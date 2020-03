Comment obtenir des coiffures dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour savoir comment obtenir plus de coiffures pendant les premières étapes d’Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons est maintenant disponible sur le Nintendo Switch, ce qui signifie que de nombreux fidèles de Nintendo commencent à façonner leur île paradisiaque en secouant les arbres pour que les branches soient piquées par un essaim d’abeilles en colère. Si vous êtes l’un des clients de Toom Nook et que vous souhaitez privilégier le style à la survie, vous découvrirez ici comment obtenir et débloquer plus de styles de cheveux afin de ne plus avoir à ressembler à un garçon de huit ans avec une coupe de cheveux par maman .

Il existe de nombreuses options personnalisables dans Animal Crossing New Horizons, des chaussures de mer aux t-shirts avec un grand numéro un, et il y a aussi des casquettes pour cacher votre coiffure hideuse. Cependant, si vous souhaitez obtenir une coiffure à la mode que vous pouvez vous vanter ainsi qu’un modèle d’une annonce de L’Oréal, la bonne nouvelle est que vous pouvez obtenir cette coiffure élégante après seulement un peu de greffe.

Ci-dessous, vous découvrirez comment débloquer plus de coiffures.

Comment changer votre coiffure et votre sexe dans Animal Crossing New Horizons

Vous devez fabriquer un miroir en bois pour changer votre coiffure et votre sexe dans Animal Crossing New Horizons.

Pour obtenir la recette du miroir en bois de Tom Nook, vous devez attraper des papillons et du poisson afin de pouvoir les lui donner.

Cela se traduira par Nook vous donnant un tas de nouvelles recettes de bricolage, y compris un nichoir, une hache et – bien sûr – un miroir en bois. Ce que vous devez faire, c’est fabriquer la hache pour pouvoir commencer à couper des arbres et à vous balancer contre des pierres.

Une fois que vous aurez obtenu suffisamment de pépites de bois et de fer, vous pourrez ensuite fabriquer le miroir en bois afin de pouvoir le placer dans votre tente claustrophobe.

Maintenant que vous avez votre propre miroir afin que vous puissiez réfléchir à votre moche tasse, tout ce que vous avez à faire est de l’approcher et d’appuyer sur A pour changer votre sexe et votre coiffure.

Comment débloquer des coiffures dans Animal Crossing New Horizons

Vous devez dépenser 2 400 milles Nook pour débloquer des coiffures dans Animal Crossing New Horizons.

Cependant, avant même de pouvoir acheter des coiffures dans Animal Crossing New Horizons, vous devez d’abord rembourser votre dette de 5000 Nook Miles à Tom Nook.

Une fois que vous avez fait cela, vous aurez alors la possibilité de changer votre tente pour une maison. Vous n’aurez nulle part près de l’argent pour payer cette maison, mais vous devrez opter pour le changement de façon à pouvoir bénéficier des options d’adhésion premium Nook Miles.

Après avoir fait tout ce qui précède, approchez-vous du magasin Nook Miles dans la tente des services aux résidents et vous y trouverez la possibilité d’échanger Nook Miles contre des coiffures dans lesquelles trois ensembles sont disponibles:

Top 8 des coiffures pop – 2400 miles Nook

Top 8 des coiffures cool – 2 400 milles Nook

Top 8 des couleurs de cheveux élégantes – 3000 Nook Miles

Et c’est ainsi que vous débloquez des coiffures pendant les premières étapes de votre jeu Animal Crossing New Horizons.

