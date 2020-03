Comment obtenir Animal Crossing: Pocket Camp Articles In Animal Crossing: New Horizons – Guide

Animal Crossing: New Horizons est là et si vous jouez Animal Crossing: Pocket Camp sur votre téléphone iOS ou Android (ou si vous en avez tous joué, ou si vous avez envie de le jouer maintenant), vous pouvez mettre la main sur des objets spéciaux dans le jeu et vous amuser dans le nouveau jeu Switch.

Sur cette page, nous vous guiderons étape par étape à travers le processus d’accès à des articles et des goodies exclusifs sur le thème d’Animal Crossing: Pocket Camp dans Animal Crossing: New Horizons. Bien sûr, cela implique la saisie d’un code à 16 chiffres …

Sur cette page:

De quoi ai-je besoin pour obtenir des articles Animal Crossing: Pocket Camp dans Animal Crossing: New Horizons? Quels articles de Pocket Camp vais-je obtenir dans New Horizons? Guide étape par étape – Comment obtenir des articles Animal Cross Pocket Camp dans Animal Crossing: New Horizons

De quoi ai-je besoin pour obtenir des objets Animal Crossing: Pocket Camp dans Animal Crossing: New Horizons?

Tu auras besoin de:

votre Appareil iOS ou Android (évidemment) avec Animal Crossing: Pocket Camp installé

votre Switch avec Animal Crossing: New Horizons.

une connexion internet

Pocket Camp et New Horizons doit être lié au même compte Nintendo

Quels articles Pocket Camp vais-je obtenir dans New Horizons?

Il existe une variété d’articles dans le jeu et vous obtiendrez également 50 tickets feuille à utiliser dans Animal Crossing: Pocket Camp.



Guide étape par étape – Comment obtenir des articles Animal Cross Pocket Camp dans Animal Crossing: New Horizons

Tout d’abord, lancez Animal Crossing: Pocket Camp sur votre téléphone ou votre appareil intelligent.

Appuyez sur «My Nintendo» dans le menu du jeu (il se trouve dans le coin inférieur droit de l’écran, juste au-dessus de «Social»). Si c’est la première fois que vous jouez à Pocket Camp, vous devrez terminer le didacticiel et parcourir suffisamment le jeu pour visiter des sites de loisirs et concevoir votre propre camping.

Si vous n’avez pas encore associé Pocket Camp à votre compte Nintendo, vous devrez le faire. C’est assez simple: appuyez sur Créer / Lier un compte Nintendo, puis sélectionnez Créer un nouveau compte. Si votre compte Nintendo est déjà lié, passez à l’étape 4

Ouvrez à nouveau ‘My Nintendo’ à partir de l’étape 1, trouvez une récompense appelée ‘Animal Crossing: Billet Commande Spéciale New Horizons + 50 Billets Feuille‘et appuyez dessus.

© Nintendo

Vous devriez maintenant voir un 16 chiffres télécharger le code que vous utiliserez pour obtenir les éléments dans New Horizons. Écrivez-le, saisissez-le ou laissez simplement le jeu fonctionner pendant que vous récupérez votre Switch. 50 billets Leaf seront automatiquement ajoutés à votre boîte aux lettres Pocket Camp (dans le menu) et ne vous inquiétez pas si vous fermez accidentellement l’application avant de noter le code – vous pouvez le retrouver via l’écran de récompenses “ My Nintendo ”.

© Nintendo

Sur votre Switch, rendez-vous sur le Nintendo eShop. N’oubliez pas d’utiliser le même compte Nintendo que vous utilisez pour jouer à Pocket Camp.

Appuyez sur «Entrer le code» dans le coin inférieur gauche de l’écran. Vous savez probablement quoi faire maintenant …

© Nintendo © Nintendo

Une fois que vous avez entré le code, fermez l’eShop et lancez Animal Crossing: New Horizons (assurez-vous d’avoir téléchargé le patch du jour 1).

Rendez visite au Nook Stop. Si vous n’avez pas accès à Nook Stop, vous devrez jouer un peu, mais vous le rencontrerez bientôt.

C’est ça! Vous pouvez maintenant obtenir vos mains rondes potelées sur ces articles brillants Animal Crossing: Pocket Camp en les commandant via Promotions dans Nook Shopping.

© Nintendo © Nintendo

Faites-nous savoir comment vous appréciez vos articles ci-dessous et amusez-vous sur votre île déserte!

.