, mais jusqu’à récemment presque jamais apparu dans le générique de ses propres jeux.

Au cours de la dernière décennie, il est devenu beaucoup plus courant de voir les noms de ces studios d’assistance en crédits. Des jeux comme Forza Horizon 4 et Monster Hunter: World donnent des crédits apparemment complets pour les studios de support, mais comme tout dans le monde des crédits, il y a toujours une grande incohérence. Dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, les studios de support sont répertoriés, mais aucun développeur n’est nommé et aucune information n’est donnée sur la partie du jeu sur laquelle ces studios ont travaillé.

«Une grande partie de ce que vous faites et des opportunités futures sont basées sur des crédits», a déclaré Joshua Minette, un ancien employé d’assurance qualité de la société de localisation et d’assistance GTL Media, désormais appelée GameScribes. “En général, en tant que fournisseur tiers, vous n’obtenez pas [credits]. J’ai une liste d’environ 60 jeux mobiles et consoles sur lesquels j’ai travaillé. Mon nom n’est nulle part dans les crédits et je ne pense pas que le nom de notre entreprise figure dans les crédits. ”

Le jeu d’artisanat en monde ouvert Terraria était une exception pour Minette. Après avoir travaillé sur plusieurs versions différentes de celui-ci, on lui a offert une chance d’être crédité. C’était une sensation agréable, mais ça n’a pas duré. Minette a quitté l’entreprise en 2016 et après la reconstruction de la version mobile de Terraria, son nom a été complètement supprimé. Minette ne l’a découvert que plus tôt cette année quand il a chargé le jeu et n’a plus pu trouver son nom. “C’est un peu déchirant”, a-t-il déclaré. “C’est bizarre, c’est triste, ça fait mal.”

Laisser les développeurs en dehors des crédits ne fait pas que blesser les exclus. Cela peut également rendre les processus d’embauche plus difficiles. Schrieber, des crédits de l’IGDA SIG, a déclaré dans un e-mail que ce processus «laisse la porte ouverte aux candidats réclamant à tort des crédits sur des jeux sur lesquels ils n’ont pas travaillé, et en espérant que personne ne le remarquera – et oui, tout responsable du recrutement vous dira que les gens essaient parfois cela. »

Les crédits, ou leur absence, ont été un problème constant depuis les premiers jours de l’industrie du jeu vidéo. À la fin des années 1970, Atari était le joueur dominant dans le monde des consoles, mais ne voulait pas que les noms de ses développeurs soient connus, de peur que d’autres sociétés n’embauchent les meilleurs talents. L’employé Warren Robinett a trouvé une solution de contournement, cachant le message «Créé par Warren Robinett» dans son jeu Atari 2600 Adventure. Après le départ de Robinett et Atari a découvert l’oeuf de Pâques, certains à Atari ont essayé de retirer son nom du jeu, mais ont fini par le laisser.

Le manque de crédits, ainsi que d’autres problèmes tels que la mauvaise rémunération et le mauvais traitement, ont conduit bon nombre des plus grands développeurs d’Atari à démissionner et à créer leur propre entreprise, le premier éditeur de jeux vidéo tiers: Activision. Les jeux publiés par Activision mettent fièrement les noms de designers comme David Crane et Bob Whitehead, de la boîte au manuel et même à l’étiquette de la cartouche elle-même.Electronic Arts a été lancé avec un énoncé de mission similaire, construisant une campagne publicitaire précoce autour des personnes qui ont fait leur jeux, et mettre des crédits importants sur le devant de la boîte. Les crédits sont rapidement devenus la norme, même s’ils n’avaient pas eux-mêmes de normes.

Au Japon, les développeurs sont allés plus longtemps sans être nommés. Au cours de l’ère 8 bits, la plupart des grandes versions japonaises n’avaient aucun crédit, et si c’était le cas, les noms y seraient souvent des pseudonymes. Pour The Legend of Zelda, le réalisateur Shigeru Miyamoto et le compositeur Koji Kondo ont été présentés comme S. Miyahon et Konchan, respectivement. Le concepteur de personnages de Mega Man, Keiji Inafune, a été répertorié comme Infaking même à travers l’ère 16 bits. Pour cette raison, de nombreux développeurs de jeux classiques et historiques sont encore inconnus aujourd’hui. La série Castlevania est l’une des plus influentes de tous les temps, mais savez-vous qui a dirigé les trois premiers matchs? La réponse est probablement Hitoshi Akamatsu, mais après plus de 30 ans, personne n’a jamais pu lui parler à 100% de confirmer qu’il dirigeait les jeux.

Il y a plus de 10 ans, Leigh Alexander a écrit une histoire similaire sur les crédits pour Kotaku, et peu de choses ont changé depuis lors. Trop d’éditeurs – même ceux qui étaient fondés sur le principe de créditer correctement les développeurs pour leur travail – utilisent toujours les crédits de leurs jeux non pas comme un historique des personnes qui ont créé le jeu, mais comme un système de récompense et de punition pour empêcher les gens de quitter l’entreprise.

En tant que problème technique, le sous-crédit n’est pas si difficile à résoudre. Les entreprises pourraient se rassembler et établir des règles standard, ou adopter et améliorer publiquement ce que les crédits d’IGDA SIG ont publié il y a 5 ans. Les employés peuvent tenter de faire pression pour des politiques plus strictes, mais il est peu probable qu’ils puissent y faire des progrès sans pouvoir négocier collectivement. Il est clair, en regardant ce qui s’est passé avec les crédits dans l’industrie cinématographique, que le problème ne sera complètement résolu que si les studios de développement de jeux se syndiquent et commencent à établir des règles que les éditeurs doivent suivre.

À leur meilleur, les crédits peuvent être incroyables à regarder. Ils peuvent montrer le style du studio tout en étant divertissants et en fournissant des informations historiques importantes. C’est dommage, alors, qu’il y ait encore des jeux majeurs avec des crédits si mauvais. Peut-être que dans 10 ans, lorsque quelqu’un rédigera un autre article sur Kotaku, ce ne sera pas seulement les mêmes problèmes.

Forest Lassman est un écrivain du Kansas. Son jeu préféré des années 2010 est Pac-Man Championship Edition DX. Ou l’un des jeux Trails of Cold Steel / Trails in the Sky.

