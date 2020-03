Comment obtenir la peau DOOMicorn! – HITC

Bethesda

Les joueurs avec Twitch Prime pourront obtenir le skin DOOMicorn pour DOOM Eternal lors de son lancement.

DOOM Eternal sort le 20 mars pour PlayStation 4, Xbox One et PC, et il arrivera ensuite sur le Nintendo Switch dans un avenir proche. Bien que vous soyez sans aucun doute ravi de tirer en premier et de ne jamais poser de questions tout en tuant d’innombrables démons de l’enfer, vous pouvez vous préparer à son lancement en préparant votre compte Twitch Prime pour obtenir le skin DOOMicorn.

Comme si vous ne le saviez pas déjà, DOOM Eternal est une suite badass qui sera un morceau de heavy metal par rapport à la renaissance de Bethesda en 2016 qui était plus rock. Et, au cas où vous vous demanderiez combien il serait lourd, il y a un chœur de heavy metal pour sa bande-son. Cela signifie essentiellement que vous n’avez pas à vous soucier de sa bande-son aussi de mauvaise qualité que la musique de rap horrible (c) dans sa publicité télévisée controversée.

Cependant, loin de sa bande-son qui complètera parfaitement le moshpit du jeu avec des démons, il y a du contenu Twitch Prime, y compris un skin DOOMicorn.

Comment obtenir la peau DOOMicorn pour DOOM Eternal

Vous devez avoir un abonnement Amazon Prime pour obtenir le skin DOOMicorn pour DOOM Eternal.

Si vous disposez d’un abonnement, il vous suffit de lier votre compte Twitch à votre profil Bethesda.net.

Cliquez simplement sur le lien correspondant ci-dessus, puis suivez les instructions évidentes pour associer un compte de réseau social.

Lorsque votre compte Twitch est lié à votre Bethesda, vous pourrez alors réclamer le skin DOOMicorn du 20 mars au 21 avril.

Cependant, ce n’est pas le seul skin qui sera exclusif aux membres Prime car la DOOMicorn Slayer Master Collection comprend également les éléments suivants:

Peau de tueur «DOOMicorn»

Variante de peau «Purple Pony»

Variante de peau «Night-mare»

Podium de base «Magic Meadow»

“Pour ceux qui osent rêver!”

Animation de position «Clip Clop»

Animation d’introduction «Haymaker»

Animation de victoire «Horsing Around»

Icône Joueur “Love Conquers All”

Plaque signalétique et titre «Super Sparkle Slayer»

DOOM Eternal sera lancé sur PS4, Xbox One et PC le 20 mars.

Dans d’autres nouvelles, Comment obtenir une invitation pour la maison mystère dans Pokémon Mystery Dungeon DX