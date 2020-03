Comment les speedrunners peuvent désormais battre Ocarina of Time en moins de huit minutes

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l’un des jeux les plus appréciés de tous les temps, a toujours eu une communauté dévouée de coureurs de vitesse – des gens qui essaient de terminer le jeu aussi rapidement que possible. Ocarina of Time, sorti en 1998 sur Nintendo 64, prend généralement entre 20 et 30 heures. À l’aide de bugs et de problèmes, les speedrunners ont trouvé ces dernières années des moyens de ramener cela à moins d’une demi-heure, le record de 2019 atteignant un peu moins de 17 minutes. Mais au cours des derniers mois, quelque chose a changé. Le nouveau record de vitesse de course Ocarina of Time est un époustouflant sept minutes et 48 secondes.

Comment les speedrunners Ocarina of Time ont-ils fait des progrès aussi drastiques? La réponse réside dans une nouvelle méthode qui permet à un joueur intelligent de manipuler les données du jeu afin qu’il puisse se déformer directement jusqu’à la fin de la partie. Et cela a conduit à une discussion communautaire plus large sur ce qui devrait ou ne devrait pas être autorisé dans les speedruns.

Le processus qui rend tout cela possible est appelé exécution de code arbitraire. En effectuant des actions qui semblent aléatoires, un speedrunner peut modifier les valeurs de la mémoire d’Ocarina of Time, forçant le jeu à se souvenir de choses très spécifiques à des moments très spécifiques. Avec la combinaison parfaite d’actions, les speedrunners peuvent ensuite inciter le jeu à exécuter des choses ridicules – comme les déformer directement à la fin du jeu.

“L’exécution de code arbitraire a deux parties principales”, a expliqué le speedrunner Daniel Baamonde à Kotaku via Discord. “Le premier est la possibilité de dire au jeu d’exécuter du code dans des endroits de la mémoire où il ne devrait pas, comme des endroits où les données sont généralement stockées au lieu du code. La deuxième partie est la possibilité de manipuler finement les données à ces emplacements de manière à imiter le code valide. »

En d’autres termes, les speedrunners peuvent effectuer des actions qui modifient le code du jeu. Déplacez Link d’une certaine manière et transportez les éléments vers une position spécifique et il est possible de prendre les données utilisées pour suivre ces choses et de les utiliser pour autre chose. Des mouvements étranges ou des noms de fichiers complexes peuvent par conséquent avoir des effets étranges ailleurs.

Cette astuce s’est avérée cruciale pour réduire les temps d’exécution dans la catégorie Any%, dans laquelle les coureurs terminent un jeu aussi rapidement que possible par tous les moyens disponibles. Les coureurs et les chasseurs de pépins ont trouvé une variété de façons d’exécuter du code et de modifier les données dans Ocarina of Time. L’exécution de code arbitraire a permis aux speedrunners de Majora Mask de réaliser leur astuce du Saint-Graal de passer directement aux segments de fin de partie sur la lune, et a abaissé l’enregistrement Ocarina of Time Any% à des nombres jamais pensés possibles. Il y a un an, Ocarina of Time avait finalement atteint des temps inférieurs à 17 minutes après un processus de quatre ans. Le record actuel est une course de 7 minutes et 48 secondes détenue par le coureur américain Zudu.

Le processus consistant à découvrir comment exécuter l’exécution de code arbitraire impliquait une autre astuce, appelée manipulation de référence périmée. Cette astuce permet aux joueurs d’écraser le code d’Ocarina of Time, en particulier pour les «acteurs» du monde du jeu. Chaque acteur (entités telles que des ennemis, des personnages non jouables et des objets) est représenté par une valeur dans la mémoire du jeu. SRM permet de modifier les données de suivi de ces entités.

L’utilisation initiale de cette astuce était petite mais utile. Avec les bonnes étapes, vous pouvez réécrire les objets dans un coffre au trésor. Mais il est vite devenu clair pour les speedrunners que SRM pouvait créer les circonstances pour exécuter l’exécution de code arbitraire, ce qui leur permettrait de casser le jeu de diverses manières.

