Comment l’industrie des sports électroniques doit continuer d’évoluer L’industrie de l’e-sport a connu une croissance explosive au cours des dernières années, avec des titres comme DOTA 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch et, plus récemment, Fortnite en tête. Cependant, même avec son énorme ascension, l’e-sport dans son ensemble est toujours un passe-temps généralement de niche dans le monde entier. Soit: les gens ne connaissent pas le fonctionnement de la scène; ils ne comprennent pas le concept de jouer à des jeux vidéo comme un sport; ou ils ne trouvent pas la scène de jeu compétitive très accessible. L’industrie doit continuer de croître et d’évoluer pour atteindre son potentiel. L’espace potentiel est gigantesque, d’autant plus que le milieu du jeu continue de gagner en popularité, et nous pouvons déjà voir des mesures prises pour tirer parti de l’élan de l’industrie des sports électroniques. Aller de l’avant avec de nouveaux jeux Indépendamment de l’argent sur la ligne et les stades qui accueillent les tournois, l’aspect fondamental du succès continu de l’esport est une expansion constante de jeux plus variés et passionnants. Alors que l’industrie a pris son envol de manière considérable, davantage de développeurs ont peut-être créé des jeux sur mesure qui peuvent s’intégrer dans la scène. Peut-être le plus excitant de tous les titres à venir qui ont l’intention de se lancer dans l’esport est celui de Valorant. Créé par Riot Games, leur directeur principal des esports mondiaux, Whale Rozelle, dit qu’ils rêvent énormément de ce que le jeu peut devenir dans les esports. Les développeurs ont l’intention d’être dans l’esport pendant longtemps, en lançant le jeu avec une liste de huit personnages jouables. “alt =” “/> “alt =” “/> De nombreux autres jeux chercheront également à faire irruption sur la scène, Riot Games cherchant également à introduire son League of Legends IP dans le monde du jeu mobile. League of Legends: Wild Rift devrait sortir cette année en tant que titre compétitif. Le dernier jeu de bataille royale de grand nom, Call of Duty: Warzone, peut également être donné un coup de pouce dans les esports. Faire appel à des tiers pour l’engagement et le parrainage Dans l’état actuel des choses, l’esport est encore une industrie relativement jeune, mais elle s’inspire beaucoup des sports traditionnels. Le nouveau venu sur le bloc est cependant beaucoup plus avant-gardiste dans son rôle de fournisseur de divertissement pour les fans, comme par le biais de son accessibilité en ligne et, bien sûr, les jeux étant accessibles à toute personne disposant du matériel. L’industrie s’ouvre déjà à une avenue majeure d’interaction des fans, bien qu’elle soit plus dépendante des changements aux États-Unis que de l’apport direct des équipes et des organisateurs d’esports. Les sites de paris esports sont déjà disponibles avec des marchés similaires aux marchés des sports traditionnels, ce qui signifie que les fans peuvent soutenir leurs intuitions et leur connaissance des matchs à travers le monde. Cependant, il est à noter que de nombreux fans d’esports n’apprécient pas encore la scène des paris de la même manière que les fans de sports traditionnels utilisent les marchés et les cotes. Alors que l’esport repose sur les revenus publicitaires et le parrainage, l’industrie pourrait tirer parti d’un plus grand nombre de fans commençant à interagir par le biais de paris en faisant appel à davantage de marques iGaming. Comme le montrent les sports traditionnels, ces marques sont prêtes à payer beaucoup d’argent pour le parrainage, en particulier sur les panneaux publicitaires et sur les maillots de sport.

Une véritable expansion mondiale

L’une des raisons fondamentales pour lesquelles le football est le sport le plus populaire au monde est qu’il est incroyablement accessible. Tout le monde a besoin de jouer, c’est un ballon et seulement quelques pulls ou chaussures comme poteaux de but. Certains autres sports traditionnels sont très liés géographiquement, comme le hockey, et surtout le football – qui ne peuvent être pratiqués correctement qu’avec des organisations en place et de l’argent.

L’industrie de l’e-sport se rend aussi accessible que possible aux fans en diffusant ses matchs et tournois sur des plateformes en ligne populaires. Visible gratuitement ou à faible coût, l’e-sport a été en mesure d’atteindre presque tous ceux qui souhaitent regarder dans les principaux marchés existants. Cependant, entrer dans les jeux de première main, qui développe des connaissances et une capacité à interagir, est beaucoup moins accessible.

Globalement, la concentration des e-sports sur les titres PC a freiné sa croissance. De nombreux pays de l’hémisphère sud n’ont pas facilement accès aux PC pour pouvoir interagir avec les meilleurs titres d’esports. Ainsi, ils n’ont pas de point d’accès pour interagir avec les jeux ou en profiter. C’est pourquoi l’industrie de l’e-sport et ses fans doivent faire un effort concerté pour adopter le jeu mobile et promouvoir le jeu mobile compétitif à un niveau élevé.

Des marchés comme l’Inde sont potentiellement gigantesques pour les sports électroniques, et maintenant que les smartphones s’installent, une base toujours croissante de joueurs mobiles se forge. Des titres comme Battlegrounds Mobile et Free Fire de PlayerUnknown sont déjà massifs à travers les pays où les consoles de jeux vidéo ou les PC de jeu sont difficiles d’accès. L’Inde a déjà accueilli quelques grands tournois d’esports, mais pour propulser l’industrie dans ces régions, l’esport mobile a besoin d’une intégration et d’une promotion supplémentaires sur la scène.

L’industrie de l’e-sport continue de croître et de se développer dans de nouveaux domaines, se révélant bien plus qu’un simple éclair. Si l’industrie peut intégrer les jeux mobiles, tirer parti des avenues d’interaction avec les fans tiers et incorporer des jeux nouveaux et variés, son élan ne ralentira pas de sitôt.