Comment obtenir et utiliser une échelle dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Un guide pour obtenir et utiliser une échelle dans Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing New Horizons est sorti depuis plus d’une semaine maintenant et il a été salué par presque tout le monde comme un héros dont on avait grandement besoin en ces temps sombres. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur votre île, mais vous devrez éventuellement atteindre vos falaises afin d’obtenir certaines fleurs et poissons. C’est ici que l’échelle entre en jeu et vous trouverez ici comment obtenir sa recette de bricolage et comment utiliser l’outil lors de sa fabrication.

Les recettes et l’artisanat de bricolage sont essentiels à Animal Crossing New Horizons, car vous ne fréquenterez pas plus un endroit que votre établi. Il y a des choses simples que vous pouvez construire comme des haches et des pelles, mais il y a aussi des outils qui ne peuvent être fabriqués qu’une fois que vous avez fait un certain progrès avec votre paradis en train de se faire.

Donc, pour ceux d’entre vous qui se demandent juste quand et comment vous obtenez l’échelle, vous trouverez ci-dessous un guide pour savoir comment obtenir sa recette de bricolage.

Comment débloquer la recette de bricolage d’une échelle dans Animal Crossing New Horizons

Vous débloquez la recette de bricolage d’une échelle dans Animal Crossing New Horizons après avoir construit votre premier pont.

Parler à Tom Nook lui donnera un jour l’ordre de fabriquer un pont (après avoir construit le musée et la boutique Nook), et cela vous donnera la recette de bricolage pour un kit de construction de pont.

Pour compléter ce kit, vous aurez besoin des outils suivants:

Quatre piquets de bois

Quatre argile

Quatre pierres

Une fois que vous avez conçu le pont et l’avoir configuré pour la construction, vous devrez attendre jusqu’à demain pour qu’il soit terminé et prêt (ou vous pourriez simplement voyager dans le temps).

Une fois le pont entièrement construit, Tom Nook vous parlera de l’arrivée de trois villageois sur votre île. Cela lui donnera trois parcelles à préparer autour de votre terrain.

Une fois que les trois parcelles ont été préparées, vous recevrez alors un appel téléphonique de Tom Nook disant que chacune des parcelles nécessite trois éléments intérieurs et trois éléments extérieurs.

Vous recevrez un nouvel ensemble de recettes de bricolage qui vous obligera à saisir des fleurs que vous ne pouvez tout simplement pas. Et, comme vous pouvez probablement le deviner, voici comment et pourquoi Nook vous donne la recette de bricolage pour une échelle.

Comment utilisez-vous une échelle dans Animal Crossing New Horizons?

Vous ne pouvez utiliser une échelle dans Animal Crossing New Horizons qu’une fois que vous avez reçu la recette de bricolage et que vous l’avez conçue.

Une fois que vous avez conçu l’échelle en utilisant quatre lots de bois, de bois dur et de bois tendre, vous utilisez ensuite l’échelle en la tenant à côté des falaises et en appuyant sur A.

C’est comme ça que vous montez des falaises mais c’est aussi comment vous redescendez.

