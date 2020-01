Comment mieux sauvegarder vos jeux vidéo

Photo: Andrew Liszewski (Gizmodo)

Lorsque la Nintendo Switch est arrivée, j’ai décidé que c’était la première console sur laquelle j’achèterais tous mes jeux numériquement pour améliorer sa portabilité. Ne pas avoir à agiter une pile de cartouches était génial, mais je commence à repenser cette approche après que EA a récemment révélé que sa version iOS de Tetris disparaissait dans quelques mois, même pour ceux qui ont payé pour le jeu. La thésaurisation des disques et des cartouches pour mes jeux préférés ne semble plus être une si mauvaise idée.

Si vous avez manqué l’histoire plus tôt cette semaine, l’année dernière, The Tetris Company a signé un accord exclusif de plusieurs années avec un développeur appelé N3TWORK pour produire une série de jeux mobiles basés sur le populaire jeu de puzzle à empilement de blocs. En conséquence directe de cet accord, Electronic Arts, qui avait précédemment concédé une licence à Tetris pour une collection de jeux mobiles datant de 2011, supprimera non seulement ces titres de l’iTunes App Store, mais rendra également ces jeux illisibles sur des appareils comme l’iPhone et l’iPad après le 21 avril.

Il n’est pas rare que les développeurs abandonnent les jeux des années après leur sortie. Dans ce cas, la licence d’EA pour Tetris était simplement épuisée, mais la maintenance et la mise à jour des jeux coûtent du temps et de l’argent, et souvent, cela n’a tout simplement pas de sens financier de pomper plus de ressources dans un titre une fois que les ventes ont ralenti, ou une fois une suite est sur le point de frapper le marché. Mais à moins qu’un jeu ne dépende complètement d’un serveur distant pour fonctionner, rien ne vous empêche de profiter d’un jeu même des années après qu’une entreprise s’en soit éloignée en supposant que vous disposez toujours du logiciel et du matériel nécessaires pour le jouer.

Il y a toujours la chance qu’un ancien jeu ne soit pas compatible avec une mise à jour majeure du système d’exploitation – il y a un dossier entier de jeux sur mon iPhone qui nécessitent une mise à jour avant de fonctionner avec la dernière version d’iOS – mais faire cette mise à jour iPhone était un décision de ma part, j’en connaissais les conséquences. Ce qui est préoccupant à propos de l’incident d’EA, c’est qu’en fin de compte, ce sont quelques sociétés qui ont décidé de rendre les versions iOS de Tetris illisibles après le 21 avril. Et grâce aux paroles enfouies dans les conditions d’utilisation d’EA, personne n’a bombardé quelques les dollars pour le jeu avaient leur mot à dire. C’était un rappel brutal que vous possédez rarement réellement quelque chose que vous achetez numériquement; vous louez plutôt cet article, qu’il s’agisse de films, de musique, de livres ou de jeux vidéo, jusqu’à ce qu’une entreprise décide de récupérer sa propriété numérique.

Vous ne pouvez pas faire grand-chose dans de telles situations. Les petits caractères que vous ignorez habituellement, mais que vous acceptez tout en cliquant rapidement sur le processus d’inscription des services en ligne et des boutiques d’applications, donnent aux entreprises toute la liberté juridique dont elles ont besoin pour faire des choses comme ça. C’est quelque chose que j’ai réalisé il y a des années, et cela m’a incité à commencer à collecter des copies de mes jeux vidéo préférés des 30 dernières années pour m’assurer de ne jamais y perdre l’accès.

Mes tentatives amateurs d’archivage de jeux vidéo adoptent une double approche. Dans la mesure du possible, mettre la main sur un disque ou une cartouche de jeu original est de loin la poursuite la plus satisfaisante. La chasse elle-même peut être aussi agréable que de trouver un jeu que je recherche, que ce soit en parcourant des listes sur eBay ou Craigslist, ou en explorant un magasin de jeux vidéo d’occasion que je n’ai pas encore nettoyé.

Photo: Andrew Liszewski (Gizmodo)

Cela étant dit, cette approche présente certains défis, et pas seulement la perte de beaucoup d’espace de stockage au profit de piles de vieilles cartouches. Souvent, vous devrez ouvrir un jeu et remplacer une batterie morte utilisée pour enregistrer les progrès et les scores. Cela vous oblige également à conserver une collection fonctionnelle de vieux matériel pour jouer réellement à ces cartouches, ce qui peut être coûteux car les consoles deviennent plus difficiles à trouver. Mais grâce à des sociétés comme Analogue et Hyperkin qui ont recréé des consoles classiques comme SNES, Game Boy et Sega Genesis, profiter de jeux originaux sur des téléviseurs modernes est devenu beaucoup plus facile ces dernières années. Peu importe ce qui arrive à Nintendo, je sais que je pourrai jouer à des classiques comme Super Mario World et Goldeneye pour les décennies à venir.

L’autre approche que j’adopte pour l’archivage des jeux vidéo (oserais-je le dire?) Sont les ROM: des copies numériques sans DRM des jeux qui peuvent être jouées via une émulation logicielle ou matérielle et qui peuvent être stockées en toute sécurité sur des disques sans risque mystérieux disparaître un jour. (En supposant que vous ne laissiez pas tomber accidentellement ledit lecteur de sauvegarde.) Trouver des ROM en ligne est beaucoup plus facile que de se rendre dans un magasin au hasard pour acheter une minuscule cartouche en plastique, mais l’approche a longtemps été une zone grise légale. À ma connaissance, personne ne s’ennuie à télécharger une copie de NES Excite Bike, mais les cerceaux que vous devez parcourir pour acquérir des ROMS en ligne rappellent que les développeurs de jeux ne sont pas particulièrement friands de l’idée.

L’autre inconvénient de l’approche ROM est que les émulateurs peuvent être très proches de la simulation du matériel d’une console classique, mais l’expérience de jeu n’est jamais précise à 100%. Vous devrez souvent faire face à des images perdues, des ralentissements, des artefacts visuels et même des sons bizarres qui vous rappellent constamment les compromis qui accompagnent l’émulation. Au cours des deux dernières années, il y a eu des améliorations majeures en ce qui concerne les consoles tierces capables de jouer à des jeux classiques – des systèmes portables comme le PocketGo et le prochain Analogue Pocket viennent à l’esprit – et ils ne feront que s’améliorer De plus, les processeurs mobiles continuent de devenir moins chers et plus puissants.

Heureusement pour moi, la plupart des jeux que je veux réellement conserver proviennent de consoles disparues depuis longtemps des étagères des magasins. Mais je me rends compte que mon approche n’est pas aussi faisable pour les jeux sur des appareils modernes qui nécessitent souvent des heures de mises à jour logicielles dès que vous faites glisser un disque de jeu dans la console. Vous pouvez conserver cette copie physique de Red Dead Redemption 2 aussi longtemps que vous le souhaitez, mais si cela dépend de la validation d’un serveur aléatoire qui n’est plus en ligne dans 20 ans, avoir un disque en plastique ne vous fera pas beaucoup de bien. Pour la Nintendo Switch au moins, je vais m’en tenir aux cartouches à partir d’ici dans la mesure du possible.

