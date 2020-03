Comment obtenir Darkrai – faiblesse et compteurs – HITC

Pokémon

Un guide pour savoir comment obtenir Darkrai dans Pokemon Go en connaissant sa faiblesse et ses compteurs.

La Go Battle League pour la saison 1 de Pokémon Go commence très bientôt. La pré-saison compétitive a commencé en janvier, mais la première saison aura ses propres récompenses uniques telles que plus de rencontres avec des Pokémon mythiques et légendaires. Cependant, avant le début de la première ligue le 13 mars, les joueurs ont la possibilité d’obtenir Darkrai des raids. Vous trouverez ici sa faiblesse et ses meilleurs compteurs.

Un autre Pokémon légendaire / mythique que vous pourrez obtenir dans Pokémon Go pendant la saison 1 de Go Battle League est Altered Forme Giratina. Ce Pokémon sera disponible du 13 au 16 mars, et les joueurs pourront également obtenir Thundurus et l’adorable adorable Pikachu Libre.

Vous pouvez découvrir tout ce que vous devez savoir sur les dates, les heures et les récompenses de la saison 1 de Go Battle League en cliquant sur le lien ci-dessous, sinon continuez à lire pour découvrir la faiblesse et les compteurs de Darkrai.

POKÉMON GO: Dates, horaires et récompenses de la saison 1 pour Go Battle League

Comment obtenir Darkrai dans Pokémon Go

Vous pouvez désormais obtenir Darkrai dans Pokémon Go avant le début de la première ligue de la saison 1 Go Battle League le 13 mars.

Cependant, Darkrai n’apparaîtra dans les raids qu’entre le 6 mars à 08h00 et le 9 mars à 22h00 heure locale.

En plus de pouvoir rencontrer un Darkrai ordinaire, vous pourriez également avoir la chance de rassembler un Shiny.

Pokémon Go: faiblesses et compteurs de Darkrai

Darkrai a une faiblesse pour les mouvements de type Fée, Bug et Combat dans Pokémon Go.

En effet, il s’agit uniquement d’un Pokémon de type sombre, ce qui signifie que ses forces sont les attaques de type fantôme, sombre et psychique.

En ce qui concerne le meilleur Pokémon à utiliser pour contrer Darkrai, Pokémon Go Info répertorie les Pokémon de type Combat, Bug et Fée suivants:

Pokémon Go est disponible sur iOS et Android.

