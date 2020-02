Comment obtenir Audino et Alomomola dans l’événement de la Saint-Valentin 2020 – HITC

Pokémon

L’événement de la Saint-Valentin 2020 pour Pokémon Go a commencé, ce qui signifie que les fans peuvent désormais attraper Audino et Alomomola.

Pokémon Home a récemment été publié, permettant aux fans d’échanger des créatures entre elles et de les transférer dans Sword and Shield, et aujourd’hui l’événement de la Saint-Valentin 2020 pour Pokémon Go a commencé. Bien que ce soit l’une des pires vacances de l’année et les plus chères de l’année, la célébration de l’amour de 24 heures est bonne pour les joueurs car elle nous permet à tous d’obtenir Audino et Alomomola.

L’événement Pokémon Go Valentine’s Day comprend un tas de nouvelles tâches et récompenses de recherche sur le terrain, et il a également augmenté le taux d’apparition de Pokémon roses tels que Chansey, Clefairy, Flaaffy, Miltank, Porygon, Slowpoke et Whismur.

Cependant, bien que les créatures ci-dessus soient thématiquement appropriées, ce que les Pokétrainers veulent vraiment attraper, c’est Audino et Alomomola. Bien que ces Pokémon souhaitables soient douloureusement rares, la bonne nouvelle est que vous avez quelques jours pour les attraper et qu’ils seront toujours disponibles après la Saint-Valentin, comme tout bouquet de roses coûteux.

Tâches de recherche de Pokémon Go pour la Saint-Valentin 2020

Il y a cinq tâches de recherche disponibles à effectuer lors de l’événement Pokémon Go Valentine’s Day.

Ces tâches de recherche de la Saint-Valentin 2020 et leurs récompenses sont les suivantes:

Catch 5 Slowpoke ou Whismur – 1000 Stardust

Attraper 14 Luvdisc – Rencontre avec Alomomola

Battez 3 Team Go Rocket Grunts – Rencontre avec Chansey

Faire évoluer un Hoppip – Rencontre avec Cherubi

Hachez 3 œufs – Rencontre Lickitung

Comme vous le savez probablement déjà, ces tâches de recherche ne peuvent être effectuées que pendant la durée de la Saint-Valentin.

Cette célébration de l’amour et des Pokémon roses a commencé le 14 février à 08h00 heure locale et se termine le 17 février à 22h00 heure locale.

Comment obtenir Audino et Alomomola dans Pokémon Go Saint Valentin 2020

Audino et Alomomola sont disponibles pour entrer dans Pokémon Go grâce à l’événement Saint-Valentin 2020 de Niantic.

Audino et Alomomola apparaîtront à l’état sauvage et éclosent à partir d’œufs de 7 km. Cependant, la malheureuse nouvelle est que les créatures Pokémon Go nouvellement ajoutées sont rares.

Bien que rares et difficiles à trouver, la doublure argentée est que les modules de leurre activés pendant l’événement dureront six heures au lieu de seulement 30 minutes.

En ce qui concerne leurs types, Audino est un Pokémon de type normal dont la faiblesse est les mouvements de type Combat. On dit qu’il est stimulé par le temps nuageux et ses meilleurs mouvements sont Pound et Hyper Beam.

Quant à Alomomola, il s’agit d’un Pokémon de type Eau avec une faiblesse pour les mouvements de type Électrique et Herbe. Il est stimulé par le temps pluvieux et ses meilleurs mouvements sont Waterfall et Hydro Pump (via Pokémon Go Hub).

Emplacement Pokémon Go Audino et Alomomola

L’emplacement d’Audino et d’Alomomola dans Pokémon Go sera difficile à trouver car ce sont deux captures rares lors de la Saint-Valentin.

Audino et Alomomola apparaissent à l’état sauvage et éclosent à partir d’œufs de 7 km. Cependant, ils continueront également à apparaître dans Pokémon Go après la fin de son événement Saint Valentin 2020.

