Comment nettoyer les commandes, les consoles et les téléphones portables pour éviter la contagion par le coronavirus

Plusieurs recommandations pour garder les germes à distance dans nos appareils de divertissement.

Des autorités sanitaires du monde entier, y compris le gouvernement espagnol, une série de recommandations ont été formulées pendant des jours pour empêcher la population d’être infectée par le nouveau coronavirus (ou Covid-19), conseils où lescommandes de la console,claviersou des appareils portables tels que le Nintendo Switch qui doivent être nettoyés et désinfectés quotidiennement.

“Propre etdésinfecter les objets et les surfaces fréquemment touchés, en utilisant un produit de nettoyage ménager courant dans un pulvérisateur ou une lingette “, nous pouvons expressément lire dans un guide des mesures à prendre par la population rendu public par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Évitez toujours les produits abrasifsMaintenant, comment devons-nous agir exactement avec des appareils tels que ceux déjà mentionnés? D’Apple, ils ont jugé bon de développer un guide que nous avons jugé approprié de partager dans 3DJuegos. Cela expliqueétape par étape comment nettoyer un appareil technologiqueEn tant que smartphone ou Mac que 3DJuegos nous avons jugé approprié de recommander également pour Nintendo Switch et les contrôleurs.

Utilisez des lingettes avec de l’alcool isopropylique à 70%, doux et non pelucheux lors de l’application sur l’écran

Évitez de nettoyer excessivement, car vous pourriez endommager le produit (surtout lorsque vous agissez sur les écrans des appareils)

Débranchez tous les blocs d’alimentation, périphériques et câbles externes.

Gardez les liquides à l’écart du produit, sauf indication contraire pour des produits spécifiques.

Ne laissez pas l’humidité pénétrer par les ouvertures.

N’utilisez pas de vaporisateurs, d’agent de blanchiment ou d’abrasifs.

Ne vaporisez aucun nettoyant directement sur l’appareil.

Ceci est le guide fourni par le géant de la technologie nord-américain, que dans le cas d’appareils conçus par et pour les jeux vidéo, nous voulons élargir en suggérant d’utiliser des bâtons d’oreille ou d’autres produits similaires, baignés d’alcool pourappliquer soigneusement sur le clavier, les bâtons et les touches de ces appareils.

Ces recommandations sont inutiles si vous vous lavez fréquemment les mainsIl est important de s’assurer que les parties les plus en contact avec nos mains sont généralement propres et désinfectées lors de la lecture, maisil ne faut pas se laisser emporter par la passionAu cours du processus, il peut même nous faire plonger dans l’appareil dans un produit désinfectant. N’y pense même pas! Aussi, il est bon de se rappeler que ce sont des éléments assez sensibles, nous devons donctoujours travailler délicatementpour éviter de casser des rayures indésirables ou de casser l’un de ses composants.

De toute évidence, ce travail est inutile si d’autres recommandations des autorités ne sont pas strictement suivies, telles quese laver les mainsfréquemment tous les jours. Une fois que vous en êtes sûr, il vous suffit de commencer à jouer et à jouer avec certains des 22 jeux vidéo parfaits pour faire un marathon et ne pas quitter la maison à cause du coronavirus que nous avons recommandé le week-end dernier dans les pages de 3DJuegos.

