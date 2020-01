Comment obtenir la planche de surf en trouvant Sophia – HITC

Crema

Un guide pour savoir comment obtenir la planche de surf en trouvant Sophia dans la version Early Access du MMO de type Pokémon, Temtem.

Temtem est désormais disponible sur Steam pour PC via Early Access. Il coûte 27,99 £ sur la boutique et il vous permettra de jouer avant que la version complète ne soit finalement lancée. Il y a eu beaucoup de choses positives à propos du MMO nouvellement sorti qui est souvent comparé à Pokémon pour des raisons évidentes, et dans ce guide, vous découvrirez comment obtenir une planche de surf en trouvant Sophia afin que vous puissiez conquérir le plus grand ennemi de tous les jeux vidéo : l’eau.

Il est certes difficile de jouer à Temtem pour le moment en raison des problèmes de serveur causés par sa profonde popularité. Ce problème a amené les développeurs à publier un correctif pour essayer de résoudre le problème récurrent, mais les serveurs sont toujours considérés comme un énorme problème à l’heure actuelle.

Cela étant dit, si vous êtes l’un des rares chanceux qui peut jouer au jeu sans interruption, vous pouvez découvrir ci-dessous comment obtenir la planche de surf.

Comment obtenir la planche de surf à Temtem

Vous devez vaincre Sophia au Dojo d’Arissola pour obtenir une planche de surf à Temtem.

Obtenir cet équipement n’est pas difficile, car cela se produira au fur et à mesure que vous progresserez naturellement dans la première partie du récit principal.

Trouver et sauver Sophia pour déverrouiller la planche de surf fait partie de la série de quêtes Premiers pas qui s’ouvre avec le choix de votre premier Temtem après avoir rencontré le professeur Konstantinos.

Vous entendrez d’abord que Sophia n’est pas au Dojo d’Arissola d’un portier. Ils vous diront simplement que la personne que vous recherchez n’est pas disponible, ce qui vous oblige à trouver le personnage manquant au bas de Windward Fort. Vous la trouverez coincée dans une cellule.

Lorsque vous aurez déverrouillé Sophia de sa cellule, vous voudrez retourner au Dojo à Arissola afin de pouvoir la défier et la vaincre. Cela vous récompensera avec la planche de surf.

Une fois que vous avez déverrouillé la planche de surf, vous pouvez ensuite voyager sur l’eau en vous rapprochant simplement des vagues et en sautant automatiquement sur votre équipement nouvellement acquis.

Et c’est tout ce que vous devez savoir pour déverrouiller la planche de surf dans Temtem afin que vous puissiez marcher au figuré sur l’eau.