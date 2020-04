Comment Nintendo a tué la meilleure version de Tetris – Fonctionnalité

Ed Logg savait une chose ou deux sur les lignes. Il avait co-créé Astéroïdes à Atari, un jeu où les joueurs ont piloté un navire et ont explosé les roches spatiales éponymes en morceaux de plus en plus petits. Sorti en 1979, Asteroids était en noir et blanc, mais l’animation était fluide et fluide grâce aux graphiques vectoriels, une technique qui rendait les graphiques à partir des lignes.

Mais le jeu qu’il regardait dépassait tout ce qu’il n’avait jamais vu. Sur le moniteur d’une Atari ST, des lignes segmentées de différentes formes – un «L» approprié, un «L» en miroir, un bloc en forme de plus, une ligne droite qui pourrait être inversée horizontalement ou verticalement – pleuvaient du ciel en piles au fond. Il n’y avait personne aux commandes. C’était une démo automatisée, ce que les développeurs d’arcade appelaient un mode attractif.

Pendant que Logg regardait, l’IA a guidé les lignes pour combler les lacunes de la pile. Les lignes pouvaient être inversées pour faire face à différentes directions à mesure qu’elles tombaient, comme des pièces de puzzle ajustées pour s’adapter à leurs espaces. Lorsque les blocs formaient une ligne horizontale, ils clignotaient et disparaissaient, et le score augmentait. Logg a tapé sur une touche et a commencé à jouer. Avec chaque bloc qu’il lâchait et chaque ligne qu’il remplissait, sa dépendance augmentait. C’était un puzzle, presque mathématique dans son exécution précise. Des blocs sont tombés et il a dû les manoeuvrer pour former des lignes horizontales le plus rapidement possible avant que l’écran ne se remplisse.

© Ed LoggEd Logg pendant son séjour à Atari

Logg est allé retrouver un manager. Ce jeu, Tetris, pourrait être la prochaine grande chose sur les consoles de salon, et ce serait lui qui l’écrirait.

La curiosité a guidé Logg vers les ordinateurs. Au lycée, il s’est inscrit à des cours de programmation comme moyen d’apprendre ce qui faisait tourner les machines. La programmation alimentait la partie de son cerveau qui était accro à la résolution de problèmes. Après avoir étudié l’informatique à l’université, il a été embauché par Control Data Corp, où il a écrit un peu de ceci et cela: des jeux, des calendriers Snoopy, des illustrations imprimables. “J’ai fait des conversions de l’original Aventure et Star Trek entre CDC Fortran et IBM Fortran », a-t-il déclaré. “Donc, même si j’étais payé pour supporter le logiciel CDC, je faisais souvent des jeux en parallèle.”

Logg a découvert Adventure, le programmeur d’Atari Warren Robinett, dans lequel les joueurs contrôlaient un carré et exploraient de simples donjons et des grottes, lors d’une fête de Noël où quelqu’un avait apporté un prototype de la console de jeu Atari Video Computer System (2600). L’année suivante, il a construit son propre ordinateur et a écrit des jeux pour lui. Les jeux sont restés un passe-temps jusqu’à ce qu’un ami du CDC trouve un emploi à Atari, qui se trouvait en face des bureaux du CDC. Son ami l’a encouragé à postuler et il a été embauché en février 1978.

Logg a travaillé dans un groupe dirigé par Dave Stubben, un ingénieur connu dans l’équipe pour ce que le reste d’Atari a appelé le «test de Stubben». Un monstre d’un homme pesant environ 350 livres, Stubben battait, pliait, tordait et exécutait des mains sur du matériel pour tester sa durabilité. Le premier projet de Logg était de terminer avalanche, un jeu basé sur les réflexes où les joueurs ont attrapé des pierres en tombant des rangées en haut de l’écran vers le bas. Le jeu avait été commencé par Dennis Koble avant de passer à la division grand public pour écrire des jeux pour le 2600. Après Avalanche, Logg a conclu un autre titre Koble, Moto cross, mais il a échoué au test sur le terrain d’Atari – mettre une armoire à l’état sauvage pour voir comment les joueurs y ont répondu – et n’est pas entré en production.

