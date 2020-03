Comment obtenir la peau de Mozzie Pizza – HITC

Ubisoft

Un guide pour obtenir le skin Mozzie Pizza pour Rainbow Six Siege de Twitch Prime.

Rainbow Six Siege est maintenant dans sa cinquième saison et de nouveaux correctifs ont été publiés pour les fans à télécharger et à installer. En plus de ces correctifs, les fans peuvent également obtenir la récompense Twitch Prime, le skin Mozzie Pizza. Pour ceux d’entre vous qui aiment la pizza et Rainbow Six, vous découvrirez ici comment obtenir la récompense si vous rencontrez des difficultés.

L’ensemble Twitch Prime pour Rainbow Six Siege a commencé plus tôt dans l’année et les fans ont déjà pu saisir le skin Maestro Operator et le skin Twitch Operator. Maintenant, pour compléter la collection, vous pouvez enfin obtenir le skin Mozzie Pizza.

Cependant, vous ne disposez que d’un temps limité pour réclamer cette récompense. Par conséquent, vous découvrirez ci-dessous comment l’obtenir avant qu’Ubisoft ne l’enlève.

Comment obtenir la peau de Mozzie Pizza dans Rainbow Six Siege

Vous devez avoir un compte Twitch Prime pour obtenir le skin Mozzie Pizza pour Rainbow Six Siege.

Si vous disposez d’une configuration de compte Twitch Prime, vous devez le lier au compte Ubisoft / Uplay que vous utilisez lorsque vous jouez à Rainbow Six Siege.

Pour ceux qui jouent sur PlayStation 4 ou Xbox One par opposition à PC, il est également nécessaire de lier votre compte console.

Une fois que vous avez tous les comptes nécessaires liés les uns aux autres, il vous suffit de vous rendre sur la page Twitch Prime du jeu et de sélectionner Réclamer maintenant pour le skin de l’opérateur Pizza Mozzie.

C’est le dernier set de Twitch Prime pour le jeu et vous avez jusqu’au 24 avril pour le réclamer.

