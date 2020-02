Comment obtenir Alien Alloy pour mettre à niveau des objets – HITC

L’essentiel de ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir Alien Alloy dans Journey To The Savage Planet afin de mettre à niveau des objets.

Journey To The Savage Planet est disponible sur PS4, Xbox One et Epic Games Store. Il arrivera sur Steam à une date ultérieure, mais pour le moment, ce n’est que sur ces plateformes. Le jeu a été décrit comme un jeu de science-fiction amusant, coloré et pulpeux, avec des notes de révision allant de moyennes à excellentes. Si vous avez commencé le jeu et que vous vous demandez comment améliorer votre arsenal d’équipement loufoque, ce guide vous expliquera ce qu’est Alien Alloy et comment l’obtenir.

Il y a beaucoup à faire dans Journey To The Savage Planet. Une fin secrète existe, il y a un bac à sable coloré à explorer de la tête aux pieds, et il y a une tonne de créatures bizarres qui sont plus imaginatives que tout ce que vous trouverez dans la plupart des films de science-fiction sur grand écran de nos jours .

Pour vous aider dans votre exploration spatiale, ce bref guide agira comme un simple compagnon en vous expliquant ce qu’est Alien Alloy et comment l’obtenir. Malheureusement, vous ne pouvez pas cultiver la substance, alors pensez-y tout de suite.

Journey To The Savage Planet: Qu’est-ce que l’alliage extraterrestre?

Alien Alloy est une substance de Journey To The Savage Planet utilisée pour améliorer les armes et les gadgets.

Il y a un trophée attaché à la recherche et à la collecte des 32 Alien Alloy dans le jeu appelé The 600 $ Man.

Quant à la forme qu’elle prend, vous la trouverez sous forme d’un orbe sphérique et vous recevrez une notification violette sur votre écran après l’avoir récupérée.

Malheureusement, avec Alien Alloy étant une ressource limitée, rare et collectathon, il est impossible de cultiver. Cependant, il est essentiel de mettre à niveau votre arsenal de gadgets spatiaux avec votre imprimante 3D de fantaisie.

Comment obtenir un alliage étranger dans Journey To The Savage Planet

Obtenir Alien Alloy dans Journey To The Savage Planet nécessite principalement de terminer des énigmes environnementales.

Certains de ces puzzles vous obligent à tirer sur certaines choses afin de provoquer l’ouverture d’une plante et de révéler l’alliage extraterrestre.

D’autres exigent que vous traversiez simplement une zone spécifique tout en évitant les dangers mortels. Cela est particulièrement vrai lorsque vous sautez à l’intérieur d’une grotte pleine de lave en éruption.

D’autres impliquent de terminer des énigmes pour déverrouiller des conteneurs métalliques, tandis que certains vous obligent à trouver un moyen de détruire les cubes de goo vert.

Quant à trouver Alien Alloy, vous pouvez trouver des didacticiels de localisation sur YouTube pour les 32 d’entre eux. Cependant, si vous ne voulez pas tricher, alors le moyen le plus simple de tous les trouver est d’obtenir la mise à niveau du détecteur qui nécessite Science Rank 3.