Comment nager dans Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons vient de lancer la première vague de sa mise à jour estivale, ce qui signifie que vous pouvez maintenant nager et plonger dans l’océan autour de votre île. Mais vous ne pouvez pas plonger directement sans vous préparer. Dans ce guide, nous vous expliquerons où trouver une combinaison de plongée, comment nager et plonger, et quoi faire avec les créatures marines et autres trouvailles rares.

Comment obtenir une combinaison humide

Vous ne pouvez pas nager dans Animal Crossing: New Horizons sans combinaison humide. Pour acheter une combinaison de plongée, rendez-vous chez Nook’s Cranny. La combinaison humide sera disponible à l’achat dans l’armoire où vous achetez habituellement des outils, des graines et du papier peint / revêtement de sol.

La combinaison humide coûte 3 000 cloches. Vous pouvez également acheter une combinaison de plongée à partir de votre terminal Nook Stop pour 3 000 cloches. Ils viennent tous les jours dans de nouveaux designs, vous pouvez donc continuer à vérifier si vous n’aimez pas ce que vous vous retrouvez. Votre Nook Stop propose également une combinaison étanche Nook Inc. pour 800 miles.

L’achat d’une combinaison humide de Nook’s Cranny.

Pour équiper la combinaison de plongée, sélectionnez-la simplement dans votre inventaire, appuyez sur A, puis sélectionnez «Porter». La combinaison humide sera équipée directement sur vos vêtements, vous n’avez donc pas besoin de retirer manuellement les chemises ou les bas pour le porter. Vos chaussures et vos chaussettes ou collants peuvent toujours être équipés – vous pouvez toujours nager avec eux, mais si vous voulez les enlever ou les échanger contre quelque chose de plus adapté à la plage, vous devrez le faire manuellement.

Une fois votre combinaison mouillée, vous êtes prêt à commencer à nager!

Comment nager

Une fois que vous avez acheté une combinaison de plongée, Timmy et Tommy vous donneront un rapide guide sur la natation, mais si vous l’avez sauté par accident ou si vous ne vous en souvenez pas, nous avons parcouru les bases ci-dessous.

Pour nager, vous devez vous diriger vers l’une des plages de votre océan. Il y a deux façons principales d’entrer dans l’océan: patauger depuis la plage de sable ou plonger depuis vos rochers de plage, cette étroite bande de terre qui s’avance dans l’océan ou votre jetée.

Le premier jour de la mise à jour estivale, et il pleut sur mon île …

Dans tous les cas, vous devrez courir contre l’eau et appuyer sur A pour entrer dans l’eau. (Vous devez avoir tous les outils non équipés.) Pour continuer à nager, appuyez sur A. Chaque fois que vous appuyez sur A, vous ferez un coup, mais si vous maintenez simplement A enfoncé, vous continuerez à pagayer. Vous pouvez utiliser le joystick gauche pour vous déplacer. Si vous n’appuyez sur rien, votre personnage ne fera que marcher sur l’eau. Tout en marchant, vous pouvez toujours utiliser le stick analogique pour pagayer légèrement, mais vous vous déplacerez très lentement. Votre personnage ne se lassera jamais de marcher sur l’eau, alors ne vous inquiétez pas de flotter si vous en avez assez d’appuyer sur A.

Pour sortir de l’eau, vous devez nager vers une plage de sable. Il suffit de nager jusqu’à la plage jusqu’à ce que votre personnage atteigne la terre et puisse sortir de l’eau.

Comment plonger

Inutile de nager dans Animal Crossing: New Horizons si vous ne savez pas plonger.

Pour plonger, appuyez simplement sur Y pendant que vous êtes dans l’eau. Votre personnage plongera sous les vagues, et à partir de là, vous pouvez simplement utiliser les commandes de natation habituelles pour vous déplacer – A pour nager, joystick pour vous déplacer. Si vous voulez remonter à la surface, appuyez à nouveau sur Y, mais ne vous inquiétez pas – votre personnage ne manquera pas d’oxygène et cherchera de l’air quand il en aura besoin, donc vous n’avez pas pour chronométrer vos plongées.

Comment attraper des créatures marines

Les nouvelles fonctionnalités de natation et de plongée consistent à explorer l’océan autour de votre île, ce qui signifie qu’il y a de nouvelles créatures marines à attraper et un trésor rare à trouver. Tout ce dont vous avez besoin pour cela est votre combinaison de plongée – pas de filet ni aucun autre outil requis!

Une colonne de bulles dans l’eau signale une découverte potentielle.

Lorsque vous nagez, vous remarquerez peut-être des colonnes de bulles flottant sous les vagues. Si vous nagez directement au-dessus des bulles et appuyez sur Y, votre personnage plongera sous et, si vous vous êtes positionné à droite, revenez avec une créature marine, comme une étoile de mer ou une anémone de mer. Vous pouvez également trouver de nouveaux types de végétation, comme les algues.

Une autre façon d’attraper des créatures marines est de plonger sous l’eau et de chercher de petites ombres. Lorsque vous plongez, la caméra s’incline et vous donne une meilleure vue de ce qui est en dessous de vous. Ces colonnes à bulles et ces ombres s’alignent, donc un moyen plus facile de trouver des créatures est de plonger sous et de nager vers les ombres. Votre personnage collectera automatiquement tout ce qui se trouve là-bas une fois que vous atteindrez l’ombre.

Plonger sous révèle une ombre, ce qui facilite la localisation et la collecte des créatures marines.

En plus des nouvelles créatures marines que vous pouvez rassembler pour votre Critterpedia et le musée, vous trouverez également des pétoncles et des perles. Vous pouvez utiliser des perles pour créer certaines recettes de bricolage, y compris le nouvel ensemble sur le thème de la sirène. Les pétoncles peuvent être échangés contre Pascal, une loutre rouge que vous rencontrerez lors de l’une de vos baignades, pour des recettes de bricolage.

Que faire avec de nouvelles créatures marines

Si vous vérifiez votre Critterpedia, vous constaterez qu’il y a un tout nouvel onglet pour les « créatures marines ». Tout ce que vous trouverez lors de l’une de vos excursions sous-marines se retrouvera dans cette section, même si – comme Blathers l’expliquera plus tard – ce n’est pas exactement une «créature». Les algues, les raisins de mer et d’autres espèces végétales océaniques seront également classés ici. Consultez notre liste complète des 40 créatures marines ajoutées dans la nouvelle mise à jour estivale.

Le nouvel onglet des créatures marines dans votre Critterpedia. Nous remplissons toujours le nôtre!

Non seulement la nouvelle mise à jour sur la natation signifie de nouveaux animaux sauvages pour se connecter à votre Critterpedia, mais aussi de nouvelles choses à faire don à votre musée. Les blathers prendront avec plaisir toute nouvelle créature marine ou végétation que vous trouverez en plongeant en tant que don au musée.

Vous pouvez également, comme pour toute autre découverte animalière, le placer comme décoration. Alors que la plupart de ce que nous avons trouvé jusqu’à présent apparaîtra dans un réservoir d’affichage standard, quelques articles comme les algues ont un style de placement unique que vous pouvez utiliser pour décorer votre île, alors n’oubliez pas d’expérimenter!

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.