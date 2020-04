Comment obtenir des pétales de fleurs de cerisier dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir des pétales de fleurs de cerisier et ce que vous pouvez en faire dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons est dans son deuxième mois qui a vu l’arrivée d’un événement Bunny Day dans lequel vous pouvez fabriquer des objets qui nécessitent différents types d’œufs. Alors que l’arrivée d’un lapin hideux plus approprié à Five Nights At Freddy est soignée, l’arrivée d’avril a également vu l’apparition de cerisiers en fleurs et de pétales. Pour ceux qui ne savent pas quoi en faire, vous découvrirez ici comment les obtenir et comment les utiliser pour la confection.

Grâce à l’épidémie de coronavirus et à nous tous de rester à la maison pour végéter et devenir mentalement des zombies alors que de mauvaises nouvelles se produisent tous les jours, Animal Crossing New Horizons est devenu un mécanisme d’adaptation pour à peu près tous les joueurs de Nintendo.

Vous pouvez passer le temps à Animal Crossing en perfectionnant votre île et même en la transformant pour rendre hommage à vos jeux préférés tels que Link From The Past, et il y a aussi beaucoup de choses à créer, ce qui signifie que vous serez toujours à l’affût pour des articles tels que des pétales de fleurs de cerisier.

Comment obtenir des pétales de fleurs de cerisier dans Animal Crossing New Horizons

Vous obtenez des pétales de fleurs de cerisier dans Animal Crossing New Horizons en les capturant avec un filet.

Peu importe qu’il s’agisse d’un filet ferme ou fragile, il suffit d’en faire pivoter un dans le sens d’un pétale de fleur de cerisier qui tombe dans Animal Crossing New Horizons.

Ils peuvent être trouvés tombant du ciel et vous devriez pouvoir en trouver plus qu’assez tout en parcourant votre terre.

Cependant, ils ne seront présents qu’entre le 1er et le 10 avril, ce qui signifie que vous ne pourrez les récupérer par la suite que si vous voyagez dans le temps.

Que faire avec des pétales de fleurs de cerisier dans Animal Crossing New Horizons

Les pétales de fleurs de cerisier peuvent être utilisés pour créer des recettes de bricolage spéciales dans Animal Crossing New Horizons.

Certaines de ces recettes de bricolage uniques incluent un ensemble de pique-nique en plein air, une baguette de fleur de cerisier et une pierre d’étang de fleur de cerisier.

D’autres matériaux sont nécessaires pour fabriquer ces objets que des pétales tels que des fragments d’étoiles et des pépites de fer. Heureusement, vous pouvez obtenir des fragments d’étoiles en souhaitant une étoile filante, et vous pouvez également obtenir rapidement des pépites de fer.

Vous pouvez trouver une liste complète des recettes de fleurs de cerisier sur Polygon.