Logg a fait son chemin quand, en 1978, il a répondu à l’appel du cofondateur d’Atari, Nolan Bushnell, pour une version élargie de Éclater. Le jeu, que Logg a surnommé Super Breakout, a jeté un pont entre le passé d’Atari et son avenir. Super Breakout est arrivé dans les salles d’arcade en 1976 et est devenu le premier hit commercial de Logg. Il a pris son élan lorsque le designer Lyle Rains a proposé de s’associer pour écrire un jeu spatial comme Envahisseurs de l’espace, mais avec des navires et des astéroïdes qui pouvaient se déplacer dans toutes les directions. Ce jeu est devenu Asteroids.

Le calme avant la tempête

Les choses allaient bien pour Logg, mais l’air sombre pour Atari Nolan Bushnell. Le cofondateur d’Atari avait vendu la société à Warner Communication en 1976, une décision qu’il a admise être “stupide” rétrospectivement, et résultait de son incapacité à saisir les machinations de Wall Street. Pour consolider la culture sauvage de l’entreprise, Warner a fait appel à Ray Kassar, un professionnel de l’industrie textile, en tant que consultant. Kassar s’est souvenu avoir porté un costume le premier jour pour être accueilli par Bushnell portant un t-shirt avec ‘I love to f ** k’ imprimé sur le devant. Lors d’une réunion plus tard le même jour, Bushnell a interrompu la procédure pour offrir à Kassar un joint de cannabis. Ce n’était, a poursuivi Kassar, que la pointe de l’iceberg de la consommation de drogue en roue libre au sein de l’entreprise. Il a immédiatement quitté la réunion. Fumer du pot ne le dérangeait pas. C’était la Californie; tout le monde s’est illuminé. Il était gêné par le fait qu’ils s’allumaient au travail.

Fin 1978, suite à une dispute avec Emanuel “Manny” Gerard, le dirigeant de Warner qui avait poussé ses patrons à acquérir Atari, Bushnell a été licencié par Warner. (Bushnell a affirmé que la décision était réciproque dans son récit de l’incident et qu’il a décidé de quitter à peu près au même moment où Warner a tenté de le licencier.)

Les astéroïdes ont été le succès de Logg pour Atari

Kassar n’était pas triste de le voir partir. Atari ne pouvait pas fonctionner avec une efficacité maximale avec deux patrons. Maintenant fermement en charge, Kassar a appelé à jeter tout le poids d’Atari derrière la console vieillissante 2600, que Bushnell avait voulu mettre au pâturage. Il a balayé l’encombrement et le chaos de la culture décontractée de l’entreprise et l’a remplacée par une culture enracinée dans l’ordre et l’efficacité. Au lieu de faire la publicité de ses jeux uniquement pendant Noël, Kassar a travaillé avec le marketing pour promouvoir la marque Atari toute l’année. Sous sa direction, les ventes d’Atari, Inc. ont explosé, passant de 75 millions de dollars en 1977 à 2,1 milliards de dollars en 1980. Les actionnaires étaient ravis. Les programmeurs étaient moins enthousiastes. Ils ne recevaient toujours pas de crédit public pour leur travail et devaient recourir à l’enterrement des œufs de Pâques dans leurs jeux. «Cela semblait plutôt une atmosphère de petite entreprise, sauf que Time Warner nous possédait à l’époque», se souvient Logg. «Il y avait certainement moins de gestion au début que par la suite.»

En 1979, après que le programmeur David Crane et d’autres se soient plaints de l’injustice de la compensation, le département marketing a rédigé une note de service décrivant les jeux de cartouches les plus réussis. Le but de la note était d’alerter les programmeurs sur les types de logiciels les plus populaires auprès des consommateurs afin qu’ils puissent pivoter pour écrire plus de jeux dans cette veine. Crane et plusieurs autres ont interprété le mémo différemment: là, en noir et blanc, se trouvaient les statistiques de vente pour chaque jeu qu’ils avaient créé. Pour eux, c’était la preuve qu’ils étaient précieux. En fait, Crane a découvert que les jeux qu’il avait programmés seuls avaient généré plus de vingt millions de revenus. Alors pourquoi faisait-il des heures supplémentaires chaque semaine avec un salaire de 20 000 $?

