Comment marquer un tir bas pour obtenir la carte Acuña Shapeshifters – HITC

Un guide sur la façon de marquer un coup bas dans FIFA 20 sur PS4 et Xbox One pour obtenir la carte Acuña Shapeshifters Ultimate Team classée 87.

La FIFA 20 Shapeshifters Team 1 a été annoncée hier par EA. Bien qu’il ne fasse pas partie des 15 joueurs qui peuvent être débloqués via des packs, il existe une carte Acuña CM de 87 qui peut être déverrouillée en complétant un ensemble de défis. L’un de ces défis consiste à marquer des coups bas, et vous trouverez ici comment le faire facilement sur PlayStation 4 et Xbox One.

Continuez simplement à lire l’histoire originale pour découvrir comment marquer des coups bas dans FIFA 20 sur PS4 et Xbox One pour déverrouiller la carte Acuña ShapeshiftersTeam 1. Vous pouvez également cliquer sur le lien ci-dessous pour découvrir les autres défis à relever.

EA a publié le patch 11 pour FIFA 20, ce qui a apporté des modifications visuelles soignées au mode carrière et à FUT. Cependant, en dehors de cette nouvelle mise à jour, de nombreux fans semblent vouloir savoir comment tirer des coups bas sur PlayStation 4 et Xbox One. Si cela est dû au fait que vous avez du mal à marquer contre des gardiens de but OP en ligne ou en mode Carrière solo, alors ce petit guide vous aidera efficacement à marquer beaucoup plus.

Il y a beaucoup de trucs sympas dans FIFA 20 que le jeu ne fait pas un travail formidable pour vous apprendre à réussir suffisamment. Cela peut être dû au fait que le tutoriel est source de confusion ou d’une douleur dans le dos à trouver.

Quoi qu’il en soit, si vous cherchez à faire un tir bas sur PS4 ou Xbox One, vous trouverez la réponse ci-dessous.

Comment exécuter des coups bas sur FIFA 20 pour PS4

Vous devez simultanément maintenir L1 et R1 enfoncés pour effectuer un tir bas sur FIFA 20 pour PS4.

Une fois ces boutons enfoncés, il vous suffit d’appuyer sur le cercle pour exécuter un tir à faible tir contre n’importe quel gardien de but.

Quant à savoir pourquoi vous souhaitez exécuter ce type de tir par rapport à une puce ou à un simple coup, c’est parce qu’un disque faible est plus difficile à enregistrer pour les gardiens. Après tout, il est plus difficile d’enregistrer des prises de vue basses et rapides par opposition à celles qui sont à une hauteur confortable.

Sans parler des coups bas entraînés sont moins gênants lorsqu’ils sont manqués par rapport à une puce Jesse Lingard-esque sur la barre et sur le toit du filet.

Lorsque vous effectuez un tir à faible tir (de préférence à l’intérieur de la surface), assurez-vous de viser l’un ou l’autre coin du but car très peu de gardiens auront du mal à enregistrer les tirs droits à leurs pieds.

Comment exécuter des coups bas sur FIFA 20 pour Xbox One

Vous devez simultanément maintenir les boutons LB et RB enfoncés pour effectuer un tir à faible tir sur FIFA 20 pour Xbox One.

Une fois que ces boutons sont maintenus enfoncés, il vous suffit d’appuyer sur le bouton B pour exécuter un tir à faible intensité.

Les mêmes principes pour PS4 s’appliquent à la Xbox One. Vous voudrez surtout effectuer vos tirs à l’intérieur de la boîte et vous devriez toujours viser l’un ou l’autre coin.

Et c’est tout ce que vous devez savoir sur la façon dont les coups bas dans FIFA 20 sur PS4 et Xbox One.

