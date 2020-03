Comment nettoyer et désinfecter votre équipement de jeu

Illustration: Kotaku

En ce qui concerne le covid-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus, atteint un pic de fièvre, il est plus important que jamais de faire votre part pour repousser la propagation. Une contre-mesure efficace est ce que les experts appellent la distanciation sociale: refuser les invitations à des événements, annuler les voyages non essentiels et, si possible, travailler à domicile.

Mais la meilleure chose que vous puissiez faire pour lutter contre la propagation du coronavirus est de vous laver les mains à peu près tout le temps. Lorsque vous venez du monde extérieur, lavez-vous les mains. Avant de manger, lavez-vous les mains. Avant de vous laver les mains, lavez-vous les mains, puis lavez-les à nouveau.

Cette pratique s’applique également aux objets que vous touchez avec vos mains, et votre équipement de jeu ne fait pas exception. Contrôleurs, ordinateurs de poche, même télécommandes de télévision – en ces temps difficiles, le lot doit être désinfecté régulièrement. Regardez: Si la Metropolitan Transportation Authority peut assainir les stations de métro tous les soirs, vous pouvez faire de même pour votre Switch.

Pourtant, cela ne signifie pas que vous devriez verser Purell au hasard sur la chose. Quand il s’agit de nettoyer votre technologie, vous devez le faire en toute sécurité et efficacement. La dernière chose que vous voulez, c’est de détruire par inadvertance un produit parfaitement bon parce que vous n’avez pas lu les petits caractères. Voici comment désinfecter au mieux votre équipement.

Voyons d’abord ce qu’il ne faut pas faire

La semaine dernière, comme l’a repéré le Wall Street Journal, Apple a discrètement mis à jour ses directives de nettoyage. Pendant des années, le géant de la technologie a maintenu une ligne dure contre l’utilisation de Clorox et d’autres lingettes désinfectantes sur leurs produits. C’est officiellement changé. Les directives révisées ne sont pas spécifiques au jeu, mais elles sont axées sur la technologie et offrent néanmoins des conseils utiles.

Pour commencer, ne vaporisez pas de nettoyant directement sur un produit. De plus, avant de nettoyer quoi que ce soit, vous devez faire ce que vous pouvez pour couper la charge électrique de la chose que vous souhaitez nettoyer. Le liquide et l’électronique ne se mélangent pas bien et vous courez le risque, même léger, de provoquer un choc électrique. Débranchez tous les contrôleurs des câbles USB-C ou micro-USB. Retirez les piles de tout ce qui utilise encore des piles, comme les manettes Xbox One. Et éteignez complètement toutes les consoles. (Voici comment éteindre complètement un Switch, au fait, plutôt que de simplement le mettre en veille.)

Enfin – et cela devrait aller de soi –jamais, jamais, jamais plonger un objet électronique dans un liquide.

D’accord, voici ce que vous devez faire

La première chose que vous devez savoir est que tous les nettoyants ne sont pas des désinfectants. Windex, un problème standard, pourrait faire briller vos miroirs et vos fenêtres, mais il ne fera pas grand-chose pour tuer les germes. Pour ce faire, vous devez vous procurer un Windex polyvalent clairement identifié comme désinfectant. Généralement, les bouteilles qui disent «tue 99,9% des germes» relèvent de ce parapluie. Tous les produits qui ne portent pas cette étiquette sont probablement de simples nettoyants.

Si vous êtes sur le marché spécifiquement pour les désinfectants qui fonctionnent contre le SRAS-CoV-2 – la souche de coronavirus qui cause la covid-19 – consultez l’Environmental Protection Agency (EPA). Ils mettent régulièrement à jour une liste pratique de tous les produits actuellement approuvés pour lutter contre la souche. La liste est longue, mais le plus important d’entre eux est deux noms de chapiteaux que vous reconnaîtrez instantanément: Clorox et Lysol.

Comme mentionné précédemment, vous voulez éviter de vaporiser du liquide directement sur vos appareils électroniques. En pulvérisant directement, vous avez moins de contrôle sur la quantité de liquide qui sort. Vous courez également le risque de faire entrer du liquide dans les ports de charge ou autres ouvertures, ce qui peut endommager gravement les entrailles de votre équipement. Au lieu, vaporisez un peu de désinfectant sur un chiffon doux ou utilisez une lingette désinfectante.

Bien sûr, certaines marques, comme Clorox, ont vendu à de nombreux détaillants. Si vous n’avez pas de lingettes ou de nettoyants à portée de main, vous pouvez vous-même faire un substitut assez facilement. Tout ce dont vous avez besoin est une bouteille de peroxyde d’hydrogène approuvé par l’EPA et des serviettes en papier doux. (Les serviettes en papier abrasif peuvent endommager les écrans tactiles.) Vous voulez que votre lingette de fortune soit humide et ne dégouline pas. Selon les tests effectués par Good Housekeeping, les serviettes en papier Viva sont l’option la plus absorbante sur le marché. Tenez une serviette en papier pliée deux fois sur le couvercle et versez lentement le liquide.

Lorsqu’il s’agit de nettoyer réellement vos affaires, vous n’avez pas besoin de frotter ou frotter rigoureusement les surfaces, comme vous le feriez pour un comptoir de cuisine ou un bouton de porte de salle de bain. En fait, selon les conseils d’Apple, un nettoyage excessif peut endommager n’importe quelle machine. Les gens de Lysol disent que vous n’avez qu’à tamponner la surface. Votre objectif devrait simplement être de rendre la surface juste assez humide pour que le désinfectant puisse faire son travail. C’est pourquoi vous voulez que les lingettes soient humides plutôt que mouillées. Un écouvillonnage doux devrait faire l’affaire.

Pour nettoyer les endroits difficiles d’accès, comme les rivets sur une baguette ou les bords d’un D-pad, enroulez une lingette autour du bord d’un Q-Tip. Cela vous donnera une précision laser même pour les pièces les plus frustrantes.

Vous avez peut-être entendu un chiffre dire que les surfaces doivent rester humides pendant 30 secondes pour que les désinfectants puissent faire leur travail. Ce n’est pas tout à fait vrai. La durée pendant laquelle un désinfectant doit rester sur une surface varie d’un produit à l’autre. Par exemple, les lingettes désinfectantes 2M de Nugen ont besoin de deux minutes pour fonctionner, tandis que le blanchiment désinfectant ultra A-1 d’Austin a besoin d’environ 10 minutes, bien que vous ne devriez pas utiliser d’eau de Javel pour nettoyer l’équipement de jeu de toute façon. Consultez la liste de l’EPA pour connaître le temps exact dont vous avez besoin pour laisser une surface mouillée pour des résultats complets. Cela peut signifier avoir à réappliquer du désinfectant, mais, au nom d’une bonne santé, hé, qu’est-ce que quelques minutes supplémentaires?

Maintenant, vos jeux sont d’une propreté impeccable. Sauf s’il est taché de poussière de Cheeto orange. Ensuite, nous ne pouvons pas vous aider.

Plus de façons de faire face:.