Un autre programmeur, Alan Miller, a présenté à Kassar et à d’autres cadres un plan de rémunération qui accorderait aux programmeurs des crédits et des redevances sur leur logiciel. Lorsque la direction les a abattus, Miller, ainsi que Crane, Bob Whitehead et Larry Kaplan ont décidé de partir. Leur cohorte avait fait Atari plus de 60 millions de dollars, et est allé directement à Kassar pour l’informer autant. Selon Crane, Kassar leur a dit qu’ils n’étaient pas plus importants que les travailleurs des chaînes de montage qui ont laissé tomber les cartouches dans des boîtes.

Le «Gang of Four», comme ils sont devenus connus, s’est éloigné d’Atari et a fondé Activision, le premier éditeur tiers à sortir des jeux pour du matériel qu’une autre société avait fabriqué, en 1979. À Activision, Crane a continué à développer des titres, y compris Piège, un jeu de plateforme-action qui est devenu le deuxième jeu le plus vendu sur le 2600, après la conversion Pac-Man de Tod Frye.

Après le crash de 1983, Logg a aidé le bras d’arcade d’Atari à récupérer avec des coups comme Gauntlet

Atari et Activision se sont rapidement retrouvés sur un terrain d’entente en 1983, lorsque le marché du jeu vidéo en Amérique du Nord s’est effondré sous son propre poids. La forte implication d’Atari dans le secteur des jeux a fait perdre à Warner une perte de 425 millions de dollars, conduisant la société de communications à vendre les divisions PC et consommateurs au magnat de l’informatique Jack Tramiel pour une chanson. Tramiel a rebaptisé son acquisition sous le nom d’Atari Corp., tandis que la division arcade a continué sous le nom d’Atari Games sous les auspices de Warner.

À travers la turbulence, Logg a continué à pomper les jeux. Un de ses plus grands succès fut celui de 1985 Gant, un donjon-crawl où jusqu’à quatre joueurs ont piraté et se sont frayé un chemin à travers des labyrinthes affichés dans une perspective descendante. Gauntlet a été un succès, mais à une échelle différente de celle des jeux précédents en raison des séquelles du krach boursier. Plus de 7800 armoires Gauntlet ont été vendues en 1985, mais c’était loin des 70 000 machines Asteroids en service dans le monde, ce qui en fait le titre de pièce de monnaie le plus lucratif d’Atari et le septième jeu vidéo de pièce de monnaie le plus rentable de tous les temps. .

Logg, employé par Atari Games, a rapidement acquis une compréhension claire de l’étendue de la scission de l’entreprise. «J’avais fait une version de Mille-Pattes pour la NES vers 1986 lorsque nous avons appris qu’il n’était pas clair si nous pouvions sortir nos propres titres dans le groupe de consommateurs », a-t-il déclaré. Logg s’était associé à l’ingénieur Atari Dona Bailey pour co-concevoir Centipede, un jeu de tir dans lequel les joueurs ouvrent le feu sur un gigantesque mille-pattes alors qu’il se fraye un chemin sur l’écran, en 1981. «Nous avons donc dû [ask] l’autre entreprise pour savoir ce que nous pourrions faire. Le résultat était que nous ne possédions plus de titres à pièces créés avant la scission en 1985, donc je ne pouvais pas sortir ma version de Centipede. »

Namco a vendu Atari Games à Atari Corp. en 1985, mais il y avait un autre obstacle sur le chemin de la libération des ports d’attache des jeux à pièces Atari. Nintendo avait été crédité d’avoir ressuscité à lui seul le marché des jeux nord-américains qu’Atari avait été quelque peu responsable de la mort. Reconnaissant qu’un manque de contrôle de la qualité des logiciels avait été l’un des défauts d’Atari, Nintendo, fort du succès de la NES, exerçait un contrôle quasi total sur qui pouvait créer des jeux NES, combien et à quelle fréquence. “Une douleur dans le cul est une façon douce de le dire”, a déclaré Logg. “Pensez anti-trust.”

Les concepteurs d’Atari sont passés de furieux à prudemment optimistes lorsqu’ils ont exploité une faille dans le contrat éditeur-développeur de Nintendo. Selon ses conditions draconiennes, Nintendo a autorisé les développeurs de logiciels NES à ne pas publier plus de cinq titres par an, une forme de contrôle de qualité pour s’assurer que le marché n’était pas inondé de jeux de qualité inférieure. Atari Games voulait se détacher du coin-op. Pour ce faire, il lui faudrait former une division de consommation propre, distincte d’Atari Corp. Il a choisi le nom Tengen, japonais pour la partie centrale du jeu de stratégie Go’s board. D’autres éditeurs ont exploité la même faille pour produire davantage de titres NES, tels que Contra et Castlevania studio Konami établissant Ultra Games comme une société écran qui a lancé des titres tels que Teenage Mutant Ninja Turtles et Engrenage métallique.

