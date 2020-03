Comment obtenir des pépites d’or dans Animal Crossing New Horizons pour fabriquer une pelle dorée – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir des pépites d’or dans Animal Crossing New Horizons afin de pouvoir fabriquer des outils dorés tels que la pelle.

Animal Crossing New Horizons est disponible sur Nintendo Switch et – grâce à sa popularité et à la pandémie actuelle – il a déjà fracassé des ventes record au Royaume-Uni. Si vous devenez ennuyé par la rupture constante de vos outils, vous découvrirez ici comment obtenir des pépites d’or afin de pouvoir fabriquer des outils plus durables tels que la pelle dorée. Astuce: ce n’est pas facile!

Il existe de nombreux outils à fabriquer dans Animal Crossing New Horizons, d’une canne à pêche à un poteau de voûte afin que vous puissiez réellement traverser vos rivières. En plus du poteau de saut, vous aurez besoin d’une hache et / ou d’une pelle pour obtenir des pépites d’or.

Ces pépites sont fondamentales pour obtenir des outils en or, mais elles peuvent également vous procurer une jolie somme de cloches si vous décidez de les vendre.

Comment obtenir des pépites d’or dans Animal Crossing New Horizons

Vous obtenez des pépites d’or dans Animal Crossing New Horizons en frappant des rochers avec une hache.

Malheureusement, les pépites d’or sont rares, vous vous retrouverez donc principalement avec des gouttes d’argile, de pierre et de pépites de fer à partir de roches.

Pour aggraver les choses, les rochers de votre île ne peuvent être touchés que trois à cinq fois par jour, de sorte que vos chances d’obtenir des pépites d’or sont minimes au mieux.

Vous pouvez voyager dans le temps jusqu’au lendemain afin que vos roches se réinitialisent et déposent à nouveau des objets lorsque vous les frappez, ou vous pouvez utiliser un billet Nook Miles pour vous rendre sur une île mystérieuse et y frapper les rochers.

Cependant, sachez que les pépites d’or sont rares et – bien que vous puissiez les vendre pour 10 000 cloches chacune – il vaut mieux les garder dans l’inventaire de votre maison.

Quant à savoir pourquoi, c’est parce qu’il existe une multitude de façons d’obtenir des cloches dans Animal Crossing New Horizons, tandis que les pépites d’or sont beaucoup plus rares et vous en avez besoin pour fabriquer des outils en or.

Comment fabriquer des outils dorés dans Animal Crossing New Horizons

Vous avez besoin de pépites d’or pour fabriquer des outils en or tels que la pelle et la hache dans Animal Crossing New Horizons.

Pour fabriquer un outil doré tel que la pelle, vous avez besoin d’une pépite d’or et d’une pelle.

La même logistique s’applique pour obtenir la hache dorée, la canne à pêche, le filet, l’arrosoir et la fronde.

Mais, pour obtenir les recettes de bricolage, vous devez d’abord avoir atteint certains objectifs tels que casser 100 axes en jouant longtemps au jeu.

Vous pouvez trouver les objectifs que vous devez remplir pour obtenir chaque recette de bricolage d’outil doré sur Animal Crossing World.