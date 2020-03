Comment nettoyer votre téléphone, votre clavier et d’autres technologies

COVID-19 (alias coronavirus) a suscité beaucoup plus de diligence en ce qui concerne le nettoyage de vos mains, mais il est également important de garder propres vos articles les plus utilisés. Pour nous et pour beaucoup d’entre vous, cela inclut nos appareils technologiques, comme les téléphones, les claviers et les contrôleurs. Il peut être difficile de savoir ce qui est sûr à utiliser sur vos gadgets coûteux ou ce qui est même efficace – il existe de nombreux produits qui sont bons pour mouiller vos affaires mais pas nécessairement propres.

Pour démystifier le processus, nous avons rassemblé ce guide rapide et facile sur la façon de désinfecter votre téléphone, votre clavier et d’autres technologies courantes, y compris les meilleurs produits de nettoyage que nous avons essayés et recommandés.

Comment nettoyer votre téléphone portable

À l’ère des smartphones, qui ne sont plus que de grands écrans, il est plus facile que jamais de garder votre iPhone ou votre appareil Android propre. Cependant, il est également très facile d’endommager votre téléphone si vous ne choisissez pas les bons produits ou méthodes pour le nettoyer. Et comme c’est probablement l’appareil qui vous accompagne partout où vous allez, il est important de nettoyer régulièrement votre téléphone.

Tout d’abord, ne plongez pas votre smartphone dans un produit de nettoyage. La meilleure façon de désinfecter votre iPhone est d’utiliser une lingette d’alcool isopropylique à 70% – Apple suggère les lingettes désinfectantes de Clorox. Ne versez pas d’alcool isopropylique sur un chiffon, puis utilisez-le, car il est très important de ne pas introduire de liquide dans les crevasses de votre téléphone. Une fois que vous avez trouvé le bon produit, essuyez soigneusement votre téléphone, puis séchez-le avec un chiffon en microfibre.

Produits suggérés: Lingettes pour lentilles Zeiss – 20 $; Chiffons en microfibre Whoosh (paquet de 12) – 20 $

Comment nettoyer votre clavier et votre souris

Les claviers et les souris sont un peu plus compliqués que les téléphones, car il est beaucoup plus facile pour les liquides de pénétrer dans leurs appareils électroniques et de les détruire. Cependant, il n’est pas difficile de les garder propres. Vous voudrez utiliser les mêmes lingettes d’alcool isopropylique à 70% que pour votre téléphone, mais avant d’essuyer vos appareils, vous devez essuyer une partie de l’excès de liquide. À ce stade, vous pourrez nettoyer votre clavier et votre souris en toute sécurité – assurez-vous de n’essuyer que le dessus et les côtés des touches réelles, ne pas essuyer en dessous, sauf si vous prévoyez de retirer chaque touche pour le faire. Après avoir essuyé tout votre clavier, vous voudrez utiliser une microfibre ou un chiffon non pelucheux pour les sécher – cela vaut la peine de le faire même s’il n’y a pas de liquide visible sur votre clavier juste pour être sûr.

Heureusement, votre souris est beaucoup plus petite que votre clavier, donc l’essuyer ne sera pas aussi difficile – même si vous devez toujours pratiquer la même diligence. Débarrassez-vous de l’excès de liquide du chiffon, essuyez votre souris, puis essuyez-le avec un chiffon non pelucheux en microfibre. Cette méthode est également efficace pour nettoyer des ordinateurs portables entiers, mais vous devez faire preuve d’une extrême prudence lors de l’essuyage des zones avec des emplacements ouverts. Vous ne voulez vraiment pas de liquide s’infiltrer dans aucun de vos appareils.

Produits suggérés: Lingettes pour lentilles Zeiss – 20 $; Chiffons en microfibre Whoosh (paquet de 12) – 20 $

Comment nettoyer vos contrôleurs

Le nettoyage des contrôleurs de jeux vidéo est assez simple, mais comme chaque bouton est une ouverture vers l’électronique interne, vous devez faire preuve de prudence. Essuyez le contrôleur avec une lingette d’alcool isopropylique à 70%, puis séchez-le immédiatement avec un chiffon en microfibre. Si vous êtes à l’aise pour démonter le contrôleur et le nettoyer de cette façon, vous pouvez également essayer – cela facilitera le nettoyage de chaque bouton individuel, bien que ce ne soit pas nécessaire à moins que le contrôleur ne soit vraiment encrassé.

Une meilleure façon de garder votre manette intacte et propre à l’intérieur des crevasses des boutons est d’utiliser une gomme ou un morceau de silicone pour soulever les saletés. La meilleure option pour cela est la brosse de nettoyage OXO qui comprend des poils d’un côté pour le nettoyage de la poussière et de la saleté et un morceau de silicone de l’autre, parfait pour pénétrer dans ces coins étroits et les nettoyer.

Produits suggérés: Brosse de nettoyage électronique OXO – 6 $; Lingettes pour lentilles Zeiss – 20 $; Chiffons en microfibre Whoosh (paquet de 12) – 20 $

Comment nettoyer les écrans

Les écrans sont peut-être la chose la plus facile à nettoyer. Tant que vous avez les bons produits, il est difficile de gâcher. Le produit que j’utilise est le kit de nettoyage d’écran Whoosh, qui est livré avec trois chiffons en microfibre et deux bouteilles de solution de nettoyage. Il vous suffit de vaporiser la solution sur un chiffon, puis d’essuyer votre écran sale puis de le sécher de l’autre côté. C’est génial pour les moniteurs PC, les écrans d’ordinateur portable, les écrans de tablette et même le Nintendo Switch – il fonctionne également bien pour les lunettes, ce qui est génial pour moi car je suis un nerd à quatre yeux avec des lentilles très sales.

Bien sûr, il existe de nombreux autres nettoyeurs d’écran de haute qualité. Assurez-vous simplement de vaporiser le nettoyant sur un chiffon en microfibre avant de l’essuyer – et si vous nettoyez une Nintendo Switch, retirez le Joy-Cons. La pulvérisation directe du nettoyant sur l’écran peut provoquer des éclaboussures dans l’appareil lui-même, causant des dommages faciles à éviter. Vous pouvez également utiliser des lingettes alcoolisées pour nettoyer les écrans, bien que si vous éternuez ou toussez sur un écran, j’ai constaté qu’un nettoyant dédié peut éliminer plus efficacement cette crasse de l’écran.

Produits suggérés: Kit de nettoyage d’écran Whoosh – 20 $