Nintendo a autorisé Tengen à publier des jeux sur NES. Les deux entités ont coexisté jusqu’en 1988, lorsque Tetris les a déchirées pour de bon.

De la Russie avec plaisir

Les chercheurs soviétiques Alexey Pajitnov et Dmitry Pavlovsky savaient que tout le travail et aucun jeu ne faisaient pour les scientifiques ennuyeux. Employé au Centre informatique de l’Académie russe des sciences, Pavlovsky a remarqué que Gerasimov, seize ans, écrivait un programme de chiffrement pour le système d’exploitation DOS en ligne de commande de Microsoft. Ils ont commencé à discuter et Pavlovsky a dit qu’il aimait écrire des jeux pendant son temps libre et a présenté Gerasimov à Pajitnov. Le trio a décidé d’écrire son propre jeu sur ordinateur, Gerasimov prenant le point en tant que programmeur et graphiste. Ils se sont réchauffés en convertissant certains des anciens projets de Pavlovsky et ont rêvé de vendre une collection de leur travail, qu’ils ont appelé une fête foraine informatique.

Quelques semaines après le début de leur relation de travail, Pajitnov est venu à ses amis avec une idée. Il y a quelque temps, il avait écrit un jeu appelé Ingénierie génétique dans lequel le joueur a déplacé des pièces de quatre carrés, appelées tétraminos, en groupes. Gerasimov pensait que le jeu sonnait comme un ennui, jusqu’à ce que Pajitnov ne réfléchisse à la manière dont il avait pensé à l’améliorer. Les tétraminos tomberaient du haut de l’écran dans une enceinte semblable à un bocal en verre et s’empileraient à moins que le joueur ne les regroupe pour former des lignes horizontales, les faisant disparaître. Excités, les trois amis ont élargi l’idée afin que deux joueurs puissent se défier pour voir qui pourrait effacer les lignes le plus rapidement. Ils ont appelé leur jeu Tetris.

La version Logg de Tetris a ajouté des fonctionnalités non présentes dans les autres versions

Bien qu’excité par leur création, le trio ne pouvait pas simplement déposer des disquettes dans un sac Ziploc – un emballage courant les jours précédant les boîtes colorées – et le vendre en magasin. Ils vivaient dans un pays communiste, ce qui signifie que Tetris appartenait à l’État, pas à ses créateurs. Au lieu de cela, ils l’ont téléchargé sur un réseau, où il s’est propagé sur les ordinateurs. Robert Stein, président de l’éditeur Mirrorsoft, en a eu vent et a approché Pajitnov avec une offre de distribution mondiale pour Tetris. Stein a obtenu les droits de publication et les a confiés à Spectrum HoloByte, où l’ingénieur John Jones-Steele l’a converti en Atari ST.

C’est à ce moment qu’Ed Logg l’a découvert. Séduit par la nature facile à prendre en charge de Tetris, trop addictif pour arrêter de fumer, il est allé voir Robert Stein et a négocié les droits de distribution pour Atari Games. Selon leur accord, Atari Games amènerait le jeu aux arcades, tandis que Logg développerait un port NES sous le label Tengen. “Je pensais que c’était mieux pour le marché intérieur en raison de la possibilité d’un jeu sans fin”, a expliqué Logg. «J’ai demandé à notre direction d’obtenir la licence pour le marché intérieur, ce qu’ils ont fait via une sous-licence via deux parties. Il s’est avéré plus tard que le contrat n’était pas très solide et que les parties n’étaient pas les plus dignes de confiance. »

Logg a lancé le projet en écrivant Tetris pour Famicom 8 bits de Nintendo. «J’ai terminé une version pour le Consumer Electronics Show avant le début du jeu à pièces. Quand quelqu’un le voulait pour le marché des monnayeurs, une autre équipe a pris le relais », a-t-il déclaré.