Il y avait un hic. Au fur et à mesure que des méthodes pour exécuter l’exécution de code arbitraire se développaient, elles devenaient de plus en plus compliquées. Ocarina of Time lit en permanence les entrées de deux des ports du contrôleur du N64: le premier et le troisième port. C’était une opportunité. Avec plus d’entrées, les coureurs avaient une autre façon de manipuler les données des jeux. Le problème était que la réalisation des entrées nécessitait tellement de précision sur deux contrôleurs différents, il était presque impossible de s’en sortir lors d’un speedrun en direct et sans assistance.Pour surmonter cette difficulté, les coureurs ont commencé à utiliser des programmes pour déterminer la position exacte dont le stick analogique avait besoin. pour qu’ils puissent obtenir la valeur spécifique dont ils avaient besoin dans la mémoire du jeu. Ils ont utilisé des aides comme des élastiques pour verrouiller le manche en position avant même de démarrer le speedrun.

“C’était un peu controversé”, a expliqué Baamonde. “Parce que cela a soulevé des questions quant à savoir si cette préparation devrait être incluse dans le temps de la course, et si il était acceptable d’utiliser des outils externes en préparation qui ne seraient autrement pas autorisés pendant un speedrun.”

Ce sont des questions existentielles importantes pour la communauté du speedrunning. Quand commence exactement un speedrun? Normalement, c’est lorsque vous commencez à jouer au jeu, mais cette nouvelle route Any% pour Ocarina of Time nécessite une planification préalable et l’utilisation d’outils externes généralement interdits lors d’un live run. Si une course consiste à exécuter des tours en temps réel en fonction de vos compétences dans un jeu vidéo, l’utilisation de bandes de caoutchouc et d’autres moyens de fortune pour verrouiller une entrée de contrôleur essentielle en place peut ne pas être dans cet esprit.

La communauté Ocarina of Time a été confrontée à une question: quelles étaient exactement les limites d’un speedrun Any%? Tout va bien, non? Fin février, toutes les courses utilisant des modifications ont été supprimées des classements jusqu’à ce que la communauté décide ce qui serait autorisé.

Peut-être que cela n’aurait aucune importance. Alors que la communauté se réunissait pour voter sur la validité des modifications du contrôleur et du logiciel de lecture des entrées, une toute nouvelle route a été trouvée qui n’impliquait pas les entrées du contrôleur trois. C’est encore une course difficile à réaliser, mais cela peut se faire sans assistance extérieure. Baamonde a réalisé la première descente de moins de 8 minutes le 25 février. Avant cette réalisation, il a surnommé l’itinéraire «Any% No Controversy» sur Twitter. Entre ses courses et la course record de Zudu, les coureurs de vitesse d’Ocarina of Time pourraient avoir atteint le sommet de ce qu’ils peuvent accomplir avec le jeu.

“La dernière route est en train de dépouiller le jeu du métal”, a déclaré Baamonde. “Quand vous voyez des coureurs dire que les moins de 8 minutes peuvent très bien être la barrière de dernière minute que le jeu voit, nous le pensons vraiment.”

Quant au sondage communautaire, les résultats sont arrivés ce matin. Les modifications du contrôleur et le logiciel d’entrée seront désormais officiellement autorisés. Toutes les exécutions utilisant les méthodes précédentes ont été rétablies.

Le vote a indiqué un large soutien au sein de la communauté immédiate pour les modifications et autres hacks. 54 électeurs sur 72 ont convenu que des outils tels que des bandes de caoutchouc pouvaient être autorisés. Un nombre similaire – 52 sur 72 votants – a déclaré que les coureurs devraient être autorisés à démarrer un speedrun avec les entrées de contrôleur requises déjà détenues.

Étant donné que le dernier itinéraire Ocarina of Time ne nécessite pas d’élastique et peut encore durer moins de huit minutes, cela semble un point discutable pour l’instant. Mais les jeux ont tendance à se briser de façon étrange. Si de nouvelles configurations et astuces sont trouvées, les speedrunners d’Ocarina of Time pourront utiliser tous les moyens nécessaires à l’intérieur et à l’extérieur du jeu pour réussir.

