Comment obtenir le chapeau de fête Pikachu, Eevee et Nidorino – HITC

Tout ce que vous devez savoir sur la façon d’obtenir Party Hat Pikachu, Eevee et Nidorino lors de l’événement Pokemon Go Armored Mewtwo.

L’événement Pokémon Go Armored Mewtwo a commencé avec de nombreux clones ajoutés à l’expérience mobile. Bien que vous puissiez obtenir le clone Pikachu relativement facilement en lui faisant photobomb et ainsi ruiner l’une de vos photographies, obtenir Party Hat Pikachu, Eevee, Nidorino et d’autres nécessite un peu plus de travail.

Il y a eu récemment un événement de la Saint-Valentin dans Pokémon Go qui a permis aux fans de capturer des Pokémon roses tels que Audino et Alomomola, mais maintenant toute la rage est de capturer des clones avant qu’ils ne disparaissent rapidement.

Et ci-dessous, vous découvrirez comment obtenir Party Hat Pikachu, Evoli, Nidorino et les autres Pokémon disponibles.

Comment obtenir le chapeau de fête Pikachu dans Pokémon Go

Vous pouvez obtenir Pikachu et Évoli Chapeau de fête dans Pokémon Go en les rencontrant dans la nature.

Les joueurs ont jusqu’au 2 mars pour capturer Party Hat Pikachu et Eevee, vous devriez donc être en mesure de les récupérer de la nature avant que l’événement Armored Mewtwo ne se termine.

Cependant, alors que les deux hooligans de fête susmentionnés peuvent être rencontrés dans la nature, Bulbasur, Squirtle et Charmander ne peuvent être trouvés que dans des raids d’une étoile tout en éclosant à partir d’œufs de 7 km.

Comment obtenir le chapeau de fête Nidorino et Gengar dans Pokémon Go

Vous ne pourrez obtenir le chapeau de fête Nidorino et Gengar dans Pokémon Go que le 1er mars.

Party Hat Nidorino et Gengar ne seront disponibles qu’entre 13h00 et 17h00 dans votre fuseau horaire local.

Nidorino sera disponible lors de raids deux étoiles tandis que Gengar sera dans des raids quatre étoiles.

Et c’est tout ce qu’il y a à savoir sur la façon d’obtenir tous les Pokémon Party Hat lors de l’événement Armored Mewtwo.