Juste au moment où Logg était prêt à démarrer, Nintendo a levé un autre barrage routier. Selon le fabricant, il y avait une pénurie de puces ROM contenant du code pour les jeux NES sur cartouches. Afin de satisfaire la demande, Nintendo déterminerait quelles entreprises recevraient des cartouches et combien. Fatigués, les ingénieurs de Tengen ont décidé de rétroconcevoir la puce de verrouillage, un petit morceau sur chaque cartouche NES destiné à empêcher les pirates de pirater les logiciels. Ils ont appelé leur modification la puce Rabbit.

Logg a découvert le projet quand il est entré dans le laboratoire de Tengen et a demandé aux trois ingénieurs blottis autour d’une table pleine de matériel ce qu’ils préparaient. L’un d’eux a levé les yeux et a dit: «Ne demandez pas.»

Pendant ce temps, Logg a poursuivi sa conversion de Tetris. Il n’a utilisé aucun code que Pajitnov et les autres ingénieurs russes avaient écrit, concevant une réplique de l’apparence en jouant au jeu sur un PC et en le réoutillant avec son propre code. La logique de base, faire tomber les morceaux, était assez facile à mettre en œuvre. En quelques semaines, son jeu avait l’air plus lisse et se jouait plus facilement que l’original. Logg s’est concentré sur l’élargissement de ce que les créateurs de Tetris avaient construit, en ajoutant un mode multijoueur compétitif ainsi qu’un style de jeu coopératif où deux joueurs ont travaillé ensemble pour effacer les lignes. Une autre amélioration consistait à augmenter progressivement la vitesse de chute des blocs au fil du temps, une méthode plus subtile et fluide que les sauts de Pajitnov en matière de stimulation. Alors que les tétraminos du jeu d’origine étaient chacun constitués d’un bloc solide peint d’une seule couleur, les Logg étaient en noir et blanc au début.

La propre version de Tetris de Nintendo est considérée comme inférieure à celle de Logg

“La première version du CES de janvier était probablement plus mono-chromatique”, se souvient-il. Avant le Consumer Electronics Show de juin, il a ajouté des couleurs et appliqué des textures qui ont donné à chaque pièce une apparence 3D segmentée. Lorsque les programmeurs d’Atari étaient prêts à développer une armoire d’arcade pour Tetris, Logg a fourni son code comme base. Le processus inversé a marqué l’un des rares exemples où la version console d’un jeu a influencé le matériel d’arcade.

Après trois ans de travail entre la NES et les adaptations d’arcade, Tengen a envoyé sa version NES de Tetris à Nintendo pour approbation au printemps 1989. Une fois de plus, Nintendo a pris les freins, cette fois en commandant une pitoyablement petite quantité de cartouches.

Dans les coulisses, les agents de la société travaillaient sur le verrouillage de Tetris. En mars, Henk Rogers, responsable du logiciel Bullet-Proof Software, s’est rendu à Moscou et a rencontré des bureaucrates pour discuter des licences. Les bureaucrates étaient heureux d’écouter. Ils étaient conscients de la popularité croissante de Tetris et étaient désireux de faire de l’argent avec le travail accompli par ses créateurs. À leur grand étonnement, Rogers a offert cinq millions en échange des droits sur toutes les adaptations de console et de terminal mobile, une proposition beaucoup plus élevée que prévu. Rogers les a à nouveau renversés en promettant à Nintendo que le géant du jeu japonais ferait la différence si leurs redevances n’atteignaient pas le cap des cinq millions.

Les droits sur Tetris ont été sommairement divisés comme une tarte des fêtes. Nintendo a signé la paperasse lui donnant des droits mondiaux (sauf au Japon) sur Tetris le 22 mars 1989. Mirrorsoft a revendiqué l’Europe et, par le biais de sa division Spectrum HoloByte, l’Amérique du Nord. Atari Games a conservé les droits de sortie de sa version arcade, et Bullet-Proof a permis à Nintendo de regrouper une version portable de Tetris avec son Game Boy, qui devrait sortir plus tard dans l’année.

Quand deux tribus entrent en guerre

Le conseiller juridique de Nintendo of America, Howard Lincoln, a écrit et soumis une lettre de cessation à Tengen le 31 mars, déclarant que sa société avait obtenu tous les droits de console. Si Atari ne retirait pas sa version développée par Tengen de Tetris pour NES, les deux sociétés régleraient l’affaire devant les tribunaux. Une guerre totale a suivi, mais les deux sociétés avaient tiré plus tôt.

