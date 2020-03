Comment obtenir Friend Bow dans Pokémon Mystery Dungeon DX – HITC

Pokémon

Un guide pour obtenir l’arc ami dans Pokemon Mystery Dungeon Rescue Team DX pour avoir de meilleures chances de recruter Shiny Pokémon.

Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX est maintenant disponible sur la Nintendo Switch pour garder vos mains occupées jusqu’au lancement de la première extension DLC pour Sword and Shield en juin. Il y a des Pokémon brillants dans ce remake, et vous aurez de meilleures chances de les recruter si vous obtenez le Friend Bow.

Trouver et recruter des Pokémon Brillants dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX nécessite souvent de vaincre des ennemis puissants. Ce sont des ennemis avec des flèches jaunes au sommet de leur tête pour signifier qu’ils ont amélioré leurs statistiques. Ils apparaissent dans les donjons et peuvent également être des Pokémon Brillants, et vous pouvez même les recruter dans votre équipe.

Cependant, vous aurez beaucoup plus de chances de recruter des Pokémon brillants à condition que le chef de votre équipe soit équipé de l’arc ami.

Où est l’ami Bow dans Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX?

L’arc d’ami se trouve dans le donjon Mt. Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX. Loin.

Vous trouverez le Pokémon Mystery Dungeon DX Friend Bow au niveau 30 du donjon.

Mis à part le mont. Loin, une autre option pour localiser le Friend Bow est de monter dans le donjon facultatif, Joyous Tower.

Par Inverse, le Friend Bow a plus de chances d’être vendu par Kecleon (à qui vous pouvez voler en passant) plus vous montez, mais les frais enlèveront 5000P de vos poches Pokémon.

Comme indiqué dans la description de Friend Bow, cet objet rendra les Pokémon que vous avez combattus plus susceptibles de vous rejoindre. Les Pokémon brillants voudront également vous rejoindre, mais cet objet n’est efficace que lorsqu’il est équipé par le chef.

