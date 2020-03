Comment obtenir facilement une peau mutée dans la mission The Beast Born Of Smoke And Flames – HITC

Team Ninja

Un guide pour obtenir une peau mutée dans Nioh 2 de la mission The Beast Born Of Smoke And Flames.

Les débuts de Nioh 2 sur PlayStation 4 ont été un succès, avec une place de numéro un dans les charts britanniques et japonais. Si vous êtes l’un des nombreux gourous de la punition qui éprouvent actuellement des difficultés à mettre la main sur le matériau d’artisanat de la peau mutée, vous découvrirez ici comment tirer le meilleur parti de la deuxième mission de l’histoire principale, The Beast Born Of Smoke And Flammes.

Pour ceux qui jouent actuellement à travers la bête née de la fumée et des flammes, c’est la deuxième mission de l’histoire principale et elle vous charge avec le défi exténuant de tuer la bête appelée Enenra. Non seulement cela, mais c’est aussi la mission où vous débloquez le forgeron pour qu’elle puisse fabriquer et vendre des objets de valeur à votre protagoniste créé.

Mais, que vous ayez terminé la mission ou que vous la traversiez actuellement, vous découvrirez ci-dessous comment obtenir une peau mutée.

Comment obtenir une peau mutée dans Nioh 2

Vous pouvez obtenir une peau mutée dans Nioh 2 en tuant des habitants de la mission The Beast Born Of Smoke And Flames.

Une fois que vous avez obtenu la peau mutée, vous voudrez la remettre au forgeron afin qu’elle puisse être utilisée comme composant d’artisanat.

En ce qui concerne à quoi ressemblent les habitants afin que vous sachiez précisément pour quoi chasser, ce sont essentiellement des êtres zombies maigres avec un pourcentage de graisse corporelle qui vous rendra incroyablement jaloux.

Beaucoup d’entre eux traînent une pioche pour vous balancer sauvagement, mais il y en a aussi qui rampent et se déplacent sur le sol comme des êtres haineux tout droit sortis d’un film d’horreur.

De toute façon, ils ne sont pas trop difficiles à battre et vous devriez pouvoir en trouver beaucoup à l’intérieur des grottes / mines de la mission The Beast Born Of Smoke And Flames.

Et, au fur et à mesure que vous montez de niveau, vous pourrez facilement les cultiver en visitant le sanctuaire le plus proche et en retournant dans toutes les mines pour les tuer à plusieurs reprises sans aucun problème.

Nioh 2 est disponible sur PlayStation 4.

