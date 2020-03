Comment Modern Warfare fait référence à Modern Warfare 2

Il s’avère que Infinity Ward utilise des charmes d’armes dans Modern Warfare pour référencer les moments emblématiques de la campagne Modern Warfare 2.

Un récent article d’Eurogamer a souligné un Redditor aux yeux de faucon nommé AnalVor (une telle poignée Reddit). AnalVor a fait la découverte suivante en jouant à Modern Warfare:

IW vraiment intelligent, vraiment intelligent de la guerre moderne

Comme vous pouvez le voir, chacun de ces trois charmes d’armes est directement lié à un moment mémorable de Modern Warfare 2. Le premier charme, qui comprend un ensemble de câbles de démarrage, est lié à une scène où Ghost s’apprête à torturer un méchant (Skip à 1:44).

Le deuxième charme montre une boîte de gaz, liée à la scène dans laquelle Roach et Ghost sont aspergés d’essence, tandis que le troisième charme représente le pistolet Shepherd utilisé pour porter le coup final au duo emblématique. Vous pouvez regarder les deux scènes dans la vidéo ci-dessous, bien que ce ne soit probablement pas le cas, car elles vous mettront en colère.

Comme le note la pièce d’Eurogamer, le directeur artistique de Call of Duty Joel Emslie a reconnu la découverte avec un message à lui.

Pour l’instant, on ne sait pas ce que cela pourrait signifier, mais la réponse d’Emslie implique que l’inclusion de références à Modern Warfare 2 était une décision consciente et intentionnelle. Pourtant, la question demeure: si c’était intentionnel, pourquoi? Certains fans semblent penser que cela est dû au fait que Modern Warfare est actuellement dans sa deuxième saison.

«Alors que les rumeurs sont vraies», écrit Redditor corporalgrif un peu plus sournoisement. «Les saisons sont basées sur les jeux de guerre modernes, donc cela signifie-t-il que la saison 3 est axée sur MW3? Cela signifie-t-il que la saison 4 sera basée sur des fantômes d’appel des gardes… »(sic)

Pendant ce temps, je suis dans le coin désespérément ambitieux en me trompant en croyant que cela implique un remaster MW2, en m’interdisant sans relâche de reconnaître la raison et d’accepter que ce n’est évidemment pas le cas. Quoi qu’il en soit, cela vaut la peine de garder un œil sur certaines références aux jeux Call of Duty d’autrefois – attrapez-en un avant la courbe et vous pourriez vous gagner un joli karma Reddit.

Si vous avez envie de plus de CoD, découvrez ce que nous savons de la date de sortie de Modern Warfare battle royale, lisez notre critique de Modern Warfare et regardez notre vidéo sur tout ce que vous devez savoir sur Modern Warfare ci-dessous.