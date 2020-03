Comment obtenir des pépites de fer pour construire rapidement une boutique de services aux résidents – HITC

Un guide pour obtenir rapidement des pépites de fer dans Animal Crossing New Horizons afin que vous puissiez construire la boutique des services aux résidents le plus tôt possible.

Animal Crossing New Horizons a atterri sur la Nintendo Switch pour enregistrer des ventes au Royaume-Uni. Cela signifie que beaucoup de gens fuient vers leur propre paradis virtuel pendant ces moments difficiles, et cela signifie également qu’il y a beaucoup de gens qui maudissent la supposée rareté des pépites de fer. Si vous avez du mal à en obtenir 30 afin de créer la boutique des services aux résidents, vous trouverez ici un guide pour savoir comment les obtenir relativement rapidement.

Cependant, avant même de penser à obtenir suffisamment de pépites de fer relativement rapidement, vous devrez d’abord fabriquer la hache fragile, puis la mettre à niveau. En outre, cela vous aide également à avoir progressé suffisamment loin pour fabriquer le poteau de saut afin que vous puissiez sauter par-dessus les tunnels d’eau de votre île pour trouver plus de roches.

À condition que vous ayez une hache prête et que vous ayez reçu la quête de construire un magasin de services aux résidents par l’un des coins, vous trouverez ci-dessous comment obtenir des pépites de fer dans Animal Crossing New Horizons.

Comment construire Nook’s Cranny dans Animal Crossing New Horizons

Vous avez besoin de 30 morceaux de bois, de bois tendre, de bois dur et de pépites de fer pour construire la boutique des services aux résidents, Nook’s Cranny, dans Animal Crossing New Horizons.

Obtenir 30 morceaux des trois types de bois est assez facile car il devrait y avoir plus qu’une quantité suffisante d’arbres pour vous frapper avec votre hache fragile.

Et oui, nous vous recommandons de couper les arbres avec la hache fragile seulement parce que la hache améliorée les coupera complètement et les rendra superflus.

Cependant, quand il s’agit d’obtenir 30 pépites de fer, cela peut prendre beaucoup plus de temps.

Comment obtenir des pépites de fer dans Animal Crossing New Horizons

Vous avez besoin de la hache améliorée pour obtenir rapidement des pépites de fer dans Animal Crossing New Horizons.

À condition d’avoir la hache améliorée, vous obtenez des pépites de fer dans Animal Crossing New Horizons en frappant cinq fois une pierre.

Chaque fois que vous frappez avec la hache, l’un des matériaux suivants tombe: pierre, argile ou pépite de fer.

Une pierre ne peut être frappée que cinq fois, vous devez donc espérer à peu près que votre matériau souhaité tombera plus que les deux autres.

Cependant, à condition que vous frappiez des pierres avec la hache améliorée par opposition à la hache en pierre, vous devriez obtenir beaucoup plus de pépites de fer que de l’argile ou de la pierre.

Ne commettez pas l’erreur d’utiliser la hache en pierre, car cela ne vous permet de taper des pierres que trois fois au lieu de cinq, et cela entraîne également une chute plus fréquente de la pierre et de l’argile.

Comme mentionné précédemment, chaque pierre de votre île ne peut être frappée que cinq fois avec la hache pendant une journée. Donc, si vous manquez de pierres pour frapper, vous n’avez que deux options pour continuer à en obtenir plus.

Vous pouvez soit utiliser un billet Nook Miles pour vous transporter sur une île mystérieuse pour fouiller des matériaux, soit vous pouvez voyager dans le temps jusqu’au lendemain afin de ne pas avoir à attendre en temps réel.

Quoi qu’il en soit, les étapes ci-dessus devraient vous permettre d’obtenir des pépites de fer assez rapidement.