En décembre 1988, Atari a déposé une plainte accusant Nintendo de pratiques monopolistiques centrées sur la puce de verrouillage de l’entreprise. Le même jour, Atari Games a annoncé que Tengen publierait des jeux sans passer par les canaux appropriés établis par Nintendo. Il y avait trois, Pac-Man, R.B.I. Base-ball, et Gauntlet, avec plus sur le chemin. Tetris serait la pointe de cette lance.

Nintendo ne pouvait pas permettre à Atari de vendre des logiciels sans licence pour NES. Ses dirigeants croyaient que ses politiques étaient le barrage qui a retenu un flot de logiciels pauvres qui tueraient définitivement le marché du jeu nord-américain. Plus précisément, Nintendo voulait le contrôle. L’entreprise a réagi en livrant un coup de poing un-deux. Premièrement, il a poursuivi Atari pour contrefaçon de brevet le 2 février 1989. Parallèlement, il a menacé les détaillants: quiconque transportait un logiciel de jeu sans licence pour le matériel de Nintendo constaterait soudainement que son puits de produits Nintendo s’était tari. Les détaillants ont capitulé. Ils n’avaient pas le choix. Nintendo était brûlant, et ils préféreraient perdre quelques jeux Atari et Tengen que leur relation avec Nintendo.

© Ed LoggLogg (à gauche) lors de la soirée de lancement de Tetris de Tengen

D’autres fabricants de logiciels en Amérique du Nord ont sympathisé avec Atari. Les pratiques de Nintendo étaient draconiennes, mais le fait était qu’elles dépendaient de Nintendo pour de l’argent. Atari a poursuivi à nouveau, réclamant 250 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo.

La guerre a fait rage jusqu’au 17 mai 1989, lorsque Tengen, fidèle à sa parole, a sorti Tetris pour NES. Pas que quiconque puisse le trouver. Peu de magasins ont eu le courage de le stocker, et Nintendo a doublé en déposant un autre costume huit jours plus tard. Désormais, les deux sociétés accusaient l’autre de porter atteinte à ses droits de développer Tetris pour consoles.

En juin, Nintendo a porté un coup de grâce lorsqu’un juge fédéral a statué en sa faveur, décrétant qu’il était interdit à Tengen et Atari de vendre toute version domestique de Tetris, et a dû rappeler toutes les cartouches invendues. Les dirigeants d’Atari et de Tengen ont estimé qu’environ 50 000 exemplaires du jeu avaient été vendus. Des centaines de milliers de personnes ont été rendues. Bien que Tengen ait continué à développer des jeux – jetant naturellement son poids derrière le matériel Sega, qui s’est levé pour contester la prise de fer de Nintendo sur le marché des consoles – Ed Logg a été dévasté. Il était tombé amoureux de sa version de Tetris après avoir travaillé sans relâche pendant trois ans, seulement pour qu’une poignée figurative de consommateurs puisse en profiter.

«Heartbroken est un bon résumé. C’était tellement mieux que la version Nintendo », a-t-il déclaré. Les critiques et les joueurs étaient généralement d’accord. Bien que la simplicité addictive du port Game Boy – et l’édition NES de Nintendo se libérerait – la version NES de Logg offrait des fonctionnalités et des modes de jeu plus riches que les éditions Nintendo mises sur le marché.

«J’étais content d’avoir commencé à travailler dans le domaine de la consommation. Je suis très déçu que mes premiers efforts, Centipede et Tetris, n’aient pas été rendus publics », a déclaré Logg. Sa conscience de soutenir son travail a stimulé son moral et justifié son travail. «Pour confirmer cela, de nombreuses années plus tard, lorsque je travaillais pour une autre entreprise et que nous voulions faire une version Tetris sur notre plate-forme, notre direction est allée à Blue Planet, je crois, qui détenait les droits de Tetris à l’époque. Au cours de la discussion, ils ont souligné que la meilleure version qu’ils avaient jamais vue était la version derrière eux. C’était la version Tengen de Tetris. »

Cette fonctionnalité apparaît dans son intégralité dans le livre de David L. Craddock, Arcade Perfect: How Pac-Man, Mortal Kombat, and Other Coin-Op Classics Invaded the Living Room, disponible dès maintenant sur Amazon.

