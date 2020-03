Comment mettre à jour rapidement l’application Disney Plus sur PS4 – HITC

Un guide pour mettre à jour rapidement l’application Disney Plus sur PS4 afin que vous puissiez vous assurer qu’elle est toujours à jour.

Disney Plus arrive au Royaume-Uni le 24 mars, ce qui signifie que c’est votre dernière chance de l’obtenir pour seulement 4,17 £ par mois. Lorsque vous finirez par obtenir l’application, que ce soit sur PlayStation 4, vous devrez la mettre à jour régulièrement pour vous assurer que la dernière version est téléchargée à tout moment.

Malgré certaines inquiétudes plus tôt dans l’année, les Simpsons seront en fait sur Disney Plus à leur arrivée au Royaume-Uni et ailleurs. Donc, bien que la qualité de la diffusion en continu ait été réduite en Europe, au moins vous pourrez profiter d’épisodes de The Simpsons à l’époque où c’était une sitcom incroyable par opposition au sosie vide et creux qu’il est maintenant depuis plus d’une décennie.

Pour les joueurs britanniques sur PS4 qui téléchargeront l’application dès demain, vous découvrirez ci-dessous comment la mettre à jour manuellement si nécessaire.

Comment mettre à jour l’application Disney Plus sur PS4

Vous devez être sur l’écran d’accueil PS4 pour mettre à jour manuellement l’application Disney Plus sur la console Sony.

Une fois sur place, faites simplement défiler jusqu’à l’application Disney Plus, appuyez sur Options sur votre manette PS4, puis sélectionnez Rechercher les mises à jour.

Après avoir sélectionné l’option susmentionnée, la console de Sony vérifiera rapidement le PlayStation Network pour voir s’il existe un correctif ou un logiciel plus récent à télécharger.

Votre écran de télévision lira simplement «l’application installée est la dernière version» s’il n’y a pas de mise à jour disponible, pendant ce temps, il commencera à télécharger le dernier logiciel s’il en existe un.

Comment vérifier l’historique des mises à jour de l’application Disney Plus sur PS4

Vous pouvez consulter l’historique des mises à jour de l’application Disney Plus sur PS4 pour voir quels correctifs ont été apportés et quels changements ont été mis en œuvre.

Pour ce faire, il vous suffit d’appuyer à nouveau sur Options sur l’application Disney Plus, puis de sélectionner Historique des mises à jour.

Cela vous fournira une liste des mises à jour que vous avez téléchargées et il y aura des notes de mise à jour sous chacune.

Dans d’autres nouvelles, comment traverser la rivière dans Animal Crossing New Horizons en fabriquant le poteau de saut